Americká a ukrajinská delegace se dohodly na 30denním příměří v konfliktu s Ruskem během jednání v Saúdské Arábii. Ukrajina přijala návrh USA, který zahrnuje okamžité obnovení sdílení zpravodajských informací a bezpečnostní pomoci. Prozatímní příměří dále zahrnuje zastavení raketových, dronových a bombových útoků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X uvedl, že pokud návrh Rusko přijme, vstoupí v platnost okamžitě.

„Ukrajina je připravena tento návrh přijmout – považujeme jej za pozitivní krok a jsme připraveni jej přijmout. Nyní je na Spojených státech, aby přesvědčily Rusko, aby učinilo totéž. