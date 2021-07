„Zrůdný nápad z ministerstva“ – jde o děti. Žádné přirovnání není moc silné, zní z Trikolóry

Zrůdnost rozdělování školáků, nesmyslná premisa, že neočkování tvoří nebezpečí a zbavování se odpovědnosti. Advokát Jindřich Rajchl z hnutí Trikolóra ostře protestuje proti propagandě vakcinace, ke které podle něj v České republice dochází, i proti nápadům zavádět očkování povinně. Obává se, aby v zemi nevznikli „lidé druhé kategorie“ tak, jako se to stalo židům během druhé světové války a rozhodně popírá, že by takové srovnání bylo přehnané. Začínalo to prý úplně stejně.

„Nevidím jediný důvod, aby bylo očkování povinné. Nevidím vůbec ani důvod, proč by lidé měli být motivováni k očkování. Podle mého názoru je to individuální rozhodnutí každého jedince, jak naloží se svým zdravím a se svým tělem. I očkovaní mohou nakazit ostatní. Chiméra, že až dosáhneme určité proočkovanosti, tak covid určitě zmizí, je pohádka pro dospělé. Normální člověk tomu nemůže věřit,“ tvrdí Jindřich Rajchl. Realita je podle něj taková, že ve Velké Británii, kde určité proočkovanosti dosáhli, mají několik desítek tisíc pozitivních případů denně. „Odborníci se shodují, že proti delta variantě očkování příliš nepůsobí. Já jsem přesvědčen, že přijde nová varianta, vůči které bude očkování úplně zbytečné, takže se bude muset očkovat znovu,“ uvedl advokát z hnutí Trikolóra.

Sám je pro svobodnou volbu očkování a nápady na povinnou vakcinaci považuje za absolutní nesmysl. „Nemluvě o tom, že každé očkování s sebou nese určitá rizika a RNA vakcíny jsou víceméně pouze experimentální, u nichž vůbec nemůžeme tušit dlouhodobé důsledky, natož do nich někoho nutit. To považuji za naprosto nezodpovědné,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. Za naprosto nepřístupný označil i tlak na očkování dětí, neboť vakcína ještě neprošla všemi fázemi testování a finálním schválením. „Každá vakcína by měla projít takzvaným testem proporcionality. Každá vakcinace nese riziko, nicméně pokud jde o vakcínu proti nemocem, které mohou způsobit vážné komplikace, popřípadě smrt jedince, tam vakcína projde. To znamená, že riziko poškození organismu z důvodu vakcinace je nižší než pravděpodobnost, že by konkrétní nemoc mohla poškodit nebo usmrtit dotyčného,“ uvedl Rajchl.

Dlouhodobé následky RNA vakcíny nejsou známé

Ovšem sáhnout po jakékoliv vakcinaci u covidu, který pro děti nepředstavuje velké nebezpečí, je podle jeho názoru nesmysl. „A sáhnout po RNA vakcinaci, která nebyla otestována na zvířatech, ani na lidech a která má zcela jednoznačně neurologické efekty, kdy jsou zaznamenány tisíce případů, jak někdo necítil ruku, neviděl na jedno oko a podobně… absolutně nevíme, co to udělá ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a považuji to za něco naprosto nemožného. A něco, s čím je třeba bojovat. Tam jde čistě a jen o byznys, o nic jiného,“ podotkl právník.

Problém vidí také v tom, že odpovědnost za případné vedlejší účinky přenesly farmaceutické firmy na jednotlivé státy. Podobný dokument podepsala i Evropská unie při nákupu vakcín pro členské státy. Stát se pak zbavuje zodpovědnosti tím, že každý očkovaný před vakcínou podepíše souhlas, že bere rizika očkování na sebe. „Přece každý, kdo použije selský rozum, musí rozumět, o co jde. Ve všech mainstreamových médiích a reklamách se uvádí, jak je vakcína bezpečná a nemůže vám udělat vůbec nic, protože je naprosto jednoznačně odzkoušená. To je absolutní nesmysl. Jde o novou vakcínu a každá standardní vakcína prochází testování na zvířatech a pak na lidech. Tato vakcína neprošla testováním na nikom a byla ihned masově nasazena na lidi,“ sdělil Jindřich Rajchl.

Když se výrobce zbavuje odpovědnosti za účinky, něco tu nehraje

Zdůraznil, že je logické pochybovat nad bezpečností vakcíny v případě, že za ni nikdo nechce nést zodpovědnost, kterou pak v podstatě přenáší na obyvatele, ale zároveň stále tvrdí, jak je vakcína bezpečná. „Na tom něco nehraje. Kdyby byla tak super bezpečná, pak výrobci nebo stát řeknou: Není problém, my jsme si jistí, že vám vakcína nemůže nic udělat, takže přebíráme zodpovědnost. Už jen fakt, že dávají podepsat papíry a přenášejí odpovědnost na člověka, potvrzuje, že vakcína zdaleka tak bezpečná není,“ podotkl advokát.

Dále komentoval vyjádření biochemika Jana Konvalinky pro Český rozhlas, který řekl: „A teď je tady otázka. Etická, možná zčásti právní, určitě morální. Jestli kvůli lidem, kteří se vědomě a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, celou zemi zastavíme, protože se nám budou plnit nemocnice a budou umírat lidé. Lékaři musí poskytovat péči hlupákům, ignorantům i lidem, kteří jsou nezodpovědní.“ To však Jindřich Rajchl vnímá jako nezodpovědné strašení: „Z mého pohledu je Konvalinka zralý na psychiatrickou léčebnu, protože tohle je naprosto nezodpovědné strašení. Říká se, že historie zná hodně apokalyptiků, ale málo apokalyps. Pro mě je Konvalinka čitý apokalyptik, který předpovídá naprostý nesmysl a vychází z úplně mylných údajů. Rezonuje to s názory Jaroslava Flégra o mrazácích na ulicích a pak řekne, že strašil naschvál a podobně. Taktika je stále stejná: Vyvolání strachu a pocitu viny u lidí, kteří se nechtějí podvolit oficiálnímu narativu, a to je demagogii a propagandě, která se na nás valí ze všech stran,“ uvedl.

