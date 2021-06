„Zrušte policii.“ Už i v ČR. Za zfetovaného Roma: Drogově závislými prý nepohrdat

reklama

V deníku Guardian si ho povšimla novinářka Anna Košlerová. V článku píše, že „řada lidí srovnává to, jak s ním bylo zacházeno, s případem George Floyda".

Pro britský deník se vyjádřil romský aktivista Jozef Miker, který v Teplicích zjišťoval podrobnosti zásahu a zúčastnil se tryzny za zemřelého: „Lidé mi řekli, že se jmenoval Stanislav a bylo mu asi 40. Byl bez domova, ale pracoval jako ostraha v supermarketu. Když viděl, že druhý muž ničí auta, tak zakročil. Ale policisté si mysleli, že to udělal on."

„Udělali jsme mu pomníček, aby lidé věděli, co se tu stalo, nemělo by to zapadnout. Řada lidí je v práci a netuší. Budeme sem chodit každý den, dokud se nedozvíme pravdu," uvedl Miker dle Guardianu. Nesouhlasí s verzí, kterou policie prezentuje. „Zatímco policie tvrdí, že byl nemocný a zdrogovaný, místní mi řekli, že drogy nebral, jen léky na bolest zad. Není těžké si domyslet, co se stane, když kleknete na krk nemocnému," míní romský aktivista.

Gwendolyn Albertová z rady vlády pro romské záležitosti pak Guardianu řekla, že romská komunita je rozhořčena a sama vidí jasné paralely s případem George Floyda. „Oficiální stanovisko policie se soustředí na to, že zemřelý měl v sobě drogy. Bez záznamu od okolostojících by veřejnost nevěděla, co se skutečně stalo," řekla.

„Diskriminace vůči Romům v Evropě je řádně zdokumentovaná lidskoprávními organizacemi, ale Evropská komise proti rasismu a netoleranci kritizuje Českou republiku, že o tom, zda je s Romy zacházeno rovnoprávně, nesbírá dostatečná data," připomíná pak Košlerová a přidává i průzkum z roku 2012, ve kterém 60 % Romů uvedlo, že kvůli svému původu zažili diskriminaci. „Romové v ČR o sobě čtyřikrát až pětkrát častěji říkají, že jsou nezaměstnaní, než neromové," uvádí novinářka.

Také zmiňuje zprávu neziskové organizace Amnesty International z roku 2015, která tvrdí, že romské děti čelí v českých školách „hrozivým systémovým předsudkům" kvůli segregaci, která může vést k další diskriminaci.

V Praze se v mezičase připravuje demonstrace proti údajné policejní brutalitě, má proběhnout v podvečer na Prokopově náměstí na Praze 3. Organizuje ji skupina „Autonomní akce". „Policie nyní smrt Stanislava zdůvodňuje údajným vlivem drog a nutností zasáhnout proti agresivnímu chování. Není však třeba znát detaily všech souvislostí, aby bylo jasné, že nebylo nutné mu několik minut klečet na krku. Zjevně šlo o zbytečnou brutalitu," tvrdí skupina s tím, že Stanislav Tomáš je další obětí policejní brutality.

O tom, co Autonomní akce chce, může svědčit to, koho by na své akci chtěli. Kdo se demonstrace zúčastní, tak by prý měl chápat, že „policejní brutalita není ojedinělá, ale institucionální záležitost", dále že „násilí je podstata policejní práce, která má zachovat privilegia mocných a podrobení všech ostatních" a také že „řešením není reforma policejních složek, ale jejich zrušení". Jak je známo, heslo „Defund the police" (seberte policii peníze) pochází z USA, kde se také odehrál případ George Floyda.

Dle Autonomní akce nemá dialog s mocnými smysl, protože posiluje jejich pozici. „Životem uživatelů drog nesmí být pohrdáno jen protože nedokáží na vnucenou mizérii reagovat konstruktivním způsobem," tvrdí aktivisté. „Autonomní akce odmítá iluzi zprostředkování spravedlnosti státními institucemi, prorežimními médii, odbory a politiky. Spravedlnost musíme vybojovat autonomní iniciativou zdola. Formy a obsah budeme tvořit společně. Každá autonomní iniciativa je vítaná. Žádní samozvaní vůdci nebudou tolerováni," říkají organizátoři a nabádají, aby si jednak kvůli pandemii a také kvůli policejnímu dohledu všichni vzali respirátory a brýle. A také megafony, píšťaly a „předměty zdůrazňující hněv".

O tom, co Autonomní akce chce, může svědčit to, koho by na své akci chtěli. Kdo se demonstrace zúčastní, tak by prý měl chápat, že „policejní brutalita není ojedinělá, ale institucionální záležitost", dále že „násilí je podstata policejní práce, která má zachovat privilegia mocných a podrobení všech ostatních" a také že „řešením není reforma policejních složek, ale jejich zrušení". Jak je známo, heslo „Defund the police" (seberte policii peníze) pochází z USA, kde se také odehrál případ George Floyda.

