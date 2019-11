„Zemanovi utírají pusu!“ Generál Pavel promluvil. O Hradu i své minulosti. A je zle, velmi zle

Generál Petr Pavel v rozhovoru pro Reflex.cz zdůraznil, že nikdy nebylo jeho ambicí jít do politiky. Jedním dechem však dodal, že na besedách nabádá své spoluobčany, aby byli občansky aktivní a aby každý dělal, co může pro zachování demokracie, a pokud sám cítí, že mu lidé vyjadřují podporu, uvědomuje si, že i on by měl plnit své občanské povinnosti. Pokud na volitelných pozicích neuvidí někoho, koho by sám rád podpořil, tak se zachová občansky.

Nebo jinak řečeno, vyhlásí kandidaturu, bude-li nejhůř. Co přesně to znamená?

„Rozhodně bych nechtěl, aby se naše země po příští prezidentské volbě posunula směrem k oligarchizaci státní správy. Rozhodně bych nechtěl, aby se naše země posunula blíže směrem k Rusku nebo Číně. A ani bych nechtěl, aby se posunula někam, kde bude více populistickou než liberální demokracie,“ vysvětlil Pavel. Prostě a krátce, je připraven usilovat o to, abychom udrželi prozápadní kurz, abychom nešli např. maďarskou cestou.

V rozhovoru pro Deník N generál zdůraznil, že s Ruskem a Čínou nemáme společné dlouhodobé zájmy, ani hodnotový systém.

„Navíc servilnost vůči Číně a Rusku nám nepřinese nic dobrého. Takto servilní jsme pro ně onucí, a tak s námi budou zacházet. Pro zemi naší velikosti je v tomto stále více konkurenčním světě možný pouze běh v týmu. V celku, který představuje jasnou sílu a perspektivu. Takovou perspektivu vidím v západním společenství. Řeči o tom, že máme vystoupit z NATO či EU, pokládám za velmi nebezpečné,“ zdůraznil.

V tuto chvíli však odmítá o své prezidentské kandidatuře více spekulovat, protože máme legitimního prezidenta, kterému běží mandát, jenž se ještě nenachýlil k závěru. Konstatoval však také, že prezident Miloš Zeman je evidentně unavený. „Je vidět, že pan prezident Zeman je unavený, že není schopen vykonávat všechny povinnosti, které jsou spojeny s funkcí hlavy státu,“ uvedl host Reflexu s tím, že především ve chvílích, kdy by měl prezident někde stát nebo někam přecházet, je patrné, že je znaven.

To však podle Pavla není hlavní problém. Za mnohem větší problém generál považuje skutečnost, že u příležitosti státního svátku nepronesl nějaké poselství, nevyjádřil se k zásadním otázkám dneška. Má za to, že by měl prezident říci, že nám prospívá členství v EU a v NATO. „Jen díky těmto dvěma institucím se máme tak (dobře), jak se máme,“ zdůraznil.

Prezidentu Zemanovi vyčítá, že je kvůli jeho výrokům naše politika nečitelná. Zatímco se naši vojáci zapojují do operací NATO, prezident Zeman veřejně zpochybňuje práci našich tajných služeb, případně podporuje informace služeb čínských nebo ruských proti našim vlastním zpravodajcům. „U našich spojenců to potom vyvolává rozpaky, co vlastně teda si myslíme, jestli se teda dá na nás spolehnout, nebo ne,“ upozornil Pavel s tím, že v NATO se ho na výroky prezidenta a dalších českých politiků ptali, protože se tyto výroky mnohdy rozcházely s reálnými operacemi českých bezpečnostních složek.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se svého šéfa okamžitě zastal.



„Co je důstojnější? Přísahat věrnost ČSSR, Varšavské smlouvě, KSČ, SSSR, souhlasit s okupací v roce 1968 a dnes si hrát na bojovníka s Ruskem? Odmítnout okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy, kritizovat režim KSČ, být za to terčem pomsty a ve stáří chodit o hůlce? Co myslíte?“ otázal se mluvčí.

Tím však generál Pavel ještě neskončil. Popsal, co s prezidentem Zemanem zažil.

