28. října jdu na Roma Pride. Se Zemanem v mnohém nesouhlasím, říká Bartoš

Šéf Pirátů Ivan Bartoš popsal, jak se mu pracuje ve Sněmovně, proč Piráti v Brně kývli na to, že obejdou vítěze voleb hnutí ANO, zda bychom měli odejít z Afghánistánu a co si myslí o Miloši Zemanovi.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš má za to, že spolu s kolegy pracuje na plné obrátky. Jen to možná není tolik vidět, protože jsou Piráti v opozici a z opozice se některé věci prosazují těžko. Musíte pro své nápady složitě hledat podporu. To je také důvod, proč se Piráti v Brně rozhodli vstoupit do koalice s ODS a aktivně se podílet na chodu města.

„Asi před třemi měsíci mě navštívil pan Vokřál a bavili jsme se, jak fungovala spolupráce s Piráty, schůzku si můžete ověřit v registru lobbistických kontaktů. Protože nemám žádný vliv na Jihomoravský kraj, spíš jsme si hezky popovídali, on říkal, že by měl po volbách zájem o pokračování spolupráce. Ale po volbách nám oznámil, že má připravenou koalici s ČSSD a ODS a že bychom ji mohli podporovat z opozice bez jakýchkoli funkcí v radě. Opozici jsme si vyzkoušeli v Praze, víme, jak je to složité, museli jsme čtveřici našich zastupitelů dotovat, aby se tomu mohli naplno věnovat. Proto jsme oslovili další strany. Pan Tomáš Koláčný (zastupitel Pirátů v Brně, pozn. red.) si nechal udělat audit na zástupce ČSSD či ODS, vyjednal koaliční smlouvu, o které teď budou brněnští Piráti hlasovat, tu situaci sledujeme,“ vysvětlil Bartoš v rozhovoru pro MF Dnes.

Prim budou Piráti hrát v samotné Praze, kde si lídr Pirátů Zdeněk Hřib pověsí na krk primátorský řetěz a převezme tak po Adrianě Krnáčové z ANO nejdůležitější politický post v rámci hlavního města. Bartoš je přesvědčen, že Hřib svou úlohu zvládne.

Nevidí nic špatného ani na tom, že Piráti znovu a znovu vystupují proti kumulaci funkcí. Podle Bartoše je jistě možné zvládat práci starosty a poslance zároveň, ale Bartoš z vlastní zkušenosti ví, že práce poslance člověku bere všechen čas, pokud ji chce dělat opravdu naplno. „Ale když něco dělám, mělo by to zářit. Sám nesedím v žádné dozorčí radě, jsem full time pirátský poslanec a potřeboval bych ještě dalších deset hodin denně. Myslel jsem, že se to vybalancuje s těmi standardními osmi hodinami práce denně a osmi hodinami práce pro Piráty, které jsem dělal osm let zadarmo. Ale vyplnilo to veškerý volný čas, plus k tomu máte víkendy, musíte dělat pro stranu, kde jsou dobrovolníci, kteří logicky nemají čas v pracovní době, a k tomu jste pořád na drátě,“ uvedl.

Piráty popsal jako středovou liberálně-demokratickou stranu, ve které se střetávají různé názory, které se projevují např. v pohledu na církevní restituce nebo na otázku zavření obchodů o svátcích. Samotnému Bartošovi se zdá, že dosud nebylo zcela jasně vyčísleno, jak se došlo k číslům, která se objevila v majetkovém vyrovnání státu s církvemi.

Poměrně opatrný Bartoš byl, když odpovídal na otázku, zda by se čeští vojáci měli stáhnout z Afghánistánu. On sám je prý pacifista, ale podle svých vlastních slov nemá o Afghánistánu dost informací, aby se mohl kvalifikovaně vyjádřit.

Zato se poměrně jasně vyjádřil k tomu, jestli 28. října půjde jako předseda Pirátů na Hrad na oslavu stých narozenin republiky.

„Já jdu 28. října na Roma Pride. S politikou a výroky pana prezidenta v mnoha oblastech dlouhodobě nesouhlasím, ale byl jsem pozván jako předseda strany a i s ohledem, že jde o státní svátek, budu situaci řešit jako minulý rok – půjdu na tu ceremonii, ale nepůjdu na žádný večírek, protože nepiju alkohol a nechci se účastnit bujarých oslav přátel Miloše Zemana, kterých tam jistě bude řada. Mrzí mě, že Hrad podle nějakého klíče – kdo minule odešel a podobně – vyhodnotil, koho nepozvat. Je to oslava parlamentarismu, pozvat zástupce parlamentu je přirozené,“ zdůraznil Bartoš na závěr.

