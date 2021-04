700 tisíc pro Pavla Šporcla: Začal vyhrožovat na Primě. A chytil ťafku

Umělec Pavel Šporcl řeší se svými právníky výrok ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který informoval, že na podpoře pobral přes 700 tisíc. Prý jde o GDPR. „Je absolutně nepřijatelné pro mě, aby ministr kultury, který má být tady nějakým vzorem pro naše děti, když už to teda není prezident, tak aby ministr kultury používal tyto potupné prostředky na to, aby někoho prakticky dehonestoval,“ reagoval houslista popudlivě. Umělci jsou prý kvůli covidu v ohrožení.

Houslista Pavel Šporcl napsal otevřený dopis premiéru Babišovi, ve kterém varuje, že čeští umělci jsou kvůli covidu v ohrožení a že česká kultura úplně přestala existovat. „V posledních měsících se vůbec nehovoří o kultuře, ani v médiích, ani s ohledem na Ministerstvo kultury. Ministra Lubomíra Zaorálka jsem neviděl, ani nepamatuju, a když, tak orodoval za nouzový stav. A když už se o kultuře mluví, tak jen jako že jsme nic a póvl a máme si poradit sami,“ psal.

Se Zaorálkem se hudebník střetl ve vysílání ČT v Událostech, komentářích. Šporcl se sešel s Andrejem Babišem, a to bez účasti ministra Zaorálka. Ten řekl, že sice asi při jednání chyběly detaily ohledně kultury, které jsou známé jen jeho ministerstvu, ale je prý už zvyklý, že premiér řídí vakcinaci, maturity, tak teď řídí kulturu. Ale pokud to pomůže jeho požadavkům ohledně kultury, bude prý rád.

Když se ovšem v Událostech, komentářích střetli, čekalo houslistu nepěkné překvapení. Ministr totiž odhalil, kolik šlo z ministerstva právě jemu. 700 tisíc korun. A houslistovi už někteří začali nadávat. Zaorálek tvrdil, že minulý rok získal 2,2 miliardy na pomoc v kultuře a pouze polovina šla na příspěvkové organizace, druhá mířila na tzv. ziskové podnikatele. „To jsou konkrétní projekty, za nimiž jsou konkrétní lidé. S těmi jste i vy, pane Šporcl, my jsme vám vyplatili 700 000 Kč v tom loňském roce, půl milionu na streamování, 126 000 Kč bylo na váš podnik, 60 000 Kč byl příspěvek osobní,“ odhalil ministr.

Ve středu se opět oba aktéři střetli v rozhovoru na CNN Prima NEWS. Moderátorka Pavlína Wolfová se ministra zeptala, co říká na to, že houslista Pavel Šporcl adresoval svůj otevřený dopis předsedovi vlády a vicepremiérům, a nikoliv jemu samotnému. „Není to důsledek, není to jistým způsobem vám udělená vizitka, když tady houslista v úzkých za skupinu lidí nenapíše vám?“ zeptala se moderátorka. Zaorálek přiznal, že tomu též nerozumí, a opět vytáhl částku, kterou Šporcl získal na dotacích. „Všechny peníze, které pan Šporcl obdržel, čerpal z Ministerstva kultury. Půl milionu na streamování, to bylo z Ministerstva kultury,“ pověděl ministr z ČSSD a dodal, že ještě čerpal dvakrát 60 000 Kč příspěvek pro OSVČ v oblasti kultury.

Šporcl vysvětlil, že ministra neoslovil právě i kvůli tomu, jak tu hned začal reagovat. „Pan ministr se nás měl samozřejmě okamžitě zastat jako všech umělců, neudělal to, neudělal to dostatečně razantně, pokud se s panem prezidentem sešel, nebylo to v žádném případě slyšet. Ono to není, pane ministře, jenom o těch penězích a já jsem ten dopis nepsal sám za sebe, já jsem ho psal za celou naši komunitu,“ vysvětlil houslista. Není to prý pouze o penězích, ale též to je o morální podpoře, kterou jim ministerstvo údajně nedává. „Podíl na HDP jsou 2 %, u nás v kultuře pracuje s těmi přidruženými profesemi možná 250 tisíc lidí. Celý ten živý segment generuje obrat 20 miliard,“ chrlil umělec čísla. Není tedy prý pravda, že by pouze čekali na pomoc a negenerovali žádné prostředky.

Celý rozhovor CNN ZDE:

Ministr se následně chvástal, že živá kultura nikdy neobdržela takové prostředky, jako dostala v současnosti. Na to moderátorka podotkla, že to bude asi i tím, že dřív kultura fungovala a nyní nefunguje.

Houslista se následně vrátil k tomu, jak na něj ministr prozradil, kolik dostal na podpoře. Rozhodně se mu to nelíbilo. „Vy, pane ministře, jste dobře mohl slyšet v minulém pořadu České televize, že mám schůzku s paní ministryní Schillerovou, a opět jste tady na začátku ukázal váš způsob argumentace, to znamená, vrátil jste se před rok 1989, vrátil jste se do doby Milouše Jakeše, akorát tady hážete čísla, což jste ukázal úplně na začátku. Jen abych to ujasnil. Moje agentura získala prostředky z řádně vyhlášeného grantu, byla to polovina prostředků, které jsme dali jako celá agentura na streamování, na koncerty,“ pověděl.

Zaorálek se však vymlouval na to, že jemu nejde o to, kdo kolik bere, ale jde mu o to, aby doložil, že není pravda, že by ta covidová pomoc byla nedostatečná. „Já se budu milerád bavit o jakémkoliv konkrétním případu, který jsem chtěl po panu Šporclovi, ale jako jediný je jeho vlastní příklad,“ dodal.

Šporcl souhlasil s tím, že čerpal z pomocných programů. „Je velmi ubohé, že to musíte takhle říkat veřejně. Já samozřejmě se svými právníky řeším i tu druhou oblast GDPR, protože to je absolutně nepřijatelné pro mě, aby ministr kultury, který má být tady nějakým vzorem pro naše děti, když už to teda není prezident, tak aby ministr kultury používal tyto potupné prostředky na to, aby někoho prakticky dehonestoval, protože vy tady říkáte věci, které zkrátka nejsou v pořádku,“ myslí si houslista, na což odpověděl ministr, že to je přece pravda.

„Stydím se za to, že jste ministr kultury, protože máte být vzorem, který tady sdružuje nejenom kulturu, ale i kulturnost národa, to vůbec nevíte, co to je,“ dodal Šporcl.

„Ale všechny ty prostředky, které my rozdáváme, to jsou veřejné informace. My nemůžeme nikomu dávat tajně peníze,“ myslí si Zaorálek. Na to umělec zareagoval slovy: „Já tady taky neříkám, kolik jste si vydělal, to je strašně jednoduché, spousta lidí se na to může podívat, a já bych se k tomu nikdy nesnížil.“

