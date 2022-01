500 dětí pohřbilo Karla Janečka? Nora Fridrichová v akci

Miliardář Karel Janeček dal jasně najevo, že by se rád stal český prezidentem a že by chtěl spojovat rozdělenou českou společnost. Jenže Nora Fridrichová mu v pořadu 168 hodin připomněla, jak se vyjadřoval o malých dětech, které postihl covid a především postcovidový syndrom. A přes kamery České televize poslala Janečkovi vzkaz. Od maminky jednoho z těchto dětí.

Karel Janeček patří k lidem, kteří mají za to, že rodiče mají chránit své děti před očkováním proti nemoci covid-19 a že mají prosazovat především svobodu před covidovými restrikcemi. Současně však říká, že jako prezidentský kandidát hodlá českou společnost spojovat.

Jenže pokud jde o covid, tak tady by Janeček se spojováním české společnosti mohl narazit. Prohlásil totiž, že děti covid nijak neohrožuje. A rodiče dětí, které skončily v nemocnici, označil za panikáře.

„Je naprostá pravda, že covid zdravé děti neohrožuje. To platí navzdory zmanipulovaným článkům a titulkům,“ napsal Janeček na Facebooku 25. ledna tohoto roku. „Ani ty děti v nemocnicích nejsou v ohrožení, je to výsledek paniky rodičů, kteří jsou do nemocnice, jakmile má dítě teplotu."

Děti však v nemocnici skončily proto, že jim pár týdnů po prodělání covidu hrozilo kupříkladu selhání srdce. To může být jen jeden z důsledků syndromu známého pod zkratkou PIMS.

Své o tom ví např. maminka malé Vilmy.

„Vypadalo to, že má břišní příhodu, bolesti v břiše, horečky 39, tak to v jedné nemocnici vyhodnotili jako střevní virózu, byla 3 dny doma, ale nic se nezlepšovalo, tak jsem s ní šla sem do FN Motol a tady si nás už nechali,“ prozradila maminka s tím, že sedmiletá Vilma byla do té doby zcela zdravá. Teď musí dýchat s kyslíkem a neobejde se bez podpory srdce. „Napadne to všechny orgány, celé tělo bolí. To jsou neskutečné bolesti,“ popsala maminka to, čím si teď její sedmiletá dcera prochází.

Celou reportáž naleznete zde

Devítiletá Eliška už je z nemocnice doma, ale lékaři její zdravotní stav nadále monitorují.

Synovi režisérky Simony Zlatuškové zase covid spustil silné astma, což znamenalo, že musel přestat hrát hokej a významně omezit všechny své pohybové aktivity.

Matka Vilmy na Janečkovu adresu pronesla pár slov.

„Populisticky hledá voliče ke své kandidatuře. Já myslím, že jemu je to jedno, co plácne,“ uvedla do kamery.

Janeček si však na svých slovech trval.

„Stojím si za tím. Samozřejmě, všechno platí s nějakou maličkatou, v tomto případě bych řekl matematicky epsilonovou, výhradou. Jedno z mnoha milionů dětí může být ohroženo a ano, je pravda, že malé počty dětí, které jsou jinak zdravé, mohou mít těžší průběh. Mohou mít i tzv. PIMS. Ale většina z těch dětí, jsou děti, které měly nějaké onemocnění nebo menší imunitu,“ poznamenal Janeček v reportáži.

Přednosta dětské kliniky v FN Ostrava Jan Pavlíček však prohlásil něco zcela jiného.

„Jsou to v drtivé většině původně zcela zdravé děti bez těch tzv. komorbidit. Sportující. Normální populace," uvedl Janečkova slova na pravou míru Pavlíček.

Matka Vilmy Pavlíčkova slova potvrdila. Její sedmiletá dcera prý byla před setkáním s covidem naprosto zdravá. A přidala ještě jednu poznámku. „Hele sorry, kdo si vezme kněžku lásky, já to samozřejmě naprosto respektuju, ale ať mně nevykládá o takových věcech. Nebo ať to vykládá komu chce, ale na mě je ten člověk příliš ezo mimo.“

Janeček však uznal, že s rodiči - panikáři to trochu přehnal a prohlásil, že panikáři nejsou všichni, nýbrž jen někteří. „Jsou případy rodičů, kteří vzhledem k tomu strachu jdou s dítětem do nemocnice a oni si ho tam radši nechají, i když standardně by to dítě bylo doma,“ pravil Janeček.

Poté důrazně odmítl, že by se takto o nemocných dětech vyjadřoval kvůli prezidentské kampani.

„To není součást mojí kampaně. Není to kvůli mé kampani. A není to pro mě výhodné,“ zdůraznil. „Já si myslím, že to je svým způsobem forma určité provokace a potřeba se zviditelnit. Nepochybně to přináší velké škody,“ dodal.

Postcovidový syndrom postihl v Česku asi 500 dětí.

