30 let od „sametu“ české podnikatelky dohnaly Západ

České podnikatelky dohnaly západní Evropu. „Česko je po třiceti letech od listopadu 1989 zemí, která neklade překážky k podnikání ženám ani mužům,“ sdělila úvodem tiskové konference Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek podnikatelka a akademička, docentka Anna Putnová, která je jednou z žen, jež asociaci zakládaly.

„Vytvořilo se prostředí, které je pro muže stejně jako pro ženy jen s minimálními bariérami,“ uvedla s tím, že v tomto ohledu je Česká republika 30 let po pádu komunistického režimu skutečnou demokracií.

„České podnikatelky drží krok s Evropou, já myslím, že to je po 30 letech od znovuzahájení možnosti svobodného podnikání a možnosti zapojit se svobodně do podnikatelského života, dobrá zpráva,“ sdělila úvodem Anna Putnová. „Když se řekne žena podnikatelka, tak je to v mnoha ohledech synonymum pro emancipaci. Je to žena, která může rozhodovat o svém strategickém záměru, která vlastní své know-how a může rozvíjet svoje schopnosti, je do jisté míry nezávislá, nezávislá i finančně, v mnoha případech je chápána jako skutečně emancipovaná,“ pochválila podnikatelský stav docentka.

Ještě v 90. letech minulého století přitom podle Putnové ženy, pokud se rozhodly podnikat mimo oblast tradičně ženských profesí, často narážely na nepochopení či údiv. „Například, když žena chtěla zakládat firmu, nebo se najednou stala majitelkou společnosti podnikající v informačních technologiích. To už se dnes ale neděje,“ sdělila.

Ženy jdou podnikat i do neznáma

Ženy ovšem podle Putnové podnikají jinak, uplatňují svůj ženský princip a intuici. K odlišnému vztahu k podnikání je vedou i jejich specificky ženské podmínky a sociální role.

„Ženy reagují na to, že jsou taženy rodinnými vazbami, přebírají rodinné podniky, rodinné závazky,“ sdělila. „Ženy jsou v podnikání mnohem více intuitivní. A ta intuice jim pomáhá v tom, aby se dokázaly včas začlenit do určitého proudu, který jim nastíní ten jejich vlastní byznys. Začínají často i s příležitostí, která jim vyplyne i jen nahodile. Muži oproti nim bývají v podnikání více racionální a soustřeďují se na oblasti, které více znají, které jsou pro ně známé, a do méně známých vod se pouštějí s mnohem menší ochotou. Ženy se oproti mužům pouštějí i do neznámých a dříve neprobádaných vod, ve kterých projevují vyšší míru odvahy,“ uvedla k věci Putnová.

Na druhé straně zase podle Putnové ženy projevují méně odvahy a iniciativy v zadlužování se a nabírání si úvěru. „V tomto směru jsou mnohem opatrnější,“ zmínila Putnová. Bariéry pro tradičně mužské obory pro ženy podnikatelky dnes už podle Putnové nejsou. „Ženy podnikatelky jsou jako prameny Vltavy, postupně se slévají v jeden tok a přispívají k prosperitě České republiky, spoluvytvářejí identitu i to, na co můžeme být v České republice, hrdí,“ uvedla.

Putnová na druhé straně kritizovala nedostatečný počet částečných úvazků vhodných pro ženy v České republice. „V této oblasti se Česká republika v tom mezinárodním srovnání nemá čím pochlubit,“ sdělila Putnová. Vhodné částečné úvazky by pomohly k přivýdělku například ženám na mateřské dovolené.

„Například Německo či Nizozemsko jsou v tomto ohledu mnohem dál. Nedokázali jsme přesvědčit ženy, nedokázali jsme jim nabídnout platy, nedokázali jsme jim nabídnout infrastrukturu, která by jim umožnila, aby využívaly ten částečný úvazek. Možná jsme si ještě nezvykli na moderní způsoby práce, jako jsou home office a podobně,“ uvedla docentka. „Je to věc, kterou bychom se měli snažit napravit, a je to věc, kterou by se měli snažit ovlivnit i podnikatelé sami, jelikož i oni jsou zaměstnavateli,“ doplnila.

Podnikatelka: Česká společnost žije ve stereotypech

Následně promluvila ředitelka hotelu Emblem, který tiskovou konferenci hostil, členka asociace Helena Walterová. „Jsem jednou z těch, které po vystudování se rozhodly pracovat pro rodinnou firmu,“ sdělila úvodem. „Podnikám a zaměstnávám lidi od nějakého roku 2006. Takže jsem měla příležitost vidět, jak se za tu dobu časy mění. Myslím si, že v České republice se to, alespoň z mého pohledu, mění stále ještě poněkud pomalu," řekla.

„Když jezdím po Čechách, tak na mě často lidé koukají skrze prsty. Na ředitelku takového hotelu jsem přece jenom trochu mladá, navíc jsem žena a ještě k tomu nemám vystudovanou hotelovou školu. Takže, co jim do toho chci povídat?“ svěřila se se svými dojmy. „Sama za sebe pociťuji, že když jdu na nějakou konferenci o hotelech v České republice, tak je to úplně jiné, než když jdu na nějakou podobnou konferenci v zahraničí. Zkrátka se tam na mě koukají úplně jinak,“ doplnila.

Uvedla i příklady: „Když se rozohním, tak mne hned lidé vnímají jako neurotičku, kdežto když se rozohní muž podnikatel, je to bráno jako něco zcela běžného,“ postěžovala si. „Já se pořád trochu bojím, že česká společnosti žije v těch stereotypech, že žena by neměla podnikat, a když jo, tak to její podnikání by mělo skončit v pět hodin odpoledne, protože se musí postarat o děti a uvařit večeři,“ uvedla.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) byla založena v roce 1995 a napřesrok oslaví čtvrtstoletí své existence. Je členem asociace FCEM, která sdružuje podnikatelky ze 120 zemí světa. Do budoucna má ČMAPM připraven projekt Next Generation určený matkám a jejich dcerám. Cílem projektu je upozornit na to, čím se liší role žen-podnikatelek, které musí podnikání často kloubit s rodinou, od role podnikatelů-mužů.

„Projekt bude o společně tráveném čase a škole hrou, při které chceme našim dětem ukazovat to, co jim škola nedá: naše nejlepší zkušenosti, poznatky, best practices, zkrátka to, co nás naučil život," sdělila předsedkyně ČMAPM Kateřina Hering.

Co se týče podnikatelek-žen, nachází se Česká republika mezi srovnatelnými zeměmi v průměru.

V České republice je z celkového počtu podnikajících osob žen necelá třetina. Za posledních 12 let vzrostl počet žen-podnikatelek pouze o jednotlivá procenta. V Dánsku, které je v počtu podnikatelek světovou jedničkou, je z celkového počtu podnikatelů 38 procent žen. Nejméně je to naopak v Itálii, kde je žen podnikatelek necelých sedmadvacet procent. Průměr v Evropské unii je 33,4 procenta a v České republice necelých 33 procent (údaje prezentované v časopise Statistiky a MY vydávaném Českým statistickým úřadem za rok 2017).

Podle docentky Anny Putnové se v Česku na poměrně vysokém počtu žen podnikatelek (evropský průměr) projevil i způsob života za socialismu, kde byly na ženy kladeny vysoké nároky v tom smyslu, že byly nuceny skloubit práci (stát prosazoval politiku plné zaměstnanosti) a rodinný život.

