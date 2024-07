38 Kč za litr benzínu teď. K tomu až 13,50 Kč kvůli Green Dealu. Kovanda rozebral, co vláda musí chystat

„Tým výzkumníků z Postupimského institutu pro výzkum otázek klimatu ve studii na dané téma, financované německou vládou, uvádí, že příslušná povolenka musí stát od 175 do 300 eur za vypuštěnou tunu CO 2 . Pokud by cena dané povolenky činila 200 eur, a byla tedy spíše ve spodní části uvedeného rozmezí, znamená to růst ceny litru nafty o 53 eurocentů a litru benzínu o 47 eurocentů. To je po přepočtu do korun dle dnešního kurzu oněch 13,50 Kč/l v případě benzínu a 12 Kč/l v případě nafty. To je normální vědecký závěr,“ zkonstatoval ekonom Kovanda, podle něhož by jej měla sdělovat i česká vláda, když v současné době danou legislativu schvaluje.

„Samozřejmě, existuje možnost zastropování cen a jejich dotování či jiného doplnění mechanismu povolenek na pohonné hmoty, která zajistí, že cenový šok pro konečné zákazníky nebude tak palčivý. Ale opět: Bez uvedeného zdražení benzínu či nafty prostě podle odborníků nebudou plněny klimatické cíle. Politici by tedy měli lidem otevřeně říkat, že buď Česko nebude plnit klimatické cíle, k nimž se zavázalo, nebo prostě pohonné hmoty musejí dramaticky zdražit. To je Green Deal,“ uvedl Kovanda.

Ten se ve svém příspěvku na sociálních sítích odkazoval na studie Ariadneprojekt.de a Euractiv.com.

V současné době se litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 prodává v průměru za 38,51 koruny, nafta vyjde na 37,20 koruny za litr. Ceny paliv přitom opětovně rostou zhruba od poloviny června. Zdražování by mělo podle analytiků pokračovat i v dalších dnech.

