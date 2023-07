5 Kč za vajíčko pro obchod. Pro výrobce? Vladimír Štěpán se ozval na sprostotu proti zemědělcům

„Marže takzvaných agrobaronů na jedno vejce je 0,1 až 0,2 korun, u velkých řetězců je to 5 korun na kus,“ říká energetický a ekonomický expert a člen Klubu 2019 Vladimír Štěpán. I on se rozhodl reagovat na komentář Jiřího Sezemského na Forum 24, ve kterém se kriticky vyjádřil k exprezidentům agrární komory Janu Velebovi a Zdeňku Jandejskovi i exministru zemědělství Jiřímu Milkovi. „Zpupnost pohrobků socialistické velkovýroby…“ napsal například Jiří Sezemský. „Nechte si svoje politické výkaly,“ vzkazuje mu Štěpán a vyzývá jeho i předsedu Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouzu k veřejné debatě třeba na ČT.

reklama

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 20363 lidí

Pan Sezemský také upozornil, že zemědělský sektor v roce 2022 dosáhl rekordního zisku 22 mld. Kč. Neuvedl, jaký očekává zisk v roce 2023, v tisku proběhlo, že bude nižší i výrazně, protože prodejní ceny klesly, a zemědělci musí prodat svoje zásoby z roku 2022 nakoupené za vysoké ceny. Zisk v zemědělství prostě kolísá.

Zisk oligopolů v energetice? Desetkrát víc než u zemědělců…

Porovnejme si zisk oligarchů v zemědělství se ziskem oligopolů v energetice. Jestliže několik tisíc zemědělských firem dosáhlo hrubý zisk 22 mld. Kč, tak jen čtyři oligarchové v energetice, konkrétně firmy EPH, ČEZ, RWE Supply a NET4GAS, dosáhli v roce 2022 zisk 180 mld. Kč, pro úplnost v roce 2021 to bylo 30 mld. Kč, proč takové zvýšení v době krize a kdo ho zaplatil? 180 mld. Kč je čistý zisk, takže hrubý zisk byl nad 200 mld. Kč. To je desetkrát více než u zemědělců. Očekávám tedy, že se nyní p. Sezemský opře do energetických oligarchů, a to i proto, že ceny energie v ČR jsou na jedné z nejvyšších úrovní v EU. A právě zemědělci si stěžují, že oni nakupují plyn a elektřinu za ceny meziročně i několikanásobně vyšší než jejich konkurence nejen na západě, ale i ve státech V4. Není právě toto hlavní příčinou nárůstu cen potravin, když náklady na nákup energie se v zemědělství zvýšily o desítky procent?

I zemědělci musejí investovat, aby neztratili konkurenceschopnost, a oni to dělají, třeba i za cenu dluhů. Jejich ziskovost dosahuje 2 až 3 procenta, u energetických oligarchů se blíží 10 % u regulovaných cen a ERU je každoročně zvyšuje, u prodeje energie se jedná o desítky až stovky procent. Přitom investice v energetice nejsou nijak závratné, dlouhodobě nedosahují ani úrovně odpisů. Přesto ERU regulované ceny zvyšuje. Nedivme se pak, že ročně odcházejí z ČR na dividendách stovky mld. Kč, a ze zemědělství to není.

Likvidují se sady s jabloněmi

Pan Sezemský vidí řešení ve vyšší podpoře rodinných firem a snížení dotací pro agrobarony. Nic proti zvýšení dotací pro rodinné farmy, i oni stejně jako velké zemědělské firmy v ČR mají několikanásobně nižší dotace, než je obvyklé v jiných státech EU. Problém je ale v tom, že dotace dostávají i farmy a sedláci, kteří nic neprodukují. Pan Sezemský chválí bývalého ministra zemědělství Nekulu za jeho politický výtlak, jak píše. Pardon, ale myslet si, že zvýšení dotací pro malé farmy, které povede ke zvýšení zemědělské produkce v ČR maximálně o několik procent, povede ke snížení cen potravin, je mimo realitu. Výrazné snížení dotací pro velké české zemědělce ale povede ke ztrátě jejich konkurenceschopnosti, snížení zemědělské výroby o desítky procent, a ve svém důsledku pak k dalšímu zvýšení cen potravin nebo i zániku zemědělských firem ve velkém. Zemědělci to uvádějí na příkladě jablek. V létě dojdou zásoby jablek z domácí produkce, a cena jablek dovezených ze zahraničí se zvýší o desítky korun, protože bude chybět domácí konkurence. V této situaci se likvidují sady s jabloněmi.

