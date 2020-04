A co budeme dělat, když se to stane? Předák ředitelů ZŠ je zoufalý. Tohle vláda nedomyslela

Princezna přijede oblečená – neoblečená. Takto podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého rozhodla vláda, když vydala verdikt o budoucím fungování škol. Ředitel jedné z pražských základních škol zdůraznil, že by od vlády očekával nějaký manuál, jak by učitelé měli v době koronavirové postupovat. A dal jeden příklad, který ukazuje, že ve školách se může objevit nemalý problém.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV poznamenal, že učitele čeká ještě spousta práce, aby se mohly vrátit do škol alespoň děti na 1. stupni. A to ještě budou moci učitelé učit v podstatě jen polovinu třídy přímo ve škole, a druhou polovinu budou dál učit na dálku. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 5581 lidí

A současně budou muset kantoři dál učit na dálku děti na druhém stupni základních škol i na školách středních. „To je takové to řešení, že se školy otevřou – neotevřou. Princezna přijede oblečená – neoblečená,“ shrnul situaci Černý.

Řada učitelů se podle něj navíc obává toho, že se koronavirus u dětí sice nijak výrazně neprojevuje, ale virus mohou přenášet. „V praxi se může stát to, že starší učitelé budou své žáky učit na dálku. Do školy mohou jít ti odvážnější, mladší, nebo ti, kdo budou mít imunitu,“ dal příklad Černý.

V samotné výuce však už dlouho před jejím možným začátkem vidí řadu zádrhelů. Vzpomínal na dobu bez koronaviru, když děti přinesly do třídy vši. „Dítě mělo vši, přišlo s nimi do školy, my jsme to zjistili, zavolali jsme rodičům, ale rodiče řekli ‚my nemáme čas‘, takže my jsme to dítě museli dát někam stranou. A ono přišlo druhý den znova do školy. I s těmi vešmi. Ale maminka řekla ‚to je v pohodě, já jsem mu postříkala hlavu‘... A já si představuju přístup některých rodičů v téhle situaci. A co budeme dělat?“ ptal se Černý.

Stačí, aby jeden žák ve třídě kašlal, a už se bude řešit, co s tím? Černý uznal, že kašlající žák nemusí mít koronavirus, jenže to učitel nepozná. Takže to bude znamenat, že celá třída zamíří do karantény. Proto by se mu zdálo lepší, kdyby se všechny děti až do 30. června učily na dálku. Myslí si to, i když chápe, že malé děti na 1. stupni nějaký ten bližší kontakt s učitelem přece jen potřebují.

A když už děti ve školách budou, Černý považuje za rozumné, že v lavici bude sedět vždy jen jedno dítě. V takové situaci děti prý nemusí mít roušky, protože dle pana ředitele je v podstatě nereálně, že by si děti ponechaly roušku na obličeji po celou dobu výuky.

Kapitolou samou o sobě jsou prý školní jídelny, kde si Černý umí představit jejich otevření, pokud mezi sebou děti udrží odstupy. A pokud je neudrží, měly by místo toho dostávat něco jako větší svačiny a ty jíst v oněch rozestupech.

