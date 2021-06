„Zemana nevoblíznu!“ Herečka v akci. Našli jsme, na co už asi zapomněla

reklama

Klaus prý seděl ve škole vzadu, a protože byl naučený už dopředu, tak se nudil, seděl s rukou pod bradou a díval se na učitele a „myslel si svý“. „Ta slovíčka nebyla správně volená, Vašík to věděl. Ale on to opravdu věděl, to bylo to nejhorší,“ prozradila.

Klause podle herečky poznali až na maturitním večírku. „Vašík tam prostě zářil, protože se k nám choval jako k blbům, ke všem ostatním, a tak nás jenom snášel. Protože on už tou dobou byl přijatý na nějakou nejvyšší matematicko-fyzikální fakultu a už zase všechno věděl napřed. A nám všem bylo líto těch vyučujících,“ pokračovala ve vyprávění.

Když byl Klaus prezident, Filipovská se s ním setkala na jeho narozeninách, na které ji vzala její kamarádka, herečka Jiřina Jirásková. A kladla jí na srdce, aby na sebe neupoutávala pozornost. Ale Klaus ji i po letech poznal jako svou spolužačku a upozornil na ni sám.

„Kde by vás ve škole napadlo, že ho jednou budete oblizovat na známkách...“ řekl moderátor a Filipovská byla zaražená a pak uvedla, že to „mockrát nebylo“. A doplnila, že teď už se naštěstí dopisy nepíší. „Protože tohodle bych nevoblízla,“ narážela na současného prezidenta, Miloše Zemana.

O současném prezidentovi se vyjadřovala i v rozhovorech pro ParlamentníListy.cz. „Příčí se mi i to, že náš prezident Zeman pojede brzy zrovna do Ruska – tady ale bude záležet na tom, co tam bude říkat, slibovat a jak moc bude mávat. Co tam bude říkat, tak to podle mne neví v tuto chvíli ani pan Ovčáček... Příčí se mi jakákoliv zmínka o Rusku, ale abych šla kvůli tomu do ulic a chovala se neslušně a psala někam na transparent nějaká hesla, tak to ne, i když azbuku ovládám,“ řekla v roce 2015. Její vyjádření souviselo s tím, že Českem tehdy projížděl konvoj amerických vojáků.

Prý i jí se líbilo, jak Češi nakonec Američany pohostili. Naopak odsoudila ty, kdo proti konvoji protestovali a demonstrovali. „Já jsem ráda, že si k tomu nic nemusím vymýšlet, neboť jsem si přečetla v médiích vyjádření bývalého velvyslance v Rusku a v USA Petra Koláře, který k odpůrcům řekl, že to jsou lidi, kteří jsou buď zaplaceni, nebo to jsou nepříčetní lidé, absolutní šílenci, které on nechápe. V tom mi mluvil z duše,“ řekla pro PL.

„Pokud si ale dobře vzpomínám, pan Kolář také poznamenal, že těch zaplacených asi bylo přece jen více. A to je jasná věc i pro mne. Prostě pan Kolář to řekl velmi krásně. Je to navíc nezdvořilost, jak se ti demonstrující k Američanům chovali...“ dodala.

Zavzpomínala, jak sama vítala americké vojáky v Plzni na konci druhé světové války, koukala přitom z okna. „Mám z toho dokonce fotku s jedním černouškem v džípu s bílou hvězdou. Pak jsem zažila doby, kdy mi ve škole říkali, že v Plzni Američané nikdy nebyli. Taková lež ale pro mne byla hrozná!“ posteskla si. Ale doma jí situaci vysvětlili.

„Najednou se dožívám doby, kdy u těch samých aut stáli zřejmě nějací pomatení geronti, kteří na ně plivali. Přitom oni musejí být z mé generace! A to jim ještě za ně někdo zřejmě napsal anglicky, aby šli pryč a aby se tady již neukazovali. Na transparentech to totiž bylo napsané roztřesenou rukou. To je ale velká nezdvořilost a nevděk a strašlivá ostuda! Víc k tomu přejezdu nemůžu říct,“ stěžovala si ještě na protestující proti průjezdu vojáků. Ale že protestovali komunisté, to bylo podle ní očekávatelné.

Vyslovila se také pro stálou vojenskou základnu Spojených států na území Česka. „Pro základnu bych ale bylo hlavně proto, že ji potřebujeme. Když si uvědomím a čtu, jak jsou vylekaní třeba Poláci a mnoho dalších států v Pobaltí a jak si přejí, aby byli nějak zaštítění, tak my, malinkatá a zranitelná zemička, bychom se měli snažit. Dokonce bychom měli o to zdvořile požádat. Ne to dělat tak, že je tady u nás nějak strpíme, to je nezdvořilé. Já bych požádala,“ mínila herečka.

