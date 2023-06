108:92. Tak by dnes dopadly volby. Ale úplně obráceně

Na konci školního roku dostala i vláda pětikoalice svoje vysvědčení, na kterém se, stejně jako u dětí školou povinných, odrazila jejich dosavadní práce. Pochváleni od rodičů by ale vládní politici nebyli. Role ve Sněmovně by se totiž v případě, že by se parlamentní volby konaly nyní, obrátily. Prim by v ní hrály současné opoziční stany, a to kuriózně s naprosto stejným počtem mandátů, jakým nyní disponuje současná vládní pětikoalice. ANO stále roste, ODS, Piráti i SPD jsou na svém, ostatním jde podpora více, či méně dolů.

Agentura Median zveřejnila aktuální průzkum volebních preferencí. Pod názvem Sněmovní volební model – květen 2023 tak máme k dispozici data, která poskytlo 1012 respondentů ve věku 18 a více let v termínu od 1. května do 2. června 2023.

Téměř v polovině volebního období se ukazuje, že rozložení sil v Poslanecké sněmovně se zcela obrátilo a sněmovní většinou by v tuto chvíli disponovala opozice. Dokonce by teoreticky vládla se stejně silným mandátem. Parlamentní počty se totiž podle Medianu dokonale otočily a tzv. stoosmičkovou koalicí by nyní disponovaly právě opoziční strany – ANO a SPD.

Podle dat, která Median zveřejnil, by totiž preference hnutí ANO od minulého průzkumu vzrostly na 34,5 procenta. Nejsilnější vládní strana ODS disponuje téměř stejnými čísly a průzkum jí přisoudil 15 procent.

Na svém zůstali také Piráti s 10,5 procenty a SPD s 8,5 procenty.

Podpora hnutí STAN klesla na 6 procent a TOP 09 se drží stále nad 5procentní hranicí, která zaručuje vstup do Sněmovny.

Preference dalších stran jsou už pod touto hranicí. Mimo Sněmovnu by tak zůstala KDU-ČSL (4 %), ČSSD (4 %), KSČM (3,5 %), Trikolora (2,5 %), i Přísaha (2 %).

Volební účast by se podle zmíněného průzkumu pohybovala okolo 64 % procent s tím, že dalších 13,5 procenta dotázaných účast zvažuje.

„Oproti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast,“ píše Median ve své prezentace průzkumu.

Určitě by podle agentury k volbám do PSP nešlo 17 % dotázaných, spíše by nešlo 6 %.

Co se týká pevnosti rozhodnutí voličů, zjistil Median, že více než polovina respondentů je si jistá svou účastí i volenou stranou. Počet rozhodnutých oproti minulému průzkumu tak vzrostl.

Třetina respondentů si je jista svou účastí, ale zatím není pevně rozhodnuta o straně, či hnutí, které odevzdá svůj hlas a 12,5 procenta respondentů si není jistých ani svou účastí ani volenou stranou.

Z toho plyne, že se podpora některých stran může časem dále měnit.

Shrnuto a podtrženo – by se v květnu 2023 do Poslanecké sněmovny dostalo 6 politických stran a hnutí.

„Překonání 5% hranice je ale u stran, které se kolem ní pohybují (STAN, TOP 09, KDU-ČSL, ČSSD) nejisté,“ dodávají pracovníci agentury Median, která průzkum vypracovala.

