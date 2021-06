„Zničený historický barák! Proč o tomhle Bakalovi novináři nepíšou?!“ Budoucí Havlova knihovna? Někteří místní se bouří

reklama

"Je nutno konstatovat, že vydané závazné stanovisko k projektové dokumentaci a územní rozhodnutí je z hlediska zájmů státní památkové péče zcela neakceptovatelné," napsala v roce 2013 Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ). Vyjadřovala se k domu s číslem popisným 108 na pražských Hradčanech, který v roce 2009 koupil Zdeněk Bakala a hned z počátku se hlásalo, že z něj bude Knihovna Václava Havla. A jak ten barák vypadá zevnitř po letech?

Byli jsme uvnitř a jdeme dál...

Ten barák je obrovský, ale ne tak, jako Bakalova bankovní konta. Toho, co z většiny vlastní firmu Economia, tedy Hospodářské noviny, Respekt, Aktuálně.cz a tak dále. Chodník ulice Úvoz je z části zahrazený. Z části se zde staví, staví se v Bakalově domě. Měla to být knihovna Václava Havla, ale už se o tom dlouho nemluví. Staveniště je zahrazené, ale nikde žádná známka, že by se tam nesmělo nahlédnout. Turisté, kteří se v Praze opět začínají objevovat, se klidně mohou podívat do útrob. Uvidí něco jako "zlatý důl" z filmů, všude podpěry, všude vykopané jámy a pohled nahoru, asi na tři patra.

Společnost Strabag, která tam - alespoň podle cedulek - na ohrazení staví, nikam nedala varující cedulky. "Sorry, sorry. To je Bakala. Sorry," odpovídá jeden z místních s pejskem na vodítku, co prochází právě kolem, ale není Brit a chtěli jsme se ho zeptat. Bakala je velká šajba, toho se tady skoro všichni bojí. Ale ne až tak. Už jsme několikrát psali o předsedovi místního spolku Hradčanská obec Bohumilu Vejtasovi, který v domě 108, tedy U Drahomířina sloupu, stále jako "poslední Mohykán" bydlí. Velký majitel už se ho snažil několikrát vystrnadit, ale útlý starší muž s jezevčíkem se nedá. Má na svůj byt právo. A to si prý do smrti bude bránit!

Paní památkářka a dopis pro ni

V roce 2013 se šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková velmi tvrdě postavila proti "znásilňování" domu U Drahomířina sloupu. ParlamentníListy.cz mají kopii celého jejího odborného vyjádření, ale stačí zmínit jen konec: "Pro úplnost ještě dodáváme, že na základě projektové dokumentace pro stavební povolení - jejíž záměr se však od záměru obsaženého v předmětné projektové dokumentaci pro stavební povolení v některých částech liší - návrh posuzovala na osmém zasedání 20. 1. 2012 vědecká rada generální ředitelky NPÚ. Rada se vyjádřila k zásahům do podloží pod; jižním křídlem, k rozšíření suterénu pod nádvořím, ke zrušení původního bytu paní Hany Benešové a k zastřešení nádvoří. Všechny tyto úpravy odmítla až na dílčí podsklepení a zastřešení nádvoří, které připustila jen těsným rozdílem jednoho hlasu."

Aktuální dopis pro Goryczkovou máme také. V něm je mimo jiné napsáno: "Již od letošního února se zde realizují rozsáhlé úpravy ve státní památce v samém centru Pražské památkové rezervace a to v kontinuelním režimu, tedy o všech víkendech a státních svátcích do nočních hodin. Všichni obyvatelé v blízkosti této stavby jsou vystaveni enormnímu hluku, prachu a exhalacím... Víme, že stavba je povolena z důvodu maximální vstřícnosti příslušných státních úřadů, tedy odboru výstavby Městské části Prahy 1 a hlavně památkového útvaru Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP)." Zatím se pod to podepsalo dvacet občanů Malé strany včetně bývalého baletního mistra Vlastimila Harapese.

Mohykán přemýšlí, Mohykán promlouvá

No prostě se bourá a bourá. A nic se o tom nepíše. A Vejtasa říká: "V tom domě je zničen takzvaný archeologický terén, který se snažila ochránit generální ředitelka NPÚ Goryczková. Většinu staveb odmítla s tím, že tam jsou nálezy pro příští generace, což je naprosto zlikvidováno. Původní stavební povolení schválili původní šéf stavebního úřadu na Praze 1 Oldřich Dajbych, Praha 1 a tamní památkáři. Ten barák je zničen. To, proti čemu všemu bojovala Goryczková, je pryč. Ten barák je opravdu zničený." A většina památkářů mlčí!

Fotogalerie: - Budoucí Havlova knihovna

Vejtasa hledá podpisy dál a dál. V úterý se mu stalo toto: "Nějaký chlápek v respirátoru běžel na Malostranském náměstí. Řidič na něj řval: 'Vole, máš červenou.' Poznal jsem ho, má charakteristickou chůzi. Tak jsem mu říkal, že jsme na stejné lodi. On byl žalován a já žaloval." Mluví o soudu, který rozhodl, že Zaorálkovo prohlášení o Bakalovi v souvislosti s byty Ostravsko-karvinských dolů (OKD), že je gauner, je v pořádku. Ostatně Vejtasa nad Bakalou v soudním řízení ohledně územního rozhodnutí k projetku domu z roku 2011 také vyhrál, ale byla to dlouhá cesta.

A kruh by se měl uzavřít. Je záhadou, proč o těchto souvislostech nepíší vždy tak z hlediska práva úzkostlivá média firmy Economia. Zvláště, když jejich redaktoři asi úplně nejčastěji vystupují v diskusích v současné Knihovně Václava Havla. Nepíší! Měla to být přeci Knihovna Václava Havla, i když o tom třeba Vejtasa a jiní dost pochybují s tím, že šlo o zástírací manévr. Podle nich má vzniknout v domě U Drahomířina sloupu jedna z dalších Bakalových rezidencí. A bourá se a bourá se.

