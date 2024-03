85 let od německé okupace. Velmi aktuální výročí, vystoupil Václav Klaus. Mluvil i o „gaučových generálech“

reklama

Ačkoli se k tragickému březnu 1939 bude v Praze konat mnoho vzpomínkových akcí, nevěří Václav Klaus v jejich autentičnost, chybět bude i porovnání těchto událostí s dnešní situací: „Politicky k této akci jistě přednesou vznešené projevy plné frází a z mnohaleté zkušenosti vím, že z těch projevů bude cítit, že to těmto politikům napsal někdo jiný a nemluví jim to z duše. Akademické projevy se budou ze všech sil vyhýbat jakémukoli náznaku vztahů tehdejších událostí k dnešku, to je základní postoj akademiků,“ řekl na úvod svého projevu.

Dnes je podle něj hlavním cílem akademiků a některých politiků, aby byla připomínána „vydezinfikovaná historie. „Slovo vydezinfikovaná historie si asi nechám patentovat. Jako by byla už uzavřená, neaktuální, ale my, co tu jsme, víme, že to tak není. Jedná se o výročí vysoce aktuální,“ pokračoval prezident Klaus a sklidil potlesk přítomných.

Následně hovořil o tom, co je shodné dnes s rokem 1939, kdy nacisté obsadili zbytek Československa a o den později byl vyhlášen protektorát. „Shodné je chování velkých světových hráčům, kteří tehdy stejně jako nyní, k velikému zklamání některých našich poněkud naivních spoluobčanů, usilují jen a jedině o své vlastní zájmy. Slovy samozřejmě říkají něco úplně jiného,“ dodal Václav Klaus.

„Je třeba zřetelně a jasně říci, že 15. březen 1939 nebyl předchozím vývojem nečekanou událostí. Stejně tak nečekanými momenty nebyly ani 24. únor 2022 a nečekanou události nebyl ani 7. říjen 2023. Dny před těmito událostmi byly rozhodující, byly tam jasné tendence a kdo je nevidí, prozrazuje mnohé o sobě samém,“ zmínil Klaus zahájení ruské invaze na Ukrajinu a eskalaci konfliktu na Blízkém východě.

Opakuje se nám, bohužel, stále totéž – jakékoli ohrožení našeho státu vysvětlujeme jako důsledek zlého chování nějakého našeho souseda. Vždy si namlouváme, že to udělali oni, že nás někdo zradil. Jsem poslední, kdo by hledal jakékoli ospravedlnění pro tehdejší šílené jednání Hitlera, ale na to se s odstupem 85 let útočí strašně snadno, ale celou historickou pravdu to nevyjadřuje a neříká,“ upozornil prezident.

Souhlasí s tím, co tvrdí šéfredaktor švýcarského týdeníku Die Weltwoche Rogera Köppela, a sice že „démonizace nepřítele či protivníka dává člověku pocit jako by mu narůstala andělská křídla“. „Zdá se mi to jako geniální výrok, protože vidím kolem sebe takových novodobých andělů, že jich teď v Evropě zejména u nás máme strašlivé množství. Někteří naši radikální politici by si tohle měli uvědomit a zamyslet se sami nad sebou. Mnozí svádějí vše na jednu osobu,“ pousmál se Klaus a opět sklidil potlesk.

„Ubránit stát před vnější hrozbou vyžaduje buď dostatečnou sílu, nebo silnou vůli, nejlépe obojí. To první nemáme, neměli jsme ani v roce 1938, 1939, ani v roce 1968. Přes všechny silácké řeči naší ministryně obrany, tu sílu a vůli nemáme ani teď,“ konstatoval prezident, který ministryni Černochovou, šéfku TOP 09 Pekarovou Adamovou a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) označil za „gaučové generály“.

„Beneš naštěstí nebyl Zelenskyj, nedopustil masové vraždění a rozbombardování země. Já jsem mu to nikdy nevyčítal. Hrát si na vzdálenost tisíců kilometrů na hrdiny, na Churchilly, je strašně snadné,“ uvedl.

Zatímco v roce 1939 byla ohrožovaná naše téměř fyzická podstata, kdy zde byly snahy vysídlit nas na východ, dnes nás podle Klause naopak osídlují degradací slova národ, přijímáním ideologie, jako je multikulturalismus a masovou migrací. „Osidlují nás také postojem, který preferováním ukrajinské války před jednáním o míru, vede k masové migraci Ukrajinců k nám. Což je fenomén, který jsme na našem území v minulosti ještě nikdy nezažili,“ zdůraznil Klaus.

„Nevím, jestli si to naši války chtiví uvědomují, jestli si uvědomují naše rozpouštění se jako kostky cukru v evropském bio čaji,“ dodal Klaus.

„Jsem přesvědčen, že naše státnost a suverenita dnes nejsou ohrožovány mašírujícími vojenskými jednotkami, je evidentní, že o nic takového Rusku ve vztahu k nám nejde. I když nám někteří naši vládní politici tvrdí opak. Jsme ohrožováni přeměnou Evropské unie v evropský superstát, v němž mají být kdysi suverénní státy kraji, regiony, provinciemi. Jsme ohrožováni naší vlastní sebedestrukcí západu. To je problém, a snaha vnutit nám konfrontaci na východě vidím jako velmi nebezpečnou snahu odvést pozornost veřejnosti úplně jinam od toho, co se děje u nás samotných,“ řekl Václav Klaus a závěrem dodal. „Dnes si musíme pomoct sami, přesně o tom by mělo být poselství 85. výročí 15. března 1939.“

