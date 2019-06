12 let natvrdo pro Babiše. Pirátský senátor prý ví, proč je premiér nervózní

V rozhovoru pro Reflex.cz Lukáš Wagenknecht říká, že se prý rozhodně nemstí Andreji Babišovi (ANO). Stávající předseda vlády to sice tvrdí, ale není to pravda. Wagenknecht prý však chápe, proč to Babiš říká. Potřebuje od sebe odvést pozornost, protože má zásadní problém s audity EU, kde se mluví o střetu zájmů.

„Já ho vlastně chápu, proč to říká. Kdyby se to potvrdilo, tak jaké by byly reálné dopady? Byl by porušen nějaký zákon. Podle mě tam jsou dvě roviny. Buďto se porušilo právo v oblasti čerpání dotací a pak by to byl nějaký potenciální dotační podvod. Nevím, kdo by ho způsobil. A pak je tu to horší, co se teďka děje, tlaky na to, aby se ty zprávy neprojednaly úplně standardně. A kdyby se to potvrdilo, že ty kroky současných některých politiků se dělají účelově, a na to máte jiný paragraf. Tomu se, myslím, říká zneužití pravomocí úřední osoby. A u takhle velkých částek je tam sazba 5 až 12 let, takže já chápu, že on je ve stresu,“ prohlásil Wagenknecht s tím, že bude-li celá záležitost dotažena do konce, mohou padnout až ony dvanáctileté tresty.

Wagenknechta překvapilo, že Sněmovna hlasovala o tom, že úředníci mají v této věci chránit zájmy republiky. Ve skutečnosti je to tak, že by politici neměli posílat úředníkům žádné vzkazy.

Andrej Babiš rád říkává, že řídí stát jako firmu, ale pokud by to byla opravdu, tak by ho občané jako majitelé republiky měli sesadit jako neschopného manažera, o němž existuje interní zpráva, podle které možná republiku okradl. Pokud by se něco takového stalo ve firmě, manažer by byl s vysokou pravděpodobností přeřazen na jinou pozici a teprve pokud by se toto podezření nepotvrdilo, mohl by se vrátit do své původní pozice. A pokud by se potvrdil opak, takový manažer by pravděpodobně přišel o místo.

Wagenknecht se kvůli tomu odhodlal k překvapivému kroku. Obrátí se prý na Nejvyšší správní soud, aby zhodnotil, jaký vliv mělo propojení hnutí ANO a Agrofertu na evropské volby. „Babiš je ovládající osobou u Agrofertu a zároveň je statutárním orgánem hnutí ANO. Podle mě je to de facto jeden holding,“ odůvodnil svůj postup Wagenknecht. Nejvyšší správní soud by měl podle Wagenknechta říci, zda je propojení Agrofertu a ANO v pořádku.

„Já jsem psal do OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), která to má hlídat. Oni mi jen poslali doručenku, neodpověděli mi. Já jsem psal na Radu Evropy, ta to má taky hlídat, taky se na to vykašlali. A tak už mi zbyla jen tahle možnost. Tak to pojďme urychlit. Třeba soud řekne, že to bylo v pořádku a Andrej Babiš bude mít klid na práci. Nebo nebude,“ podotkl senátor s tím, že ANO mělo nejvíc peněz na kampaň, mělo je od Babiše, takže v podstatě od Agrofertu. Wagenknecht proto jasně vidí pojítko mezi Agrofertem a hnutím ANO.

Babiš také rád říkává, že Evropská komise se nemá zapojovat do vykládání českých zákonů. Podle senátora Babiš lže, ale lhát může. „On jako trestně stíhaná osoba může lhát a může žádat o cokoliv,“ podotkl bývalý auditor.

V některých věcech ale šel prý Babiš přes čáru. „On vlastně vyhrožuje evropským auditorům. To je vlastně první premiér, který vyhrožuje lidem z Evropské komise,“ kroutil hlavou Wagenkmecht, že podobné praktiky používala komunistická Státní bezpečnost. Wagenknechtovi to prý prozradil jeden z pamětníků. Senátorovi se zdá neuvěřitelné, že si Babiš dovoluje používat praktiky StB proti Evropské komisi.

V tuhle chvíli přišel čas, aby se sešli představitelé opozice a začali víc kooperovat.

