320 tisíc Kč vybrali pro Habsburka. Ten říká: Sudetoněmecká strana byla mírumilovná

Finanční sbírky na nejrůznější, převážně dobročinné, účely jsou běžnou součástí života a mnohdy velmi pomáhají. Ať už lidem v nouzi nebo různým projektům. V těchto dnech vyvrcholila i sbírka svým účelem výjimečná. Příznivci návratu monarchie se totiž rozhodli k narozeninám obdarovat Karla Habsburského. Současná hlava někdejšího panovnického rodu totiž dnes slaví šedesáté narozeniny.

Přestože v Rakousku i v Československu bylo po pádu monarchie používání šlechtických titulů zrušeno, pro české monarchisty je zmíněný habsburský potomek stále “arcivévoda Karel Rakouský”.

Na jaký dárek z České republiky se Habsburk a krom jiného bývalý rakouský europoslanec může těšit? Nepůjde o žádnou drobnost. K šedesátinám obdrží Svatováclavskou korunu, tedy přesněji řečeno její věrnou kopii.

Výroba přišla na 300 tisíc korun a běžný laik by ji nerozeznal od originálu, který je spolu s dalšími korunovačními klenoty uložen v korunní komoře katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Za tímto účelem také Spolek pro obnovu Českého království v půli loňského roku vyhlásil veřejnou sbírku s prosbou pro sympatizující veřejnost, aby posílala příspěvky na transparentní účet. Příznivci monarchie jsou spokojeni, první lednové dny sbírku ukončili s tím, že se vybralo 320 tisíc korun. Předání daru prý vzhledem k aktuální situaci proběhne později a současná hlava habsbursko-lotrinského rodu si pro korunu do Čech nejspíš osobně přijede.

Přispěvatelů na originální dar nebylo málo. Lidé posílali stokoruny i vyšší sumy. Výjimkou nebyly dary kolem deseti tisíc korun.

Komentář k celé akci PL poskytl šéf spolku Jindřich Holub, který je vedle toho členem předsednictva monarchistické strany Koruna česká. “Byl to spontánní nápad, dvakrát jsme nad tím nějak nepřemýšleli. Karel Habsburský je vnuk posledního českého krále, takže nás ani nic lepšího nenapadlo, než symbol českého státu v podobě Svatováclavské koruny. Dokonce s tím někteří monarchisté nesouhlasili, ale nakonec jsme do toho šli a ti, co chtěli, do sbírky přispěli. Nebylo to ale úplně jednoznačné, že by všichni monarchisté byli pro,” říká.

“Námitky měli buď, že jde o dehonestaci Svatováclavské koruny, anebo samotného Karla ve smyslu, že mu na hlavu patří ta pravá koruna. Jenže když stojíte nohama na zemi, je vám jasné, že tu pravou jen tak na hlavě mít nebude. Proto jsme chtěli udělat takové gesto, že v české zemi stále jsou lidé, kteří uznávají linii od Bořivoje I. až do současnosti. Karel je poslední článek řetězu. Nikam ho netlačíme, ale dáváme mu zkrátka dárek, aby věděl, že tady má stále příznivce,” konstatuje Holub.

Zajímalo nás, zda pro ně nebylo na pořadu dne vybrat dar spíše drobný a symbolický a výtěžek sbírky v současné těžké situaci věnovat na dobročinné účely. Podle Jindřicha Holuba ale měli od počátku jasno a jiné využití sbírky ani nebylo možné.

“Ne, nepřemýšleli jsme o ničem jiném. Bylo to od počátku dané, zřídili jsme transparentní účet na zhotovení kopie koruny a účel sbírky pak už změnit nešlo. Jak jsem říkal, byly i jiné názory, ale dál nikdo nic jiného nerealizoval,” vysvětluje.

Karla Habsburského podle jeho slov nepovažují za legitimního českého krále, ale za možného krále, pokud by došlo ke změně zřízení na monarchii. “Existuje nástupnické právo, díky kterému je na prvním místě a to nemůžeme obejít. Současný český stát ale jede po jiné koleji a fakt, že český stát odmítl Habsburky na českém trůně je jiná věc. My jsme je sice vypověděli, ale oni to dědictví a právo stále mají a nesou ho. Neříkáme, že to je náš král, ale potenciální pretendent českého trůnu, pokud by došlo ke změně státního zřízení,” dodal pro ParlamentníListy.cz předseda Spolku pro obnovu Českého království a člen předsednictva strany Koruna česká Jindřich Holub.

Strana Koruna česká v posledních sněmovních volbách v roce 2017 samostatně nekandidovala, troje volby před tím získávala průměrně 0,12 procenta hlasů. V letošních volbách do Poslanecké sněmovny by monarchisté rádi pomohli koalici SPOLU, což je projekt ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Této spolupráci nevyjádřili pouze monarchisté, ve společném prohlášení jsou podepsáni i předsedové dalších malých politických subjektů. Jde o Konzervativní stranu a Klub angažovaných nestraníků. Šéfům ODS, lidovců a TOP 09 nabídli spolupráci a předestřeli devět programových bodů, na kterých by měli najít shodu. “Nabízíme jednání o komplexní před i povolební spolupráci, zahrnující celou řadu souvisejících otázek, od programových až po personální,” píší předsedové monarchistů, konzervativců a angažovaných nestraníků. Šéf posledně jmenovaného subjektů je nově František Laudát, bývalý dlouholetý poslanec ODS a později TOP 09.

Zpět ke Karlovi Habsburskému. Jde o aktuální hlavu bývalé panovnické dynastie. Karel je vnukem posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. S pádem monarchie v roce 1918 přišel rod nejen o moc, ale i významné majetky. A přestože Habsburkové již nevládnou více než 102 let, čerstvý šedesátník Karel Habsburský rozhodně hlady netrpí.

V minulosti byl politikem za rakouskou lidovou stranu, dokonce europoslancem. Dlouhodobě podniká a investuje. Vlastnil či vlastní řadu médií v Nizozemsku nebo Bulharsku a spoluzaložil investiční společnost.

Podle časopisu Týden nicméně habsburský rod od konce monarchie výrazně zchudl a v Rakousku Habsburkům patří majetek “už jen” v hodnotě zhruba 100 milionů eur, což je v přepočtu asi 2,6 miliardy korun. Faktem ovšem je, že většina z toho neříká Karlovi “pane”, výraznou část habsburského majetku v Rakousku patří představitelům tzv. toskánské linie rodu. Karel má tři děti. Syn Ferdinand je známý automobilový závodník a starší dcera Eleonore modelka. Třetím potomkem je dcera Gloria.

Ohledně Karla Habsburského ještě jedna důležitá zajímavost v souvislosti se vztahem k českému státu. Hlava bývalé panovnické dynastie se v minulosti značně kriticky vyjádřila na adresu Benešových dekretů. Označil je za nesmysl.

“Stále ovšem existují určitá právní omezení. Habsburské zákony, stejně jako Benešovy dekrety, jsou naprostý nesmysl. Jsou již zcela překonané,” konstatoval před lety. Podobný názor měl i jeho otec, Otto Habsburský.

V rozhovoru pro MF Dnes dokonce uvedl, že Sudetoněmecká strana neprosazovala své záměry násilnou cestou. “Benešovy dekrety mají jasný důsledek, pro který mám malé pochopení. Sudetoněmecká strana vždy rezignovala na násilí a zkoušela něčeho dosáhnout normální právní cestou. Její politika se zakládala na rozumu, z české strany ale byla spíše založená na emocích,” sdělil.

