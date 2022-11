„Zjistěte, co si myslí ti, co ČT platí.“ Soud kvůli Newsroomu a jeho partě. Expert se nediví

reklama

Podle Jiřího Mikeše nejde u České televize, co se týká reportáže, o žádnou výjimku. „Dělají to dlouhodobě, a když si všimneme, koho zvou do pořadů, jde o převahu těch, kdo jsou u vesla. Oponenti buď vůbec nejsou zváni, nebo jsou v menšině. Mě vůbec nepřekvapuje, že podobná reportáž v České televizi byla, protože co si budeme povídat, oni nejsou úplně objektivní. Dělají, co mohou, aby pomohli vládě a rozhodujícím složkám státu být na tom v očích veřejnosti nějak dobře. Ale když je něčeho moc, tak je toho zu viel (německy příliš, pozn. red.) a nálada nás, koncesionářů, kteří to platíme, začíná probublávat,“ řekl Mikeš s tím, že v České televizi bude nutné udělat radikální změny.

Soud bude špatná publicita pro Českou televizi

„Parta kolem reportérů by měla dojít k osvěžení, měli by přijít noví lidé, nezatížení minulostí České televize. Česká televize by se měla stát skutečně veřejnoprávní, aby sloužila veřejnosti, a ne nějaké vládnoucí kastě,“ podotkl. Ředitel České televize Petr Dvořák se podle Mikeše pravděpodobně domníval, že věc nějak vyšumí a zapomene se na ni, protože veřejnost řeší vážnější problémy jako stoupající ceny potravin a energií. Domnívá se také, že do věci měla zasáhnout i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Když jste někde dlouhou dobu, všechno řídíte a jste velký šéf, pak někdy opomenete zásadní věci, protože vám dosud vždycky všechno procházelo. Takže proč se věnovat takové prkotině kvůli jedné reportáži? V České televizi je toho více, co by se mělo řešit, a složení rady by možná mohlo být trošku jiné, protože Senát i Parlament České televizi nahrává, protože ona kope za většinu, která to tam ovládá,“ uvedl Mikeš s tím, že soudní řízení se dalo očekávat. Počítat s tím musela i Česká televize vzhledem k nulovému prostoru dotčené strany a vzhledem k chybějícím důkazům tvrzení o dezinformátorech. „Je velice správné, že jim mlčení nevyšlo a dostanou se k soudu. Jde o to, jestli soud bude opravdu objektivní a co zjistí. Kdo ví, jak to všechno dopadne, ale každopádně půjde o špatnou publicitu pro Českou televizi,“ vysvětlil.

Mikeš: Po volbách se ředitel televize změní

Očekává také, že se do ředitele televize opře kritika i parodie z různých stran – včetně Jaromíra Soukupa, který patří mezi ty, kdo situaci rádi okomentují. Předpokládá navíc, že žalob bude přibývat, protože každá akce budí reakci. „Když máme hlavního cenzora Michala Klímu, kterému se divím, že do toho vůbec šel, kdy se chystá zákon na Ministerstvu vnitra a navíc představitelé vlády hovoří o oponentech jako o švábech, je vidět, že politické prostředí velice zhrublo. Politické prostředí se zbulvarizovalo, nevím, zda dochází k náhradě nebo změně generace politiků, ale jakou současní politici předvádějí mluvu, jak se vyjadřují a jak neuváženě reagují, což jsme viděli u rakety v Polsku, je neuvěřitelné,“ zkritizoval reklamní a mediální odborník.

Jiří Mikeš doporučil Zdravému fóru, aby požádal nějakou výzkumnou organizaci jako agenturu Median nebo Kantar, aby zjistily, co si o tom myslí samotní koncesionáři, kteří Českou televizi platí. „Kdyby se ukázalo, že 60 až 75 procent dotázaných souhlasí s Radou České televize, že dochází k porušení kodexu, dostali by do rukou navíc velký argument. Česká televize mluví za nás, ale nikdo se nás nezeptal, co o tom soudíme. Chtělo by to podpůrný argument, ale takový průzkum u nás zatím nebyl proveden. Co si myslí koncesionáři, kteří platí poplatky? Je Česká televize objektivní, nebo není?“ vyzval k otázkám směrem k veřejnosti.

Hlas lidu

Sám je přitom přesvědčen, že objektivita veřejnoprávní televize se změní po příštích volbách. „Objektivita se změní po volbách, to vám garantuji. Dojde k obměně Rady České televize a tak dále. Dlouhodobě se tohle nedá udržet. Dojde také ke změně ředitele, protože je tam už dlouhou dobu a zmizí po příštích volbách. Přijdou noví lidé, kteří patří k opozici, a ti jistě Českou televizi v takovém stavu nenechají,“ předeslal. „Uvidíte, že k tomu dojde a Rada České televize nebude moci ten tlak zastavit,“ podotkl. Další nutnost změny vnímá kvůli nedostatku financí, které Česká televize ohlašuje, a nezbude tak, než udělat změny nejen kvůli financím, ale také vzhledem k situaci panující ve společnosti.

Podle něj to potvrzují i odcházející lidé ze zpravodajství České televize nebo zprávy o tom, že byly zastaveny reportáže týkající se korupce ve STAN, která letos vyplavala na povrch policejním zásahem. „A půjdou další, kteří si uvědomí, že jim v České televizi pšenka nepokvete. Udělají ze sebe hrdiny, že s tím nesouhlasí, ale hlas lidu je hlas boží a tomu se nedá dlouho vzdorovat,“ řekl.

Na závěr dodal, že se nediví demonstrujícím před budovou televize, i když nevnímá jako vhodného člověka do vedení demonstrací Ladislava Vrabela. „Nejsem přesvědčený, že člověk, který to vede, je správný. A dát prostor v televizi člověku, který má sám máslo na hlavě, není rozumné řešení. Reportéři měli ale chodit s kamerou a ptát se účastníků, proč demonstrují a co je štve,“ dodal.