Psali jsme: Porazil Indiana Jonese, je to hit léta. Ale americká média film nesnáší. Množí se otázky Problémy koalice s konsolidačním balíčkem – Piráti chtějí změny Jindřich Karel: Policie České republiky - prý dobře a profesionálně vedená Výročí vražd ve Volyni: Poláci se Ukrajině připomenuli. Mají požadavek

Pan Sezemský, ale zejména premiér Fiala, preferují dovoz před vlastní výrobou, ten jako jediný premiér v EU. To může mít opravdu nedozírné následky pro ČR, které má zásoby potravin na jeden den, Polsko na rok, a přitom si chrání domácí výrobu potravin. Proč asi? V současnosti se všechny státy EU s výjimkou ČR uzavírají do sebe a zvyšují bezpečnost na národní úrovni, protože dovoz v krizových situacích nemusí být dosažitelný.

Politicky čisté obilí musí být i zdravotně nezávadné?

Pan Sezemský má jasno, agrobaroni v zemědělství, jako p. Jandejsek, mají kritické připomínky k řízení zemědělství, protože jsou účastníci Vrabelových demonstrací, a někteří byli i členové KSČ. To bych raději nepřipomínal, aby se p. Sezemský nedostal do sporu s Hradem a osobou prezidenta Pavla, kterého ve svém článku také p. Sezemský zmiňuje. Doporučení prezidenta Pavla dovážet ukrajinské obilí je o to smutnější, když ho porovnáme s přístupem okolních států k tomuto dovozu, protože v tom obilí jsou obsaženy pesticidy a plísně. Jen v ČR to samé obilí žádné neobsahuje, kdepak, politicky čisté obilí musí být i zdravotně nezávadné? Okolní státy dovoz ukrajinského obilí zakázaly, a dostaly kompenzace od EU. ČR dovoz povolila, a od EU nedostala kromě pochvaly nic.

Pan Sezemský napadl jmenovitě i odbornou skupinu, jejímž členem je i p. Jandejsek. Má jasno, jakákoliv kritika vlády P. Fialy je vylhaná, a organizují jí proruské živly. A to jsme jenom upozornili na to, co se objevilo v poslední době v řadě článků v tisku, že český průmysl ztrácí nebo spíše už ztratil konkurenceschopnost, zakázky pro příští rok klesnou o desítky procent, a v roce 2025 už třeba i na 50 % ve srovnání s rokem 2022. Premiér Fiala opakoval stejně jako pan Sezemský a FORUM24, že ČR v žádné krizi není, a životní úroveň se v ČR nesnižuje. Všechno prý můžeme dovézt, proč tedy vyrábět v ČR. Podobně jako my byl zkritizován Eurostat, banka Nomura, MMF, a řada dalších mezinárodních institucí. Na závěr doporučení pro pana Sezemského i FORUM24, nechte si svoje politické nikoliv výtlaky, ale bohužel výkaly, nemáte žádné argumenty, respektive nepravdivé, účelově upravené, a ničím nepodložené. Stvořil jste obvyklý propagandistický článek, kritizujete nás, ale dáváte si pozor, abyste nic z našich argumentů neuvedl, protože se pravdy bojíte. Jako obhájci nejhůře řízené ekonomiky na světě se Vám nedivím. Pokud by řízení zemědělství bylo svěřeno kritizovanému panu Jandejskovi, tak by nesporně ceny potravin v ČR výrazně klesly. Znáte návrhy řešení pana Jandejska, pánové Prouzo a Sezemský? Pokud byste se s nimi chtěli seznámit a opravdu pomoci snížit ceny potravin, nebo nesouhlasíte s naším hodnocením, pojďme si to probrat veřejně, třeba v ČT nebo s ministrem zemědělství.

Vladimír Štěpán

Energetický a ekonomický expert

a člen Klubu 2019

Psali jsme: Generál Šándor: Zvláštní. Nemáme co dát, pak si Zelenskyj odveze munici a vrtulníky Summit NATO ve Vilniusu: Černochová, Fiala, Pavel, všichni nadšení. Akorát Němcové se přání nesplnilo „Očucháváte mrtvou pokojskou!“ Poslanec TOP 09 vytočil Peštovou. Sněmovna skončila pozdě večer Vláda projedná odměny v samosprávách nebo změny u asistentů pedagogů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.