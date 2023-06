150 Kč za televizi, 60 Kč za rádio. „Rád si připlatím, nemám problém,“ zní

12.06.2023 22:40 | Ze sítí

Koncesionářské poplatky by se měly zvýšit o 15 korun. Navrhla to Česká televize a Český rozhlas. V Senátu to prozradil generální ředitel České televize Petr Dvořák. Za Českou televizi to nyní bude 150 Kč a za rozhlas 60 Kč. Mnozí na sociálních sítích souhlasí. „Platit je přirozené“ a „zaplatím si rád“ zaznělo. Poplatek je navíc ve výši jednoho lahvového piva.