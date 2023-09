64,90 Kč. „Penny Market, Globus a Billa přistiženy.“ Letáky, slevy, cena

reklama

Moderátor pořadu Václav Moravec během diskuse vytáhl na stůl před Prouzu hned několik akčních letáků několika velkých obchodních řetězců, jako jsou Penny, Lidl, Albert, Billa, Globus... Na každém z nich se v rámci několika týdnů ve slevové akci objevilo kuře za stejnou cenu 64,90 koruny. „Jak je to možné, to dodavatelé drůbeže dávají jenom za 64,90,– po celé republice ve všech řetězcích?“ obrátil se tázavě na Prouza.

Prouza se nejdřív jen usmíval, načež moderátorovi vysvětlil, že za to může fungující konkurence. „Cenové následování je standardní nástroj na fungujícím konkurenčním trhu. To je přesně to, co se tady děje,“ vysvětloval Prouza, který už nedokázal objasnit, kdo koho v tomto případě následuje.

Podle ministra Výborného (KDU-ČSL) ale situace na trhu není normální. Předseda Zemědělského svazu Pýcha k tomu podotkl, že výrobci dodávají kuřecí maso za 30 korun za kilogram. Prouza si jen povzdechl, jak „je těžké diskutovat s ekonomickými analfabety“, aniž upřesnil, koho tím má přesně na mysli.

Prouzovo vystupování vzbudilo nemalou pozornost, na podivnosti ohledně chování na českém trhu upozornila následně Agrární komora: „Jak televizní diskuse potvrdila, na českém trhu s potravinami se dějí podivné věci. Lobbista supermarketů Tomáš Prouza nedokázal moc přesvědčivě odpovědět na dotaz moderátora, proč měly všechny obchodní řetězce v zemi v letním období kuře v akci za totožnou cenu 64,90 Kč. Do haléře jeden jako druhý! Podle pana Prouzy jen ostatní kopírují nízkou cenu ostatních.

Kdyby se supermarkety chovaly skutečně tržně, pak by přece měl mít každý z nich jinou cenu anebo by chtěl být některý z nich nejlevnější. Vždyť ani nemohou předem vědět, za kolik přesně chce výrobek prodat konkurence. Mohou to jen odhadovat. Letáky s akčními cenami navíc supermarkety připravují s několikatýdenním předstihem. My v tom vidíme jasný záměr. Ale dnes se tomu slovy pana Prouzy říká ‚cenové následování‘,“ napsala Agrární komora na svém facebookovém profilu.

Pod jejím příspěvkem se během chvíle rozhořela diskuse, v níž zaznívala směrem k Prouzovi ostrá kritika.

Někteří volali potom, aby viceprezident Hospodářské komory a poradce ministra průmyslu a obchodu Tomáš Prouza opustil své vysoké posty. „Prouza je spolupracovník zločinného kartelu. Potřebujeme odstranit takové lidi z těchto postů!“ uvedl ve své reakci jeden z diskutérů.

„Viděl jsem tu debatu celou a dost jsem se nasmál. Úplně slzavé údolí, jeden házel vinu na druhého, a přitom po minulém roce plném fňukání hlásí všichni rekordní zisky – jak obchodní řetězce, tak zemědělci. Asi zázrak...,“ přidal svůj názor další komentující.

Často zaznívalo, že jde o jasnou kartelovou dohodu. „Není náhodou kartelová dohoda trestná a vysoké milionové pokuty, koukám, jak se komu hodí do krámu, to by byl příjem pro státní kasu ne?“ pozastavoval se Josef Štěpánovič. „Jasná kartelová dohoda,“ podpořili jej další uživatelé. „Pan Tomáš ‚hypermarket‘ Prouza to nazývá cenové následování. Já tomu říkám KARTEL jak sviňa,“ má jasno i Petr Režný.

„Tak on se pan Prouza drží přísloví: ‚Koho chleba jíš, toho píseň zpívej‘,“ zhodnotili lidé v reakcích. Bylo by podle nich naivní si myslet, že za posledních třicet let u nás nemáme tržní prodej, všude je nějaká dohoda a okrádání spotřebitele.

