A brzdí. Ilona Csáková pod tlakem. Stejně si ji vychutnali

Zpěvačka Ilona Csáková se opřela do Andreje Babiše, že se chlubí lékem Ivermektinem, který prosazoval Lubomír Volný. A prohlásila, že nikdy nepopírala, že covid existuje. Ale komentující jí neváhali připomenout, co ve skutečnosti řekla.

Další lék, který má léčit nakažené koronavirem, se jmenuje Ivermektin. Za použití tohoto léku se velmi zasazoval nezařazený poslanec Lubomír Volný, ovšem iniciativu převzal Andrej Babiš. Jak informoval, do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dorazilo 10 tisíc balení tohoto léku.

„Není to tak, že by to všechno mělo jasný průběh, že dáte nakaženým tento lék a stane se zázrak. Tak to není. Jsme ale v situaci, kdy od konce října sledujeme těžké průběhy nemocných. Není to radostné. Uváděná mortalita pacientů, kteří jsou na kyslíku, se ve studiích pohybovala kolem dvaceti procent. To nám stále přišlo jako vysoké číslo a hledali jsme, co bychom mohli použít. Ivermektin americké studie doporučovaly i pro pozdější fázi covidu, tak jsme si řekli, že to zkusíme. Přes mimořádný dovoz jsme si lék nechali přivézt a začali ho podávat,“ uvedl.

Do Babiše se za Ivermektin pustila zpěvačka Ilona Csáková. „Tak pan poslanec Lubomír Volný konečně po takových peripetiích, po stálých narážkách a dehonestování jeho osoby coby slušného člověka, který opravdu dělá něco pro celý národ, konečně proboxoval, aby se začalo léčit Ivermektinem a ráno na facebooku našeho premiéra vyběhne tohle?“ odkazovala na Babišovu zprávu o Ivermektinu.

Csáková poznamenala, že ještě nedávno nechtěl Babiš o Ivermektinu ani slyšet. „Možná že pan premiér v tom kvaltu jen zapomněl uvést jméno pana Lubomíra Volného za zveřejněným slůvkem DÍKY a před jmény pana ředitele a pana primáře z FNUSA ve svém příspěvku a co nevidět to napraví. A třeba BUDE LÍP?!“ nevěřila v dobré úmysly premiéra. V komentářích nezapomenula připomenout, že nikdy nezpochybnila existenci covidu-19. „Jak mi někteří neustále podsouvají,“ dodala. Ovšem po chvíli svůj původní příspěvek smazala.

Hned se vyrojily připomínky, co tedy minulosti řekla. Jednak jak v říjnu tvrdila, že si nenechá při testování „šťourat v hlavě špejlí“, protože „ti, co to nařizují, jedou podle plánů B. Gatese a WHO“. A s očkováním měla také problém.

Kromě toho jí komentující vyčetli i sdílení příspěvku aktivistky Nely Lískové, která tvrdí, že žádná pandemie není.

K tomuto příspěvku ovšem přišlo upozornění, že zpochybňovat pandemii neznamená zpochybňovat existenci covidu.

Není to zdaleka poprvé, co je Csáková terčem kritiky. Nedávno se vyjadřovala o respirátorech. Kritizovala náklady, fakt, že respirátory nebyly nikdy zamýšleny jako pomůcky v boji proti nákaze a také údajnou zdravotní škodlivost při dlouhém nošení. Ale podle komentujících naopak šířila „flagrantní pitomosti či dokonce poplašné zprávy“.

