27 lidí ve vazbě už rok. „Spiknutí proti Německu“: Nic. Vážné otázky

Uplynulo 365 dní a 365 nocí. Lidé v Německu podezřelí z pokusu o státní puč dodnes nebyli obviněni. Tak to dnes vypadá s kauzou tzv. Říšských občanů. Stále sedí ve vazbě a není jisté, co s nimi bude dál. Údajně se pomalu, ale jistě blíží soud, který by mohl být i jistým signálem pro politiky AfD.

V prosinci 2022 proletěla především v německy mluvících zemích zpráva, že německá policie pravděpodobně odhalila spiknutí proti státu, za nímž měla stát skupina tzv. Říšských občanů, což je skupina lidí, která neuznává instituce Spolkové republiky Německo a prohlašují se za občany Říše, která podle nich nepřestala trvat ani po roce 1945.

Před rokem policie zasahovala v řadách těchto radikálů a mnoho z nich zadržela.

Německá veřejnoprávní stanice SWR připomněla, že akce, kterou strážci zákona spustili, byla opravdu masivní.

„Šlo o jednu z největších protiteroristických operací v německé poválečné historii: Před rokem, 7. prosince 2022, bylo celostátně prohledáno 162 objektů a zatčeno 25 lidí. Mezi nimi byl i podnikatel Jindřich XIII. princ Reuss. Úřady se domnívají, že jde o šéfa teroristické organizace, která plánovala převrat a chtěla zaútočit na Reichstag,“ uvedl server televize s odvoláním na další zdroje včetně veřejnoprávní ARD.

Reuss se se svými stoupenci setkával především v loveckém zámečku Waidmannsheil v Bad Lobensteinu v Durynsku. Tato oblast byla pro veřejnost tabu.

„Pokud by tato skupina byla úspěšná při realizaci svého plánu, byl by to signál pro militantní, násilné sítě a skupiny po celé zemi, že to teď začíná. Dalo se očekávat, že dojde k únosům, možná i vraždám, útokům na veřejná místa, k výraznému ohrožení veřejné bezpečnosti a v neposlední řadě by to způsobilo trvalé poškození demokracie,“ poznamenal specialista na pravicový extremismus profesor Matthias Quent z Magdeburg-Stendal University.

Jenže rok se s rokem sešel a kauza tzv. Říšských občanů usnula. Server švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung upozornil, že po uplynutí 365 dní a nocí se kauza nijak neposunula. A někteří Říšští občané zůstávají i bez obvinění ve vazbě.

„365 dní. 365 nocí. Kolem 1000 ústavních jídel. 27 údajných členů podezřelé skupiny Říšských občanů je v Německu rok ve vazbě. Jsou obviněni ze založení teroristické organizace a plánování násilného politického svržení. Případ vyvolává otázky: Proč už dávno nepadlo obvinění? Je proces možná i politicky motivovaný? A jakou roli sehráli informátoři z Úřadu pro ochranu ústavy?“ ptal se NZZ.

Server švýcarského listu poznamenal, že buď se bezpečnostním složkám daří skvěle tajit jakýkoli pokrok v této kauze, nebo k žádnému pokroku nedošlo.

„Právníci, kteří na případu pracují, však očekávají, že obvinění bude vzneseno ještě před Vánoci. Spolkový generální prokurátor, který vyšetřování vede, to nepotvrzuje ani nevyvrací. Jakmile soud obžalobu obdrží, předá ji obviněným a jejich obhájcům. Poté mají čtyři týdny na formulaci prohlášení. Proces by pravděpodobně začal nejdříve na jaře příštího roku,“ uvedl také server listu.

Podle jednoho z právníků bude případný soudní proces významný i pro Alternativu pro Německo (AfD). Tato radikálně laděná strana posiluje v průzkumech veřejného mínění a prý si ji nikdo nedovolí zakázat, ale soudní proces by pro ni mohl být signálem, aby si dávala pozor při svých případných budoucích plánech.

