11 tisíc miliard Kč pro Ukrajinu. A teď nařčení: „Zadržuje peníze, které dostává“

Zanedlouho se má konat mírový summit o Ukrajině ve Švýcarsku. Ještě před ním ale proběhne konference o obnově Ukrajiny. Ta má začít dnes. Ale už má za sebou první skandál. Včera rezignoval šéf agentury pro obnovu Ukrajiny, Mustafa Najem. Tvrdí, že mu zabránili v tom, aby se konference zúčastnil. Svou rezignaci zveřejnil na facebooku poté, co zahraničním partnerům poslal výčet chyb ukrajinské vlády. Že mu zakázali vycestovat do Berlína byla prý poslední kapka.

Tvrdí, že od listopadu minulého roku se jeho agentura začala setkávat s obstrukcemi a odporem. Například že byl úplně zrušen rozpočet na obnovu silnic. Najem si je vědom, že vojenské výdaje jsou přednější, ale dodává, že pokud se nebude udržovat infrastruktura, i vojenská logistika utrpí.

Ukrajinská vláda jim prý zkrouhla platy, což vedlo k rezignacím a Najem se domnívá, že záměr je agenturu personálně vyprázdnit, aby mohla být zrušena jako zbytečná.

Přesto konference proběhne, podle serveru Euronews má vyslat signál o solidaritě s Ukrajinou v týdnu, kdy bude probíhat intenzivní diplomacie.

O konferenci už informoval ekonom Holger Zschaepitz. Světová banka spočítala, že po dvou letech války by rekonstrukce Ukrajiny stála 486 miliard dolarů, tedy 11,18 tisíce miliard korun. „Což je skoro stejně velké číslo jako rozpočet německé spolkové vlády,“ okomentoval ekonom. Samotná škoda vzniklá z útoků je dle Světové banky 152 miliard dolarů.

