30 žen a svědčí stále nové. Někdo Ferimu tleská? Šok. A výsměch teorii Alvarové o Rusku. Novináři řekli, jak to je

Novináři Jakub Zelenka a Apolena Rychlíková, kteří odhalili kauzu Dominika Feriho (TOP 09), v podcastu Insider na serveru Info.cz promluvili o tom, jak celý jejich článek vznikal a kolik věcí je šokovalo, když se vydali po stopách žen, jež měl mladý poslanec sexuálně obtěžovat. Dosud získali tři desítky svědectví a další přicházejí. Zaráží je hlavně to, že i přesto Ferimu někdo tleská, že je „frajer“, když kvůli skandálu skládá poslanecký mandát. Striktně odmítají, že by šlo o lživou a mediální kampaň.

reklama

Politická kariéra Feriho se po skandálu sesypala jako domeček z karet. Rozhodl se, že kvůli nařčení rezignuje na mandát poslance a nebude kandidovat v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny, i přestože jsou obvinění ze sexuálního násilí podle něj lživá. „Nechci, aby lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly mé kolegy,“ zdůvodňoval v úterý na svém Instagramu, proč se rozhodl odstoupit z funkce poslance. Proti článkům se chce bránit soudní cestou. Nyní byl také předsednictvem TOP 09 vyzván, aby přerušil své členství ve straně. Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 4% Nevrátí 68% Nevím / Je mi to jedno 28% hlasovalo: 6243 lidí

Redaktor Deníku N Jakub Zelenka už při vytváření článku očekával, že tato zásadní odhalení budou mít velký ohlas. „Už když jsme článek kompletovali, bylo to velice silné. Snažili jsme se to dotáhnut do naprostých detailů, neudělat chybu,“ uvedl s tím, že na něm pracovali dnem i nocí spolu s redakcí deníku A2 Alarm.

Jeho novinářská kolegyně Apolena Rychlíková z deníku A2 Alarm přiznala, že se nejdříve báli s kauzou údajného zneužívání ze strany Dominika Feriho vyjít ven. Dnes je ale ráda. „Myslím, že je důležité tuto problematiku vysvětlovat. Česká veřejná debata se přesunula směrem k otázkám, co vlastně je kultura sexualizovaného násilí a proč jej ženy nenahlašují,“ doplnila.

Celý rozhovor ZDE

Oba na základě svých zjištění důrazně odmítají, že by kauza Feri byla mediální kampaň. „Jedna z hlavních obran jak Dominika Feriho, tak celé strany TOP 09 je, že se jedná o mediální a lživou kampaň konkurenčního subjektu. To striktně odmítáme. Naopak bychom se tím dopustili zásahu do kampaně, kdybychom měli takto maximálně ověřené informace, a ten článek o tom nevydali,“ uvedl Zelenka, že pak by jejich investigativní práce naprosto selhala.

Psali jsme: Narcis Feri. Pokrytectví a cynismus. Nedivím se, že pozici uvědomělého mladíka nezvládl, říká spisovatelka Jandová

Kníže šlápl do hnědého. Je to vážné. Straníci s ním nechtějí mít nic společného, pokládají se legitimace

Rychlíkovou velmi zamrzelo, že jejich snaha byla často znevažována tím, že s tím přišli cíleně právě před volbami. Narážela třeba na teorii Alexandry Alvarové o tom, že jde o cílenou akci z Ruska. „Bylo by skandální, kdybychom něco takového zjistili, a rozhodli se to ututlat. Nebo názor, že nás řídí ruské tajné služby? Je to pro nás festival bizarnosti. Novinářská integrita se nemá ohlížet na to, jaký je den či měsíc, jen proto, abychom nějaké straně neuškodili a jiné nepřihráli body,“ řekla s tím, že do voleb zbývají čtyři měsíce a přijdou zřejmě i horší situace. Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 95% Neodvádí 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12118 lidí

„Když někdo hodný udělá něco škaredého, máme tendenci to omlouvat. Ale ve chvíli, kdy by to udělal Babiš, Zeman, Klaus, Arenberger nebo Hamáček, kdokoliv, z koho si chceme udělat podložku před dveře, tak celý tábor nejen novinářů tleská,“ dodala zklamaně.

Zarážející bylo, že i právě řada novinářů odmítala, jaká zjištění přinesli. „Mám pocit, že náš článek ani důkladně nečetli a nepodívali se, jak se zdroji pracujeme. Bylo to pro nás stresující. Museli jsme obhajovat každé své slovo,“ připojil se Zelenka.

I vůči ženám, které podaly tato svědectví, to podle Zelenky není fér. „Byly velmi statečné, není to nic jednoduchého něco takového popisovat novinářům. Bylo to veřejné tajemství. Mělo se v něm pokračovat kvůli tomu, že budou volby a bude to nekorektní?“ pozastavoval se nad bagatelizací případu zneužitých mladých žen.