„Lidé, kteří jsou dnes kolem prezidenta Zemana, doslova i v přeneseném slova smyslu prezidenta vodí. A přitom si dělají svůj byznys. Jako Vratislav Mynář. Martin Nejedlý je ruská spojka, která si jezdí každou chvíli pro instrukce. Jiří Ovčáček překračuje svou roli mluvčího. Jednou jsem byl s prezidentem v Afghánistánu. Čekali jsme společně v jedné místnosti. Najednou mluvčí Ovčáček a další z jeho týmu začali prezidentovi tykat a různě – dost nedůstojně – ho opečovávat. Před vojáky. Okamžitě jsem své lidi požádal, aby počkali na chodbě. Ať si tohle dělají v soukromí. Musejí si přece vůči prezidentovi zachovat úctu za každých okolností. A ne mu utírat pusu a říkat mu Miloši. Mimochodem, lituji jeho bodyguardy. Ochránce hlavy státu je náročná profese. Dnes jsou degradováni na ošetřovatelky s pistolí za pasem. To musí pro ty kluky být hrozně ponižující,“ poznamenal v rozhovoru pro již zmíněný Deník N.

A Ovčáček znovu zareagoval velmi razantně. Tentokrát ve vyjádření pro Blesk.cz.

„Nedůstojné je vyjadřování Petra Pavla. S tak koncentrovanou nenávistí, záští a farizejstvím se veřejnost velmi dlouho nesetkala. Místo aby ocenil, že český prezident navštívil české vojáky v Afghánistánu, celou dobu je navzdory kritikům podporuje a chová k nim hlubokou úctu, vyjadřuje se Petr Pavel jako pavlačová drbna. S takovým přístupem ho budou mocně velebit někteří novináři, ale u českých voličů neuspěje,“ uvedl.

Pár slov Pavel pronesl na konto migrace.

„Na jedné straně odmítám jako správné odmítání kvót, protože tudy cesta nevede, ale bez toho, abychom přišli s nějakým návrhem řešení, tak skutečně to není vnímáno pozitivně, ale negativně, byť by si třeba ostatní mysleli, že ty kvóty také nejsou dobrý nápad. Ale právě ten negativistický přístup vede k odmítání,“ varoval.

Ve druhé polovině rozhovoru se vyjádřil i k české demokracii. Zdá se mu, že části lidí se líbí představa, že mohou cestovat, ale už jim není tak docela po chuti, že s demokracií je spojena také odpovědnost a povinnost zajímat se o společenské dění.

I Pavel však uznal, že pokud někomu po roce 1989 příliš nevzrostly přijmy a jen těžko přežívá z měsíce na měsíc, svobodu cestovat si neužije. „A právě ti, kteří se dnes nemají tak dobře, by se měli nejvíc starat o to, jak ten stát funguje. Ti, kteří mají dost, těm je to více méně jedno. Ti se už postarali,“ poznamenal Pavel.

Lidé by se měli starat o právní stát, aby se dovolali pomoci např. v případě, kdy spadnou neprávem do dluhové pasti. Pavel má za to, že lidé mají mít možnost dovolat se práva bez ohledu na to, kolik vydělávají. A pokud někteří občané mají pocit, že se svého práva nedovolají, musí tlačit na své politiky, aby to změnili.

A pokud politik lidem slíbí, že jim zvedne důchod nebo některé sociální dávky, měl by také říci, kde na to vezme. Tak se podle Pavla chová zodpovědný politik.

Nemám žádný vnitřní důvod se za to komukoliv omlouvat, protože jsem nikoho nepoškodil. Ale s odstupem let na to nejsem nijak hrdý, protože to nebylo asi to nejlepší. Ale v té době, jsem neměl takovou míru poznání, jakou mám dnes. Byl jsem vychováván v nějakém režimu. Od čtrnácti let jsem byl produktem vojenského školství,“ konstatoval Pavel fakt, že své členství v komunistické straně nezneužil. Stydět se prý může jen za svou tehdejší naivitu.

„Bývalému režimu jsem v uniformě sloužil šest let, členem strany jsem byl 4 roky, zatímco novému demokratickému režimu jsem v uniformě sloužil 29 let,“ zdůraznil s tím, že se snaží posuzovat lidi podle toho, co dělaji teď, případně v posledních letech.

