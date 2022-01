A bude flastr. Za Václavák. Policisté řečnili proti očkování, už je zle

reklama

Policejní prezidium v souvislosti s vystupováním mužů zákona na demonstracích proti povinnému očkování uvádí, že je to nepřípustné. Vedoucí odboru komunikace a vnějších vztahů Kateřina Rendlová to serveru potvrdila s tím, že policisty čeká kárné řízení.

„Jednání policistů vystupujících na shromáždění politického hnutí považujeme za důvod pro zahájení řízení ve věcech služebního poměru,“ sdělila Rendlová se slovy, že řízení vede nadřízený policisty, který má personální pravomoc.

Demonstrace proti povinnému očkování uspořádalo o víkendu v několika městech Česka – i v hlavním městě Praze – hnutí Chcípl PES.

Na té pražské vystoupili například David Pejřil, Tomáš Ježek a Marek Kopecký – tři zástupci bezpečnostních sborů, které lidé přivítali hlasitým skandováním: „Ahoj kluci! Ahoj kluci!“

„Je to neskutečný, děkuji, že jste přišli. Když jsem tady stál 12. prosince, tak mi šel mráz po zádech, a dnes se to opět opakuje. Jsem hrdý a pyšný na to, že tady mohu stát s vámi a že jsem na druhé straně pomyslné barikády, tak jako tomu je třináct let, kdy sloužím u Policie České republiky, takže na to nahlížím trošku jinak. Ale jsem hrdý a pyšný, že můžu stát teď s vámi a bránit se proti tomu, co se děje. Díky za to! A řeknu vám jednu věc: člověk, když si dá dohromady, a nemusí být atomový inženýr nebo jaderný fyzik, co se děje, tak si musí říct, že to není možné, že ty věci, které byly za poslední půlrok odkryty, tak je jasné, že se s námi hraje falešná hra,“ sdělil první z mužů zákona.

„Chtěl bych apelovat na všechny občany České republiky, aby se přestali bát, aby přestali podléhat tomu neustálému nátlaku, který je – jak ze strany médií a ostatních rádoby odborníků, jako jsou pan Hořejší a pan Kubek,“ dodal a lid začal skandovat „hanba, hanba, dobytek, dobytek“.

„Zdravím bojovníky za svobodu!“ prohlásil při svém projevu kapitán Tomáš Ježek, jenž u Policie ČR podle svých slov slouží přes dvacet let. „Děkuji všem, že jste se dostavili. Jste naprosto úžasný!“ chválil Ježek příchozí a ti se mu odvědčili potleskem a křičením: „To vy taky!“

„Jedním z argumentů těch zaprodanců je, že všude v okolních státech se zavádí povinné očkování, a tak je snad logické a rozumné, že se bude zavádět i u nás. Ale to je neúcta k lidu České republiky. My nejsme stádo, my nemusíme jít tak jako dobytek za všemi ostatními,“ podotkl.

Lid začal skandovat: „Nejsme stádo!“ „Kdyby se mistr Jan Hus rozhlížel po okolních městech a státech, jak to dělají jinde, tak by se zaprodal a prodával by odpustky jako všichni ostatní. Mistr by si asi řekl: co jsem já, obyčejný, malý hloupý Honza Hus z Čech, že to budu dělat jinak? Co jsem já, abych říkal, že to není správné? Ale on bojoval za pravdu, tak jako my zde říkáme: ne, tohle není správné. A my nejsme dobytek!“ rozlítil se následně ještě Ježek.

„Tak už zvedněte hlavy, Češi, vždyť ve vás plane lví srdce! Kolegové, policisti, zamyslete se nad tím, jestli jste tím lvem na tom odznaku, který hrdě nosíte, nebo něčím pejskem na vodítku. Já když jsem nastupoval, tak jsem skládal slib na svou čest a svědomí, že budu ochoten položit vlastní život za ochranu zájmů České republiky. A já vnímám, že atmosféra strachu a arogance, která se tu šíří, není v zájmu České republiky. A Česká republika není nějaká tečka na mapě, protože Česká republika je lid České republiky. Vy jste Česká republika,“ dodal dále Ježek.

„Tak zvedněte zadky od těch telefonů a počítačů a přijďte nás sem podpořit. Jednou si došlápnou i na vás! Neustoupíme, dokud nezvítězíme!“ řekl Ježek závěrem. Lid skandoval: „My se nedáme!“

Třetím řečníkem byl Marek Kopecký, jenž u policie slouží více než 27 let. „Když jsem tady byl 12. prosince a stál jsem stejně jako vy, tak mi běhal mráz po zádech a uvědomil jsem si jednu věc. V tom prosinci a dneska jsem poprvé a podruhé v životě za tu dobu, co sloužím u policie, na demonstraci jinak než jako policista ve službě. Komu bych chtěl dnes obzvláště poděkovat, tak jsou to mí kolegové, kteří v té službě jsou. Protože když jsem tady byl minule, oni to dělat musejí – a dělají to dobře, tak tady tlampači hlásili, ať tady dodržujeme všechna opatření. A dnes jsem neslyšel tohle ani jednou! Kluci, já vám děkuji za to,“ poznamenal. „To je ono,“ skandoval lid.

„Samozřejmě i ženy, na ty nesmím zapomenout, i ty jsou v našich řadách, abych nezmiňoval jenom kluky. Já jsem si tady sepsal pár bodů, ale jak to už u mě bývá, stejně se do toho scénáře nepodívám, ale jenom bych vám chtěl říct, že jsem se v úterý zúčastnil jedné tiskové konference, která proběhla i médii – a ve středu jsem šel s hodně malou dušičkou do práce. Mí nejbližší kolegové někteří to komentovali slovy: Ty vole, cos to tam povídal. Bojíme se, aby kvůli tobě se teď na nás nezaměřili, jako na oddělení. Paradoxně mě oslovila spousta policistů, kteří mě ani neznají, kteří si mě našli ve služebním adresáři a psali mi děkovné e-maily, že jsem našel tu odvahu a vystoupil,“ zmínil.

Obrovský strach má podle svých slov i dnes. „Za 27 let, co jsem u policie, posledních sedm let pracuji ve vzdělávání nových policistů, dělal jsem dokonce i pyrotechnika, ale tak jsem se nebál ani jako pyrotechnik, jako se bojím teď o to, co s naší zemí bude a co si my necháme líbit,“ sdělil. „My se nedáme,“ skandují opět lidé.

„Doufám, že až se tady sejdeme příště, bude ten Václavák zaplněný úplně až dolů,“ doplnil. Závěrem pak přečetl sedmibodový japonský text, jak udělat lidi šťastnými: „Všechno jim seberete. Všechno jim zakážete, pořádně je vyděsíte. Vezmete jim jejich jistoty a zpřeházíte návyky. Polovinu toho, co měli, jim vrátíte. Namluvíte jim, že jste zahnali nebezpečí, které jste si vymysleli. Polovinu toho, co jste jim zakázali, jim opět povolíte. Lidé si potom budou připadat neskonale bohatí, volní a šťastní, budou vám zavázáni a vděční a budou vám tleskat. Uvědomte si, jestli nám tohle neudělali naši politici,“ zakončil policista.

„Svoboda a naše zdraví je to jediné, na co nám nemůže nikdo nikdy sáhnout,“ zakončil Kopeckého projev ještě kolega.

Vystoupení policistů. Reprofoto: Facebook

