60 500 Kč. Za dvě hodiny. Daniel Vávra našel, jak si „datový vědec“ za covidu vydělal

Jak celá klauniáda propukla? Tomáš Dvořák, editor serveru DnesNaUkrajině.cz, sdílel fotografii europoslance za Motoristy sobě Filipa Turka. Turek na fotografii sedí na velkém pozlaceném křesle šlechtického ladění, vedle něho sedí další dva pánové, před nimi je podobně laděný stolek.

„Pokud tedy někdo musí neustále ostatní (a často i sám sebe) přesvědčovat, že je ‚král‘ – protože si to lidi sami od sebe až tak nemyslí, pokud musí krále hrát, pak je to maximálně král lúzrů. Král pitomců. Šašek. A vono to přesně tak je,“ zhodnotil Dvořák Filipa Turka.

Jeho post sdílel na facebooku „datový analytik“ Petr Ludwig. Vzpomněl si na vanu Daniela Vávry. „Nevím proč, ale vybavil jsem si u toho zlatou vanu Dana Vávry...“ napsal na adresu zakladatele Společnosti pro obranu svobody projevu.

Na vzpomínku Petra Ludwiga na Vávrovu vanu reagoval sám majitel vany. „Říkali mi lidi, že prý o mně teď hodně píše expert na AI a protahovač exponenciál z Dubaje Peťa Ludwig a že prý má nějaký zásadní komplex z mojí vany, která mu nedá spát,“ napsal Vávra s odkazem na to, jak Ludwig za covidových restrikcí kázal České republice z Dubaje. Bohužel se na profil Ludwiga nemohl podívat. „Bohužel si to nemohu přečíst, anýbrž mě tento guru z webinářů zablokoval,“ politoval Vávra.

Vávra se podivil, jak může Ludwig psát o vaně, kterou nikdy neviděl. „Každopádně je obdivuhodné, jak dokáže psát o vaně a sepisovat na jejím základě psychologické posudky, když ji nikdy neviděl. Což tedy je dost podobné jako jakékoliv jeho texty o čemkoliv. Protože AI rozumí asi tak stejně, jako chemickému složení stolice polského bobra,“ napsal ironicky Vávra.

Herní vývojář a konzervativní glosátor Vávra Ludwigovi vanu vyfotil a slíbil, že se podívá na jeho interakce se státní správou. „Nicméně někdy se podíváme na jeho byznys se státem a mezitím mu tu vanu tedy ukážu, když ho tak zajímá. Toto je ona. Tuhle vanu mám doma. Jak vidíte, jenom zakomplexovaná lidská zrůda si něco takového pořídí. Stejnou má určitě Putin. A britská královská rodina,“ napsal Vávra.

„Zdravíme AI evangelistu do jeho necek!“ zakončil Vávra své zamyšlení nad Ludwigem.

Ale to nebylo všechno.

Daniel Vávra si skutečně na interakci Ludwiga a státu posvítil. A našel fakturu vystavenou Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, která si od Ludwigovy sposlečnosti GROWJob s.r.o. objednala z peněz daňových poplatníků dvouhodinové školení. Téma školení: prokrastinace. Tedy oddalování práce. „Nevím proč mi Petr Ludwig závidí vanu, stačí mu tři dvouhodinový školení na krajský hygieně a mohl by si ji koupit taky!“ napsal Vávra.

„Jako vážně. Protahovač exponenciál a datový věštec přednášel hygienikům v Ostravě (a nejen tam) dvě hodiny o tom, jak se neflákat, a dostal za to 60 klacků. Hodinová sazba 30 tisíc. Sem netušil, že jízdenky na Pendolino jsou tak drahý,“ rozkatil se Daniel Vávra.

„Tak tomu říkám kvalitně zainvestované peníze daňových poplatníků!“ zakončil svou rychlou investigaci na téma Petr Ludwig a stát.

Než se Petr Ludwig pustil do poukazování na vanu Daniela Vávry, hodnotil na základě dat pohyb covidu a doporučoval proticovidová opatření. To činil z Dubaje.

Měsíc před zahájením války na Ukrajině si dloubl i do ruské armády. Nosí roušky? Drží rozestupy? A projevil se směrem k tehdejší virové mutaci omikron v tom smyslu, že by mohl udělat v případě ruské armády užitečnou službu. „Zajímalo by mě, jaká dodržuje ta ruská stotisícová armáda protiepidemická opatření. Co roušky, rozestupy, kolik z nich má třetí dávku mRNA vakcíny... No, že by ten omikron mohl udělat jednou taky trochu užitečnou službu,“ poznamenal na svém facebookovém profilu Petr Ludwig.

Petr Ludwig se přimlouvat za zpřísnění proticovidových opatření, trestání nenošení roušek a respirátorů. Největší zásah do veřejné debaty pak udělal svým obtáčením gumiček kolem uší. Podle něho to mělo zvýšit účinnost respirátorů.

„Drobná rada, jak zvýšit efektivitu svých respirátorů – spočívá v obtočení gumiček 1x před ušima. Podle studií taková fixace významně zvyšuje účinnost i běžných chirurgických roušek. Používám to tam, kde je největší riziko – metro, MHD, taxi, a ten rozdíl je na první pohled znát. Vzhledem k nakažlivosti omikronu tento detail může pomoci,“ psal Ludwig na sociální síti 3. ledna 2022.