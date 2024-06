12.47 – nález otce. 14.55 – začala střelba. Co bylo mezi? Šlachta vyzvídal

Úvodní téma patřilo tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chybí mu ještě nějaká odpověď na otázky, které v minulosti měl? „Už 21. 12., v den střelby, jsem dával otázky ministru vnitra Rakušanovi, on se vyjádřil ještě z místa, že všechno bylo v pořádku, že ten zásah byl v pořádku. Ty otázky dosud zůstaly nezodpovězeny, tou tiskovou konferencí a závěrem bezpečnostního výboru vyvstává otázek celá řada. A mě trošku mrzí, že pan ministr a vedení policie se k tomu nepostaví vůči pozůstalým tak, že by měli ty otázky zodpovědět. Dokonce se dozvídáme, že střelec měl být už na fakultě dřív,“ poznamenal Šlachta. V závěrečném usnesení je podle něj hodně bílých míst, která by se měla odpovědět.

„Byl jsem kritizován některými politiky, že kritizuji zásah. Nekritizuji a nic neříkám o policistech, kteří zasahovali na tom místě, protože sám jsem byl na těch zásazích několikrát, něco podobného jsem i organizoval a velká úcta těch lidí, kteří tam šli. Ale i to je věcí vedení policie, že poslali policisty bez balistické ochrany, bez té připravenosti do teritoria střelce. Ta hluchá místa, o kterých se bavíme, je 12.47 – nález zastřeleného otce v Hostouni a 14.55, když začala střelba. A to je ta činnost policie mezi tím, kde my říkáme a ptáme se, co vlastně za tu dobu se dělo,“ dodal Šlachta.

Ten se potkal před nedávnem s jednou z maminek zesnulé studentky, Lenkou Šimůnkovou. Byl za to kritizován, že honí politické body a je parazitem. „Maminka, paní Šimůnková, mě nakontaktovala sama. Eliška tady měla být, šla jenom do školy. A té mamince nikdo nedokáže odpovědět. Ona bohužel nechápe jednu věc: moje Eliška šla do školy a nevrátila se mi. A já chci jenom odpovědi, proč to tak bylo. Dalo se tomu zabránit, nedalo? Jestli je parazit Šlachta, že s touto ženou mluví a že se jí snaží dávat ty odpovědi, tak jsem parazit,“ vyjádřil se Šlachta.

Ten chce na podzim za své hnutí Přísaha kandidovat do Senátu. A co krajské a senátní a sněmovní volby, půjde do nich Přísaha s Motoristy? Tato koalice se osvědčila ve volbách do Evropského parlamentu. „S Petrem Macinkou, šéfem strany Motoristé sobě, jsme seděli týden po volbách a vyhodnocovali jsme naše tří- nebo čtyřměsíční soužití. Plácli jsme si s Petrem v tom, že do krajských voleb půjdeme společně, ne v koalici, ale s podporou. Budeme Přísaha s podporou Motoristů tam, kde budeme kandidovat v těch krajích. Dostal jsem od Petra Macinky i od Filipa Turka podporu v mém senátním boji na jižní Moravě a ve hře je samozřejmě – a debatujeme o parlamentních volbách, protože ty jsou samozřejmě pro nás nejdůležitější,“ zmínil Šlachta.