690 milionů Kč. Vysmívaní umělci se „štemplem“ zřejmě dostanou mnohem víc

I když se původně mínilo, že na podporu umělců by mělo ročně jít necelých 130 milionů korun, podle zjištění serveru Borovan.cz by mělo jít o 690 milionů korun. Peníze daňových poplatníků by ministerstvo kultury chtělo podle zjištění využít na podivné a amorfní cíle jako „digitální dovednosti, finanční gramotnost a manažerské dovednosti, kulturní inovace, internacionalizaci a podporu propojení umění a kultury s odvětvím vzdělávání".

„Navrhovaná definice státem uznaného umělce zní: ‚Fyzická osoba vykonávající uměleckou činnost, tvůrčí činnost nebo činnost s uměleckou činností bezprostředně související‘. Tedy umělec má být, poněkud nečekaně, osoba vykonávající uměleckou činnost. A teď ještě, kdo a jak bude posuzovat, kde je hranice mezi uměleckou činností a neuměleckou činností?“ komentoval v minulosti návrh právník a brněnský politik Robert Kotzian.

„Když budu po stanovenou dobu (24 měsíců v posledních třech letech) vystavovat hromady nepořádku a tvrdit, že je to umění, budu se moci stát státním umělcem? Jako třeba tady tyto umělkyně,“ poukazuje na specifický druh „umění“ Kotzian.

„Navrhuje se zavést státní registr umělců. A to všechno proto, abychom je mohli dotovat... A které živnosti se budou dotovat příště?“ ptá se závěrem.

NÁRODNÍ UMĚLCI JSOU ZPĚT

Na skutečnost, že kabinet Petra Fialy (ODS) schválil status umělce a lidem z kultury pošle ročně miliony korun, reagoval na svém sociálním profilu zpěvák Daniel Landa. „Socialismus zjevně vítězí,“ glosuje.

„Status umělce? To bude asi nějaká variace na téma koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Socialismus zjevně vítězí... přerozděl a panuj,“ zkonstatoval na svém facebooku zpěvák Daniel Landa. A dodal: „... a zdědíš po mně obří dluh, na každém rohu z kamer bude shlížet bůh“.

„Vláda schválila status umělce ve výši 126 mil korun. Rozumím tomu správně, že to je sociální dávka? To jsme (umělci) tedy dopadli. Nově se budou umělci moci zapsat do registru umělců, který zřídí ministerstvo kultury. Na základě podané žádosti tam bude moci být zanesen ten, kdo vykonával uměleckou činnost nejméně 24 měsíců z posledních tří let. Aby získal příspěvek, nesmí být studentem a v době podání žádosti se nesmí nacházet v pracovněprávním vztahu, který by přesahoval polovinu týdenní pracovní doby. Zároveň jeho příjmy z umělecké činnosti za poslední dva roky mají tvořit alespoň polovinu jeho celkových příjmů a nemají přesahovat průměrnou mzdu,“ okomentoval „status umělce“ hudebník a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

„Bojová UMĚNÍ cvičím od r. 1991, učím od r. 2002, očekávám od Ministerstvo kultury České republiky titul minimálně zasloužilý, ale spíše národní umělec, a samozřejmě tučnou roční rentu,“ napsal Pavel Macek. „Právě běžím si podat žádost!“ dodal.

Jeho slova sdílel s náležitým komentářem herní vývojář Daniel Vávra. „Vláda nám schválila status umělce. To aby ‚umělci’, jejichž umění nikoho nezajímá, mohli tvořit umění, které nikoho nezajímá, za peníze lidí, které nezajímá, protože umění, které nikoho nezajímá, je jádrem kultury a bez peněz těch, které to nezajímá, by kultura, která nikoho nezajímá, zanikla, čímž by národ, který to nezajímá, byl velmi ochuzen a byla by to strašná tragédie nevyčíslitelné hodnoty, jejíž podstatu většina umělců, kteří nikoho nezajímají, ale chtějí vaše peníze, nedokáže příliš vysvětlit, ale bylo by to strašné. Co bysme si počali bez knížek, které nikdo nečte bez a hudby, kterou nikdo neposlouchá? Paraziti by museli začít pracovat. Hrůza! Dovedete si to představit? Já ano, stejně jako většina těch, kteří se živí prací, a nikoliv pobíráním grantů za něco, co nikoho nezajímá,“ zmínil Vávra.

„Každopádně já jsem pro status ‚bojového umělce‘. Jinak bude naše kultura velmi ochuzena a bude to mít pro národ nedozírné následky! Obzvlášť pro tu část, kterou to nezajímá,“ dodal.

O „nutnosti“ legislativního zavedení statusu umělce se hovoří od pandemie covidu-19, kdy opatření státu výrazně omezila možnost umělecké produkce. Zákonná novela by mohla platit od 1. ledna příštího roku.

