A co byste na místě premiéra dělal vy, pane Fialo? Zde je odpověď

Vláda se nejednou ocitla pod palbou opozice, kvůli restrikcím v době koronavirové krize. Lídři opozičních stran proto byli osloveni redakcí iDNES.cz, kde dostali prostor k tomu, aby předestřeli, jakým způsobem by současnou situaci řešili oni, v případě vládního angažmá. Například Petr Fiala by se připravoval už o prázdninách, Tomio Okamura by nechal dělat pitvy zemřelých pro tvrdá data. A zaznívalo například, že by byla větší snaha lidi uklidňovat.

Poté, co kabinet vyhlásil nová opatření, přišla ODS s výzvou premiérovi, aby po konci nouzového stavu požádala vláda ve Sněmovně o důvěru, protože podle ní řízení státu nezvládá. Její předseda Petr Fiala vysvětlil, co by dělal jinak. „Posílili bychom testovací kapacity prostřednictvím lékáren. Přijali bychom také nabídku policie na pomoc s trasováním, kterou vláda dostala už před měsícem,“ poukázal na to, že vláda jednala pozdě.

ODS by podle Fialy už v létě připravila síť covidových nemocnic. „To všechno by vedlo k naplnění cílů Chytré karantény a mohli bychom se vyhnout celoplošným zákazům,“ vysvětlil Fiala. „Společně s novými omezeními bychom také rovnou vyhlásili kompenzační opatření a udrželi bychom otevřené základní školy.“

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura by nechal zemřelé pitvat, aby byla jasná data o příčině smrti. „V první řadě bych nařídil, aby se u všech úmrtí s podezřením na covid provedla pitva, která by zjistila, jaká byla skutečná příčina smrti. To se dnes nedělá, proto vláda nemá v tomto ohledu žádná přesná data,“ sdělil Okamura.

Piráti by se prý například snažili hned v prvních měsících po vypuknutí epidemie vybudovat testovací kapacity ve výši 30 tisíc až 50 tisíc PCR testů denně. Pro občany, kteří skončili v izolaci či karanténě, by navrhli kompenzační mechanismus.

Lidovci by podle svého předsedy Mariana Jurečky dali na rady epidemiologů již během prázdnin a situaci nepodcenili. „Dříve bychom také navýšili kapacitu testování a zavedli plnohodnotné trasování,“ uvedl s tím, že s oznámením dalších opatření by oznámili kompenzace pro všechny obory, které by opatření poškodila. Ošetřovné by bylo od září minimálně na 75 procentech platu.

Pokud by byla u vlády TOP 09, situace s koronavirem by se vůbec nedostala do současného stavu, věří předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. „Připravili bychom se na druhou vlnu, zvládli bychom testování a trasování. Už v létě bychom zapojili call centra na obvolávání kontaktů z hygien,“ uvedla.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan by už od počátku řešil lůžkovou kapacitu a ochranu ohrožených skupin. „Přesvědčoval bych lidi o nutnosti hygienických opatření a apeloval na jejich rozum, nehrozil bych. Mluvil bych. Uklidňoval. Komunikovl. A poskytl data,“ dal za příklad.