Rajchl: Obrovská mediální propaganda a falešné mesiášství

Upozornil, že podle reality si každý virus na začátku vyžádá vícero těžkých komplikaci a úmrtí, protože jde o virus nový, na který si imunitní systém musí zvyknout. Jedinou správnou cestu podle Rajchla razí Velká Británie nebo Singapur, státy, které opatření rozvolňují a tvrdí, že s virem se musí žít: „V Anglii si to vymohli lidé, kteří tam protestovali tak masivně, že Johnsonovi (Boris, britský premiér, pozn. red.) nezbylo, než se touto cestou vydat. U nás se říká, že Češi nejsou národem demonstrantů a že si nechají nadiktovat všechno. Adolf Hitler tvrdil, že Čech je cyklistou, jenž se nahoře hrbí, dole však šlape. Já věřím, že tomu tak nebude a i my Češi této propagandě řekneme dost a vydáme se zpátky k normálnímu životu.“

Podle advokáta je dnes už jednoznačné, že pokud lidé dbají na svůj imunitní systém a starají se o sebe, pak si dokážou s covidem hravě poradit. U rizikových osob je možnost ochrany a léčby, ale dělat z vakcinace spásu všeho vidí jenom jako falešné mesiášství, které nemá s realitou nic společného. A Češi se pod takovým tlakem ocitli. A jak k tomu došlo? „Vždy je tu obrovská mediální propaganda. Když se to na vás valí ze všech televizí, z internetu a všude, většina lidí pak nemá čas zjišťovat informace do hloubky, nepátrá po vědeckých studiích, pouze si přečte článek nebo něco nekonkrétního jako: Experti říkají, experti tvrdí a bylo zjištěno… a podobné obecné floskule, které nemají žádný vědecký základ. A na základě tohoto tlaku mnoho lidí podléhá,“ řekl Jindřich Rajchl s tím, že v dnešní době část obyvatel zmíněnému tlaku podlehne, protože se buď bojí o své zdraví, nebo nechce mít pocit viny. Hlavně mladší populace prý podlehne proto, že je sevřena do kleští, protože bez očkování nemůže cestovat a navštěvovat různé akce.

Advokát: Selektování dětí?

Připomněl také, že přirozenou vlastností viru je adaptovat se na organismus, a to i na ten, který je očkován. Očkovaní tak podle něj mohou mít nakonec těžší průběh u nových mutací koronaviru, proti kterým vakcíny nebudou účinné. „Luc Montegnier (držitel Nobelovy ceny, objevitel viru HIV, pozn. red.) to vlastně přesně popisuje, když říká, že očkováním je váš imunitní systém nahrazen specifickou hromadou informací vůči konkrétní mutaci. A virus se samozřejmě snaží přežít, snaží se tuhle závoru obejít, tím pádem zmutuje do nové formy, která dokáže právě tuto specifickou imunitní reakci obejít. Také proto mutace vznikají. Nejsem odborník, ale když to tvrdí nositel Nobelovy ceny, který nalezl virus HIV, tak si říkám, že na tom možná něco pravdy bude. A když si na vteřinu připustíme, že má pravdu, tak je ta představa dost děsivá,“ domnívá se Jindřich Rajchl.

Nelíbí se mu ani selektování očkovaných a neočkovaných, což by se ve školním roce mohlo dotknout dětí. Ministerstvo zdravotnictví uvažuje, že by školní děti měly jiné podmínky, například by nosily ochranu dýchacích cest nebo by obědvaly a svačily zvlášť: „Doporučuji ministrům Adamu Vojtěchovi a Janu Hamáčkovi, aby nechali vyrobit žluté hvězdy a našili je dětem na oblečení. Pro mě je jakákoliv segregace a kategorizace lidí naprosto nepřípustná a považuji to za protiústavní. S kolegy právníky budeme vystupovat proti tomu a budeme se snažit tomuto zrůdnému nápadu všemožně zabránit. Dopad na psychiku dětí, které budou izolovány v této době, je něco nepřípustného a nemám pro to jiný přívlastek než zrůdné.“

Zrůdná ideologie

Srovnání současné situace a situace židů před necelými sto lety, kdy byli nejdříve označováni žlutou hvězdou, pak postupně omezováni na právech a nakonec končili v koncentračních táborech, Rajchl nepovažuje za přehnané. „To mohou říkat lidé, kteří neznají historii, protože u židů to začínalo zcela stejně. Nejprve byli označeni, jenom jim dali žlutou hvězdu. Ale potom to pokračovalo. Přicházely další a další perzekuce, a to samé nás čeká s covidem. V uvozovkách ‚pouze‘ samostatnými obědy a nošením roušky to začíná a bude to pokračovat dalšími příkazy a zákazy, až se vytvoří druhá kategorie lidí. To je něco, co žádný normální člověk nemůže připustit. Sám za sebe říkám, že kdybych se nechal očkovat – a očkovat se nenechám, ale i kdybych se nechal – tak bych nikdy nechtěl, aby lidé odmítající očkování byli jakýmkoliv způsobem degradováni do pozice občanů druhé kategorie. Snaha vytvořit premisu, narativ, že neočkovaní jsou ti nebezpeční, je totálně nesmyslná, neodpovídá vědeckým poznatkům a je to zrůdná ideologie, které se budu snažit za každou cenu zabránit,“ dodal nakonec Jindřich Rajchl.



