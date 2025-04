10 tisíc, nebo 30 tisíc měsíčně? To je jedno. Neruda brání Fialu

Mezi právníkem a manželem europoslankyně Danuše Nerudové (STAN) Robertem Nerudou a publicistkou Apolenou Rychlíkovou se rozhořel spor kvůli zveřejnění informací o vedlejším úvazku premiéra Petra Fialy. Rychlíková na webu Page Not Found, který založila společně s novinářem Jakubem Zelenkou, upozornila, že předseda vlády Petr Fiala (ODS) si po celou dobu výkonu své funkce udržuje pětinový úvazek na Masarykově univerzitě.

Premiér by tak měl týdně věnovat osm hodin týdně výuce či akademické činnosti – tedy celý jeden pracovní den. Od začátku volebního období si díky tomu podle zjištění webu měl přijít na více než milion korun.

Apolena Rychlíková zveřejnila článek upozorňující na vedlejší úvazek premiéra Petra Fialy také na sociální síti X. Připojila k němu komentář, ve kterém zpochybňuje, zda je reálné skloubit funkci předsedy vlády s pravidelnou prací na univerzitě. „Premiér s milionovým vedlejšákem. Petr Fiala tvrdí, že k nejtěžší práci v zemi zvládá ještě stovky hodin ročně pro univerzitu. Page Not Found zjistila, že předseda vlády si po celou dobu výkonu svého mandátu drží pětinový úvazek na Masarykově univerzitě,“ uvedla Rychlíková, která se v následné diskusí ptá, zda má být „odpočinek placený z veřejných peněz“.

Neruda: Zabrnkejme si na závistivou strunku. Této žurnalistice není pomoci

Na tento komentář Apoleny Rychlíkové zareagoval právník Robert Neruda, manžel europoslankyně Danuše Nerudové. Ve svém příspěvku na sociálních sítích zpochybnil samotnou motivaci zveřejnění článku a naznačil, že za kritikou premiéra Fialy může být obyčejná závist. „Pojďme si zabrnkat na závistivou strunku. Premiér a univerzitní profesor si ponechal malý úvazek na škole a dovolí si za to brát asi 10 tisíc skoro měsíčně. Ještě, že žádný bývalý premiér nemá jakýkoliv střet zájmů a můžeme pořádně probrat tuto troufalost. Této žurnalistice není pomoci,“ napsal Neruda.

Publicistka Rychlíková následně vyzvala Nerudu, aby místo útočných poznámek odpověděl věcně, a zároveň se ohradila proti zlehčování nezávislé novinářské práce. „Proč lžete o tom platu a pak proč nezávislou novinářskou práci urážíte podobně, jako to třeba dělají lidi typu Babiš nebo Fico? Docela mě to zarazilo, tenhle výpad. Tak jen ať vím, kdo jsou ti údajně slušnější lidi,“ odpověděla Rychlíková.

Po předchozí výměně se Robert Neruda ke své nepřesnosti částečně vrátil. „Jestli za to Fiala bere deset nebo třicet tisíc, považuju za absurdně nevýznamné. Pokud jsem byl nepřesný, omlouvám se,“ uvedl.

Zároveň však dále kritizoval způsob, jakým Rychlíková informace zveřejnila, a zpochybnil hodnotu její žurnalistiky: „Novinářskou práci neurážím, připadá mi jen legrační představa, že bych si předplatil váš magazín a pak se dočítal tyto investigativní ‚sólokapry‘. Velmi si vážím dobré nezávislé novinařiny, a proto si předplácím aktuálně jedny noviny a čtyři časopisy. Nezávislá neznamená dobrá, to si někteří pletou. Vy mě laskavě nepoučujte o slušnosti,“ vzkázal Rychlíkové.

Připomněl také výrok Rychlíkové na adresu fotbalového reprezentanta Jana Bořila, když během Mistrovství Evropy 2020 (hraném v roce 2021) sdílela příspěvek s komentářem „fakin“ (v českém překladu zas*aný) Bořil a hashtagem „Bořil do pí*e“. „Na toto jste už zapomněla, jak jste fandila národnímu týmu v roce 2021?“ tázal se Robert Neruda.

