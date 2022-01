20 tisíc letenka, 22 hodin let. Zle jako kráva. Ještě k Farskému

Poslanci Janu Farskému (STAN) asi musí být pořádné horko. Za svou chystanou cestu na univerzitu v USA v Oregonu to schytává zleva, zprava. Sotva si přečte jednu reakci, ať už od opozičních politiků, či z řad občanů, přijde další komentář. A nejinak je tomu i tentokrát, kdy se ozval analytik Petr Markvart. Zeptal se, zda by se Farskému nehodilo, kdyby se do USA přesunula celá česká Sněmovna.

Jan Farský před pár dny oznámil, že na více než půl roku odletí do Oregonu v USA na tamní univerzitu, kde bude pracovat na projektu, jak zkušenosti ze vzniku a fungování americké federace států uplatnit v podmínkách EU. Vzdal se kvůli tomu postu předsedy poslaneckého klubu hnutí STAN, ale mandát poslance si ponechal s tím, že bude-li třeba, vrátí se do České republiky na ta nejdůležitější hlasování.

Analytik Petr Markvart si v této souvislosti položil otázku, zda by pro Farského nebylo lepší, kdyby se celá Sněmovna přesunula do USA.

„Poslanec Farský má svojí osmiměsíční ‚vědeckou‘ stáž absolvovat na University of Oregon, která sídlí ve městě Eugene, prakticky na druhé straně zeměkoule. Časový rozdíl, oproti České republice je devět hodin. Pokud by se měl ‚rychle‘ přesunout na ‚důležité hlasování‘, znamená to letět z Eugene do Seattlu, odtud některou z velkých aerolinek do Evropy (Paříž, Amsterdam, Frankfurt) a odtud do Prahy. Průměrná doba od odletu v Eugene do přistání na Ruzyni je cca 15-18 hodin (ve skutečnosti to zabere i s přejezdy cca 20-22 hodin) a cena zpáteční letenky ekonomickou třídou je cca 20 tisíc Kč. V Praze se vypotácí po takovémhle letu rozlámaný po celém dnu stráveném v nepohodlném letadle a navíc s jetlagem jako kráva, kdy bude mít ve dne noc a v noci den. V tomto stavu se bude seznamovat s agendou pro hlasování a stranickými i koaličními pokyny,“ napsal Markvart.

„Možná by bylo lepší přestěhovat Sněmovnu rovnou do Eugene nebo alespoň najet na nějaké to distanční hlasování, ne?“ přidal ještě otázku.

Od opozičních politiků ve Sněmovně, ale také od některých občanů už si Farský vyslechl výzvy, že by měl na svůj mandát rezignovat.

