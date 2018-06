25 pozemků, 2 byty, 4 nemovitosti v cizině. To loni přiznal do registru Andrej Babiš. Dále: Pojištění za 102 milionů, na účtě 43 milionů...

20.06.2018 18:55

Předsedové politických stran uvedli po vstupu do Poslanecké sněmovny do Centrálního registru oznámení také nabytí pozemků a nemovitostí u nás i v zahraničí (šéf hnutí ANO Andrej Babiš). Do umění investoval nemalou částku šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Údaje předsedy KDU-ČSL jsou dohledatelné na požádání.