1. Jestli za to bere 10.000 nebo 30.000, považuji za absurdně nevýznamné. Pokud jsem byl nepřesný, omlouvám se.

2. Novinářskou práci neurážím, připadá mi jen legrační představa, že bych si předplatil Váš magazín a pak se dočítal tyto investigativní… pic.twitter.com/i2CtGcXExB — Robert Neruda ???? (@RNeruda) April 16, 2025

Apolena Rychlíková následně uvedla, že se věcné odpovědi od Roberta Nerudy nedočkala, jen dalšího osobního útoku. „Odpovědi jsem se nedočkala. Jen dalšího povýšeného, arogantního útočení,“ napsala. Zároveň uhodila na Nerudu, že její text očividně nečetl celý, protože jinak by „nemohl lhát o jeho obsahu“.

V textu k pětinovému úvazku Petra Fialy na Masarykově univerzitě konktrétně stojí vyčíslení jeho mzdy: „Během svého působení na Katedře evropských studií se kromě výše úvazku měnila i Fialova mzda. Necelé první čtyři měsíce pobíral za 0,2 úvazek 41.700 korun. Od dubna do konce června 2022 činila výše jeho platu 25.000 korun. Další rok 26.200 a od července 2023 pobíral 21.560 korun. I tuto částku nakonec snížil, dnes dostává za svou práci pro FSS 12.140 korun měsíčně. Dokládá to tabulka, kterou redakce Page Not Found získala prostřednictvím žádosti o svobodný přístup k informacím přímo od vedení Masarykovy univerzity. Podle údajů, které redakci Page Not Found poskytla Masarykova univerzita, bylo Petru Fialovi od října 2021 do února 2025 vyplaceno téměř přes milion korun.“

„Je otázka, za co Petr Fiala uvedené peníze z rozpočtu univerzity získal. Pokud se jedná o úvazek symbolický, je namístě se ptát, proč je vůbec finančně ohodnocen. Pokud naopak Fiala skutečně časovou dotaci pro školu poctivě plní, jak tvrdí mluvčí Masarykovy univerzity i vlády, může tak činit při poctivém výkonu role, která bývá označována za časově nejnáročnější v zemi? Jinými slovy: může si premiér, nejdůležitější politik v zemi, dovolit další práci na pětinový úvazek, aniž by se to podepsalo na řízení státu?“ uvádí redakce tohoto webu.

Spor mezi Apolenou Rychlíkovou a Robertem Nerudou kvůli vedlejšímu úvazku premiéra Petra Fialy zároveň oživuje i další otázky spojené s nejbližším okolím předsedy vlády. Kritika se totiž v posledních týdnech snesla i na Fialova zetě Michala Chládka, který podle veřejně dostupných informací působí hned v pěti různých funkcích ve státní či veřejné sféře.

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná to nedávno označila za příklad „rodinného byznysu* v nejvyšší politice a uvedla, že Chládek si díky těmto postům měsíčně přijde zhruba na 100 tisíc korun.

Na kumulaci funkcí a jejich přínos upozornil i Deník N, podle něhož má Chládek u některých funkcí více absencí než účastí.

Zeť Petra Fialy Michal Chládek působí jako zastupitel Jihomoravského kraje, kde zároveň zastává pozici uvolněného předsedy sociálního výboru (osoba, která vykonává volenou funkci na „plný úvazek“, a tedy za tomu odpovídající odměnu).

Vedle krajské funkce zastává Michal Chládek i další veřejné pozice. Je členem kontrolního výboru brněnského zastupitelstva, členem komise pro chytré a otevřené město a zároveň zastupitelem městské části Brno-Jundrov, kde byl ještě letos začátkem roku předsedou kontrolního výboru.

A tím výčet zdaleka nekončí: „A aby toho neměl málo, je vedle veřejných funkcí předsedou Mladé ODS, advokátním koncipientem a místopředsedou Pravého břehu – Institutu Petra Fialy,“ upozornila před nedávnem Konečná.