„Pokud Dominik Feri nechtěl poškodit svou stranu ve volbách, tak se neměl k ženám chovat prostě takhle špatně,“ shodli se v jedné větě oba novináři. Že se Feri vzdá svého poslaneckého mandátu, podle nich rozhodně neomlouvá to, jak se choval k ženám. „Ale i tak slyšíme, že je ‚frajer‘,“ nevychází redaktor Zelenka z údivu, že tak někdo Feriho hodnotí přes takové zprostředkování série závažných obvinění.

Podle Rychlíkové se zde používá dvojí metr. „Rozhodně mu nehodláme tleskat za to, že se vzdává poslaneckého mandátu. Sice odstoupil, ale s velmi ostrým vyjádřením proti nám dvěma. Obvinil nás ze lživé kampaně a bude se s námi soudit. Přesně na takový útok jsme zvyklí od úplně jiných typů politiků, třeba u Babiše. A od úplně jiných stran. Je tu dvojí metr,“ podotkla s tím, že lepší Feriho reakce by byla, kdyby se například stáhl z veřejného prostoru, dokud se věc neprošetří.

Psali jsme: „To není normální.“ Jakub Železný se musel vyjádřit. Schwarzenberg a Feri

Feriho kauza? Ruská stopa! Bojovnice s dezinformacemi má jasno

Velmi ji štve, že se celá kauza zvrtla v trestněprávní rovinu, a ta morální se upozadila. „Není v pořádku, aby politik zneužíval svého postavení k takovému jednání se ženami, i kdyby se měl dopustit jen toho. Vše se dnes redukuje jen na otázku, zda ho soud pošle do vězení, nebo ne,“ dodala znepokojeně.

V kontextu toho zmínila právě Feriho přednášky na středních školách. „Kromě nejzávažnějších obvinění jsme odhalili plejádu vysoce nepříjemných zkušeností, které s Ferim měly i dívky na středních školách, kam jezdil z pozice poslance přednášet proto, aby motivoval mladé lidi k politice. Ve výsledku z toho byly ty ženy znechuceny,“ popsala, že i zde si vytvářel prostor, v němž na mladé dívky neváhal vyvíjet sexuální nátlak. Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 71% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 4055 lidí

Ženy, které podaly závažná svědectví jsou zatím anonymizované; to se podle Rychlíkové může změnit. „Žádná z těch žen nechce být doživotně ocejchovaná jako oběť. Emancipované a silné holky nechtějí být oběť, aby jim v práci nebo na vesnici někdo říkal: Aha, tak tobě něco udělal ten slavný Feri. Dostanou se do drbů, nikdo se na ně pak nepodívá jinak. Pořád je to týpek, co má milion sledujících na Instagramu. Nebo na ně třeba tlačili fanoušci politika. Pokud ale budou postupem času cítit bezpečné prostředí, budu mít dobrou advokátku, tak do toho půjdou,“ věří.

Sama prý ani v nejmenším nečekala, že výpovědí posbírají nakonec tolik. „Nenapadlo nás, že v podstatě kam se vrtnem, tam nás bude čekat příběh, který bude velmi brutální. Upřímně jsme si mysleli, že posbíráme výpovědi o velmi nevhodném chování puberťáka, co zneužívá svou pozici politika k tomu, aby zlákal ženy do postele.“

Rychlíková a Zelenka zřídili e-mailovou schránku bezpecnaschranka@protnmail.com, kam mohou ženy posílat svá svědectví. „Jsme ale obezřetní, nechceme provokaci. Nechceme výpovědi typu ,přiživím se na skandálu‘, už nám tam ale přistály výpovědi i od nějakých borců,“ uvedla novinářka.

„Těch zdrojů bylo v jeden čas tolik, že jsme si museli dělat už i tabulku. Bylo jich kolem třiceti. A nikdo nám neřekl, že ho to od Feriho překvapuje, to jsme prostě doteď ani jednou neslyšeli. Nevěřím, že jsme se dopustili dezinterpretace Feriho osoby, jeho chování je na bázi každodennosti. Naopak jsme byli ještě dost zdrženliví,“ sdělil Zelenka. Kauzou se zabývají i ostatní média, další svědectví sbírá například televize Nova.

Objevují se také spekulace, že existuje dokonce videozáznam o Feriho nevhodném chování. „Prověřujeme to. Nechceme se pouštět jen do spekulací, to si nemůžeme dovolit. Do textu jsme nedali nic, co nejde ověřit dvakrát,“ dodal, jakým způsobem hodlají v prověřování svědectví pokračovat. „Nebudem říkat nic, co nemáme v ruce, i kdyby to bylo sebeskandálnější. Tečka,“ potvrdila jeho slova Rychlíková. V textu se neobjevilo nic, co nelze dvakrát ověřit.

Ve veřejném prostoru koluje v souvislosti s kauzou další řada spekulací, velká část z nich se týká zejména toho, zda existuje videozáznam Feriho chování. „Tuhle část prověřujeme, ale nechceme se pouštět do spekulací. Nebudeme říkat nic, co máme v ruce,“ uvádí Rychlíková.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.