16 tisíc? Ne. A Ukrajincům vše. Z SPD k vládní podpoře

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila výhled České republiky ze stabilního na negativní, kvůli možnému narušení dodávek ruského plynu. To by mohlo vést k přidělování plynu, uvrhnout ekonomiku země do hluboké recese s negativními důsledky pro trend růstu a zhoršit rozpočtové ukazatele, napsala ratingová agentura. Moody's zároveň potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni Aa3.

„Obě agentury, Moody´s i Fitch, zjevně dobře chápou to, co vidí občané České republiky na vlastní oči (a pociťují to i jejich peněženky). Že se máme špatně, situace se dokonce rekordně rychle zhoršila, a výhled je rovněž hrozivý. Tahle vláda se proti tomu nechystá dělat nic,“ konstatuje poslanec Vích.

Vláda Petra Fialy si podle Vícha zjevně neuvědomuje, do jaké situace svojí nečinnou politikou vehnala naše firmy a občany. „Řada občanů už teď má problémy, jak zaplatit zvyšující se ceny potravin, vysoké ceny pohonných hmot a návazně stoupající ceny prakticky všech výrobků, protože většinu z nich ovlivňují ceny pohonných hmot a energií. Až tedy na podzim začne ‚rachot‘ ohledně vysokých cen potravin, energií a toho, jak s tím vláda nic pořádného nedělá, jen občas slibuje, nebude se co divit,“ varuje.

Za kuriózní Vích považuje, že na jeden z hlavních průšvihů vlády Petra Fialy upozornily zrovna Hospodářské noviny, které jsou jinak těmto vládním kruhům nakloněné. „Zkrátka vyšlo najevo, že z halasně oznamované podpory pro obyvatele ČR až do výše 16 tisíc korun můžou letos lidé čekat třeba jen 2 tisíce korun. Protože částka 16 tisíc (která je prý navíc pro domácnosti, které plyn používají jak k vaření, tak k vytápění, tj. výdaje jim v takovém případě mohou přesáhnout 100 tisíc Kč ročně) bude nakonec určena na topnou sezónu 2022/2023. Jedna část má být vyplacená v říjnu a druhá až v lednu. Stejně ale to je v podstatě tak akorát maximálně jedna splátka. A co těch zbylých 11 splátek? A co potom teprve ty doplatky?“ táže se poslanec SPD.

„Vládní představitelé, konkrétně ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), zase předvádějí obvyklou neschopnost, na kterou už u téhle vlády začínáme být zvyklí. Takže se stále neví, jak to s tou pomocí občanům přesně bude, podrobnosti chybí a mají být stanoveny až vyhláškou. Je už standardem, že pro naše občany to trvá, věc se stále natahuje, ale když chtěla vláda Petra Fialy poskytnout zcela stejnou částku uprchlíkům z Ukrajiny, tak to šlo střelhbitě a toto plnění plynule pokračuje na měsíční bázi.

Pětikoaliční vláda zřejmě trochu zapomíná, že je vládou České republiky, a nikoliv Ukrajiny. Měla by v zájmu českých občanů konečně jednat. Ne je šikanovat, omezovat jim svobodu slova a chápat je jen jako plátce daní pro pětikoaliční kreativní nápady. Takové vedení státu opravdu nepotřebujeme!“ uzavírá poslanec Radovan Vích.

