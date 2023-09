„Zelenskyj se musí probrat.“ Poslední výroky byly na Holce moc. I Černochovou pochválil

reklama

Dalším tématem byl text na Novinkách.cz „Černochová natřela Zelenského kvůli kritice Polska". „Musím ji pochválit, že konečně aspoň někdo propíchl tady tu příšernou bublinu Zelenského. Vždyť je z něj nevděčnej drzej spratek. Nic jinýho. Ale včetně Černochový Západ si ho stvořil sám. Takže ho má takovýho, jakýho si stvořil a co mu dovolil. On přijel do Ameriky, urážel americký politiky. Němce, to samé, samá nevděčnost. Britové, ti už před časem řekli: Hele, my ti tady dáváme takovouhle podporu z peněz našich občanů, tak aspoň trochu vděčnosti projev. A on si z toho začal dělat srandu, protože měl kdysi komediální pořady v televizi, tak se vrátil k té původní profesi. Pak mu někdo poradil: Hele, neblbni, Británie nás po Americe podporuje jako druhá největší, vojensky, finančně. Tak tam zase trochu jako pokory dal, ale teď to trošku přehnal. Poláci, ti podporují Ukrajinu jako nikdy, dokonce si v Evropě kvůli tomu vyšlápli proti Němcům," sdělil Holec.

„Zelenskyj se musí probrat. On školí svět, je to prezident nejzkorumpovanější a nejrozkradenější země na světě a tohle si dovolí. Západ ho má takového, jakého si vychoval," podotkl Holec. Je tak rád, že ministryně obrany Černochová Zelenského zkritizovala za jeho výroky vůči Polsku.

„Poláci jsou sebevědomí a nenechají si kálet na hlavu ani v Evropské unii, na rozdíl od naší vlády Petra Fialy. Kdyby tohle Zelenskyj udělal nám, protože i nás se týká ten dovoz, nebo tranzit ukrajinského obilí, i naši zemědělci jsou na tom bití, ale naše vláda se nepřipojila k tomu embargu, protože to je vláda ukrajinská. Tak jsem rád, že aspoň ministryně obrany řekla: Zelenskyj tohle přehnal," dodal Holec.

Opomenuta nezůstala ani návštěva prezidenta Patra Pavla na půdě OSN, kdy česká hlava státu mimo jiné uvedla, že podmínky míru musí Ukrajina určovat sama. „Jednoduše to byly hodnotový kecy pro kecy. Je to k ničemu. Pavel zapomněl na dvě důležité věci. Aby si Ukrajina určovala ty podmínky míru sama, muselo by Rusko bezpodmínečně kapitulovat a prohrát. A za druhé, tohle předpokládá, že Rusko vymažeme z mapy, že už nebude existovat a Ukrajina si tam prostě bude diktovat všechno. To by bylo krásný pro Ukrajinu, ale takhle to na světě nechodí. Takže to jsou opravdu vznešený kecy pro nic, to nemá žádnou hodnotu," podotkl Holec. „Je to soudruh PePa, proto takhle mluví," dodal Holec.

Řeč následně byla i o trestu pro aktivistku Poslední generace. Za lepení k vozovce dostala osm měsíců. „Tleskám tomu. Mám velkou radost. Doufám, že se to láme, ten odpor proti tomu a ten jejich teror. Oni nebudou chtít chodit sedět. Jsou to rozmazlení... Těm se nebude chtít do vězení, tomu věřte. U nás to bude trochu slabší vzhledem k tomu, kdo nám tu vládne. Máme Piráty ve vládě v Praze, máme Piráty ve vládě celostátní. To jsou tihle aktivisti, tihle lepiči," poznamenal Holec. „Kdyby Piráti, kdyby mohli, tak Olina tam sedí taky," dodal Xaver Veselý. „A nešlo by udělat, že bychom zavřeli Piráty všechny?" zeptal se Holec.

Američanům také zmizela stíhačka F-35, armáda žádala o pomoc veřejnost. Jak tuto zprávu komentuje Holec? „Říkám si, jestli Američani nespustili nějakou reklamní kampaň. Když my máme nakupovat tyhlety jejich stíhačky, víte, aby přesvědčily ty státy: Kupte si F-35. Je to dobrý, je to spolehlivý, občas se nějaká ztratí a budete ji muset hledat, ale jinak za ty prachy je to dobrý," řekl Holec.

Závěrečné téma patřilo ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) a jeho kampani za 40 milionů. „Za peníze daňových poplatníků," zuří Andrej Babiš - připomněl Xaver Veselý. „To není žádná kampaň. Za prvé Vítek Rakušan říkal, že to není žádná volební kampaň. To, že se to překryje s dvojíma volbama, je čistá náhoda. A za druhý, tam se budou prezentovat jenom úspěchy vlády a jeho ministerstva, takže to také není žádná kampaň. Poprosil bych Babiše, aby se trochu zklidnil," uvedl Holec.

„Ten člověk na tom vnitru zešílel už úplně. A dovolí si cokoliv, protože mu to u Fialy projde. Fiala je srab a potřebuje ho ve vládě, takže tenhleten udělá cokoliv," podotkl Holec.

