1,6 milionu. Ale Parkanová chce víc než pětkrát tolik. Kalousek souhlasí

reklama

Někdejší ministryně obrany Jana Parkanová z dob vlády Mirka Topolánka 10 let čelila trestnímu stíhání za nákup vojenských letounů CASA. Státní zastupitelství ji vinilo z toho, že šlo o nákup předražený a ministryně obrany jako šéfka resortu za to v konečném důsledku nesla odpovědnost. Parkanová to od počátku odmítala. Po 10 letech soudních tahanic se dočkala osvobozujícího rozsudku, v němž je uvedeno, že nákup letounů CASA byl výhodný. Osvobození přišlo na počátku roku 2022.

Na počátku roku 2023 Vlasta Parkanová žádá satisfakci a za dlouholeté stíhání odškodnění ve výši 9 milionů korun. Přesněji řečeno, podle informací serveru Seznam Zprávy, stát žaluje o 8.937.616 korun. Od státu již dostala 1,6 milionu jako odškodné, ale tuto částku požadovala za neadekvátní.

Případem se začne už toto úterý zabývat senát soudkyně Šárky Henzlové.

„Můj život už dávno patří něčemu jinému. Vezměte si, že už píšeme rok 2023. Za chvíli to bude jedenáct let,“ řekla Parkanová Seznam Zprávám. „Těch případů je mnohem více, ale člověk prožívá ten svůj. A to se skoro popsat nedá,“ doplnila.

Parkanovou zastupuje velmi zkušený právník Tomáš Sokol.

Smlouva na dodání letadel CASA byla podepsána v roce 2009, ale policie požádala o vydání Parkanové k trestnímu stíhání až v roce 2012. Tehdy Parkanová byla místopředsedkyní Sněmovny, ale po policejní žádosti o vydání velmi rychle rezignovala na všechny své funkce.

ČTK připomněla, že vedle odškodného 1,6 milionu korun se Parkanová dočkala také omluvy od Ministerstva spravedlnosti ČR. Za nezákonné trestní stíhání i za délku stíhání. Zprávu převzal i server Novinky.cz.

Miroslav Kalousek, který s Vlastou Parkanovou spolupracoval v KDU-ČSL a později i v TOP 09, na twitteru upozornil, že vzhledem k tomu, že Parkanové někdo zničil 10 let života a že v tomto světle požadovaných 9 milionů korun není mnoho. „Devět milionů zní jako velká částka. Je ale směšná v porovnání s tvrdě poničeným životem bezúhonné dámy a úspěšné političky. Skuteční viníci této nestoudné likvidace, Mazánek, Kořán, Bradáčová, přitom pokračují ve svých kariérách dál a dál si je platíme,“ napsal Kalousek.

Předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka má však za to, že případ Parkanové je z pohledu naší justice velkou ostudou, ale v obecné rovině trvá na tom, že česká justice funguje dobře.

„Není těch 12 let kauzy Parkanová, z toho 6 let u policie a 6 let u soudu, opravdu šílených? No, nepochybně je. Ale… Kauza Mostecká uhelná začala ve Švýcarsku policejním prověřováním a následným zablokováním peněz privatizátorů na švýcarských účtech v roce 2005. Před 17 lety. Teprve v září tohoto roku byli švýcarským soudem pravomocně odsouzeni poslední z obžalovaných, snad již definitivně… Ale co ten most ve Studénce, říkal jsem si… Spadl v roce 2008 a pravomocný trestní rozsudek přišel teprve před pár dny. No… Asi před pěti dny jsem se dočetl, že příbuzní obětí pádu Airbusu Air France, který letěl v roce 2009 z Rio de Janeira do Paříže, teprve nyní, tedy po 13 letech, mohli podat žalobu o náhradu újmy za smrt svých blízkých. A ještě jeden případ, od našich jižních sousedů: Soudní proces ve věci požáru lanovky v rakouském Kaprunu skončil v roce 2005, skoro pět let po té tragédii, zproštěním všech obžalovaných. Co tím vším chci říci? Nejsme perfektní, ani náhodou. Můžeme a máme být v mnoha ohledech rychlejší a efektivnější. Dvanáctiletá kauza Parkanová je ostuda, bez přívlastků. Ale nejsme v tom výjimeční a hlavně, nejsme v tom horší než zbytek Evropy,“ řekl Šimka na sjezdu Soudcovské unie.

Na jeho slova upozornil server ceska-justice.cz.

Pokud je na našem systému třeba něco zkritizovat, pak je to podle Šimky vysoký počet vězňů v českých kriminálech. Počet vězňů už se blíží k 20 tisícům.

Psali jsme: „I d*bil to viděl.“ Kalousek: Bradáčová je ostuda české justice Černochová se omluvila Parkanové. Stát se k ní prý choval hanebně Kalousek (TOP 09): Byla to zvůle, nebo alibismus? Kalousek vyzval k vyhození Bradáčové. Za Parkanovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama