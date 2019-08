„Zeman je vyhořelej, hledí smrti do chřtánu.“ ČT bude mít pořad o „pravdě a lži“. Tento muž napíše scénář

Už je známo, kdo pracuje na scénáři nové show ČT o dezinformacích. Je to mimo jiné sociolog Stanislav Biler, jeden ze spoluzakladatelů hnutí Žít Brno. Podle facebookových statusů a rozhovorů je jeho politická pozice celkem jasná. O prezidentu Zemanovi například řekl: „Zeman je naprosto vyhořelej, nemá už dávno co říct. Hledí smrti do chřtánu a do toho občas něco řekne.“ A stěžoval si, že Babiš nerespektuje názory mladých lidí.

Jak již zmínil generální ředitel ČT Petr Dvořák, na podzim chystá Česká televize mimo jiné seriály i soutěžní pořad To se ví, který ve svých materiálech popisuje jako „zábavnou panelovou show, ve které populární osobnosti glosují falešné zprávy z internetu a médií“. Moderátorem pořadu bude Tomáš Měcháček, stálými kapitány týmů pak Aleš Háma a Halina Pawlowská, kteří si budou do každého dílu budou zvát svého hosta.

„Dvojice v soutěžních kolech zábavně komentují zprávy, fotografie, videa, online média i tisk či titulky bulvárních médií a snaží se odhalit, které zprávy jsou falešné a které pravdivé. Cílem je ukázat, že v dnešním světě online zpravodajství a dezinformací je komplikované odlišit skutečnost od lži, pravdivou zprávu od té falešné, ale především, že můžeme brát situaci s nadhledem a pobavit se,“ píše Česká televize. Pořad má prý bavit, ale i rozšiřovat obzory mediální gramotnosti.

Režisér Jakub Wehrenberg k tomu říká: „V pořadu se budeme snažit na téma fake news upozornit způsobem pro Čechy nejtypičtějším – humorem a nadsázkou. Považujeme za důležité nejen přinutit diváky o zprávách a médiích kriticky přemýšlet, ale najít zdravou míru mezi vážnými tématy, kterých se dotýkají, a vtipem, kterým je můžeme odlehčit.“ A na závěr se ve zprávě deklaruje, že tvůrci budou spolupracovat s oceněným politologem a odborníkem na fake news Milošem Gregorem a studenty politologie z Masarykovy univerzity v Brně.

Jedním ze scénáristů je podle materiálů ČT i sociolog Stanislav Biler, který vyystudoval právě na Masarykově univerzitě obor sociologie a mezinárodní vztahy a evropská studia. Biler má již s ČT zkušenosti, pracoval v ní jako dramaturg. Je také spoluzakladatelem hnutí Žít Brno a podle jeho facebookového profilu je možné odvodit, že se zúčastnil demonstrací na Letné, volil Piráty do europarlamentu a vyjádřil podporu studentským stávkám Fridays for the Future. Dle profilu je tajemníkem Institutu regionálních demokratických hodnot.

Biler se naposledy na sociální síti stěžoval na politiky, kteří zlehčují názory a iniciativu mladé generace slovy: „Normalizační strejdové se prostě nezapřou.“ Použil tyto příklady:

„Jste moc mladý na to, abyste to pochopil.“ Andrej Babiš, 2019

„Když 14leté děti v Německu nebo Švédsku místo toho, aby dostaly přes držku, chodí každý pátek do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí, tak si myslím, že to není dobrá zpráva pro Evropu.“ Jaroslav Hanák, předseda Svazu průmyslu a dopravy, 2019

„Kolik je vám let? Todle přece není možný, aby tady takový chlapec říkal takové věci.“ Jaroslav Faltýnek, 2018

„V žádné zemi, ani v rozvojové, ani socialistické a kapitalistické neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být.“ Miroslav Štěpán, 1989

Dále se ve statusech pouštěl do nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, zakladatele Realistů Petra Robejška či Istvána Léka z Lidových novin. „Šéfredaktor premiérových novin řeší, zda se navrhovaný ministr koaliční strany netváří příliš drze. Navrhuje někoho uctivějšího vůči premiérovi a prezidentovi. Žijeme ve skutečně neuvěřitelné době. Znovu bych se přimlouval za ten nápad Caliguly, jmenovat do různých funkcí raději koně,“ říká sociolog.

Jaké mínění má Biler o prezidentu Zemanovi je možné vidět z rozhovoru z prosince roku 2017, tedy ještě před druhou prezidentskou volbou. „Zeman je naprosto vyhořelej, nemá už dávno co říct. Hledí smrti do chřtánu a do toho občas něco řekne. Přesto je naprostý favorit. Je to neuvěřitelný. Lidi tady milují instituce, nefavorizují Zemana, ale úřadujícího prezidenta, jakousi kolektivní halucinaci. Myslím si ale, že napodruhé nevyhraje,“ svěřil se tehdy Biler.

A svou předpověď ještě rozvinul: „Před minulými volbami, před jejich druhým kolem, se to jevilo tak, že je společnost polarizovaná a především liberálové, kteří se hlásili k levici, byli bezradní. Nevěděli, co mají dělat. Někteří se na to vykašlali, jiní to nakonec hodili Zemanovi. Něco podobného letos existovat nebude. Očekávám větší energii ze spektra, které minule prohrálo. Všichni tito lidé budou hlasovat proti Zemanovi. Ať už tam bude proti němu ve druhém kole kdokoli, klidně fíkus, je to jedno.“ Levicoví liberálové by prý dalších 5 let s Milošem Zemanem už nedali. „Zbláznili by se. Upili se k smrti,“ tvrdil Biler. Dále v rozhovoru prohlašoval, že Zeman a Václav Klaus starší „mentálně tuhle zemi zdevastovali úplně stejně jako Husák s Jakešem“.

Další, kdo je pod zábavným pořadem podepsán, je Zuzana Fuksová, která taktéž podle profilových fotek volila Piráty do europarlamentu a demonstrovala na Letné či demonstracím vyjádřila podporu. Je též uvedena jako externí moderátorka a komentátorka na Rádiu Wave v rubrice Prolomit vlny. I ona je absolventkou Masarykovy univerzity.

Komentátor TV Prima Tomáš Vyoral ironicky zhodnotil nový pořad ve svém pravidelném komentáři na ParlamentníchListech.cz: „Nemůžu se dočkat, až nám soudruh – režimu minulého i současného – ředitel Petr Dvořák se svou partou hic analyzují americkou volební noc z roku 2016 a názorně nám na ní ukáží neobjektivitu, nevyváženost a zaujatost, kterých by se veřejnoprávní médium mělo vyhýbat jak čert kříži. Těším se na rozbor referování politiků a médií o neexistujících zbraních hromadného ničení Saddáma Husajna, jakožto záminky pro válku a intervenci do Iráku. Těším se na rozbor a vyčíslení hodnoty PR služeb a tvorby dobrého jména neziskovky Milion chvilek v pořadech Newsroom nebo 168 hodin. Je suis Česká televize!“

