Zemřelých s covidem je přes 26 tisíc, vláda prodlužuje kompenzace podnikatelům

Dále bude trvat rovněž vyplácení ošetřovného pro rodiče kvůli uzavření škol, a to i po zahájení střídání prezenční a dálkové výuky. Na Velký pátek pak budou kvůli epidemii uzavřeny všechny obchody. Vyplývá to z platného vládního usnesení, podle obchodníků je ale takové nařízení nesmyslné.

Březen, který je nejtragičtějším měsícem za dobu trvání epidemie, má zatím 5 232 obětí, vyplývá ze statistik ministerstva zdravotnictví. Poslední tisíc úmrtí přibyl za sedm dní, zatímco v první polovině března přibylo 1 000 zemřelých i jen za čtyři dny.

V celém Česku nadále klesají denní počty nově potvrzených případů covidu-19. V neděli testy odhalily 1722 nakažených, nejméně od 6. prosince. V mezitýdenním srovnání byl nárůst nižší o 666 případů. V nemocnicích bylo v neděli 7 188 pacientů s covidem-19, z toho 1 727 v těžkém stavu. Oproti předchozí neděli klesl počet hospitalizovaných o 1 140.

Vláda rozhodla, že o kompenzační bonus 1 000 korun denně určený podnikatelům a společníkům malých firem bude možno požádat i za duben. "Nový kompenzační bonus až 1 000 Kč denně pokračuje a žádat o něj můžete hned od čtvrtka 1. dubna," uvedla na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dopady bonusu na veřejné rozpočty za duben odhadla na nejvýš 9,9 miliardy korun.

Do dneška finanční správa vyplatila u nového kompenzačního bonusu přes 71 000 žádostí za 1,7 miliardy korun. Celkem eviduje asi 108 000 žádostí. Zároveň zaevidovala k dnešku přes 814 000 žádostí o příspěvek 500 korun denně v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 806 279 žádostí za 7,4 miliardy korun. Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých firem mohli také dříve žádat o příspěvek 500 korun denně za první vlnu pandemie. Finanční správa zpracovala přes milion žádostí a vyplatila zhruba 22 miliard korun.

Dále bude vypláceno také tzv. ošetřovné, a to i při plánované střídavé výuce doma a ve škole. „Rodiče nepřijdou o ošetřovné ani v případě rotační výuky. V týdnu distanční výuky jim bude náležet dál. A pokud mají více dětí s distanční výukou v jiný týden, je třeba podat za každé dítě samostatnou žádost,“ uvedla dnes na twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Téměř všechny školy v Česku jsou od začátku března kvůli epidemii zavřené. Zatím se předpokládá to, že by se žáci měli začít postupně vracet do lavic nejspíš 12. dubna. S rotační výukou počítá v plánu návratu ministerstvo školství u tříd prvního stupně základních škol. Ke znovuotevření škol má pomoci i přednostní očkování školských pracovníků. K očkování proti covidu-19 se zaregistrovalo přes 213 000 z celkových přibližně 300 000 pracovníků ve školství. Rezervovaný termín vakcinace má 111 000 z nich. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. K registraci se školští pracovníci mohli hlásit od 27. února.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) již také zveřejnilo výzvu k programu podpory COVID 2021 pro podnikatele zasažené v souvislosti s pandemií propadem tržeb alespoň o 50 procent. Žádosti mohou podávat od 12. dubna do 31. května. Získat budou moci příspěvek 500 korun na zaměstnance na den za období od 11. ledna do 31. března. Pro podnikatele je připraven i program COVID Nepokryté náklady. Výzvu k němu resort vyhlásí ve čtvrtek. ČTK to sdělila mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Tyto dva nové programy nahradí dosavadní tituly jako COVID nájemné nebo COVID gastro uzavřené provozovny.

Firmy rovněž mohou získat příspěvek na testování zaměstnanců na covid-19. Od 1. dubna mohou žádosti podávat i přes web www.samotesty-covid.cz. Na dotaz ČTK to řekl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek. Přes web, na kterém bude od dubna spuštěna aplikace, budou moci firmy zažádat o příspěvek od všech sedmi zdravotních pojišťoven.

Ve firmách i na úřadech a dalších veřejných institucích nyní platí povinnost zaměstnanců, podrobit se testu na koronavirus jednou za sedm dní. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby testy byly povinné jednou za pět dní. Častější testování ve firmách podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nebude zavedeno dříve než od 12. dubna a je stále otázkou, zda se tak vůbec stane. Některé firmy by to podle Havlíčka nezvládly. Havlíček to řekl po jednání kabinetu novinářům. Vláda toto téma na dnešním zasedání neřešila.

Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) klesá. Ve druhém kole testování činil 0,61 procenta a ve třetím 0,44 procenta. V prvním kole to bylo 0,77 procenta. Firmy v 51 procentech případů využívají k povinnému testování samotestovací antigenní sady.

Na Velký pátek budou muset mít kvůli epidemii zavřeno všechny obchody. Běžně nesmějí být během velikonočních svátků otevřeny pouze na Velikonoční pondělí prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je zákaz prodeje na Velký pátek nesmyslný a povede jen k větší koncentraci lidí v obchodech ve čtvrtek a sobotu. ČTK to řekl prezident svazu Tomáš Prouza. Vláda ani neumožní provoz farmářských tržišť, uvedla dnes po jednání vlády ministryně financí.

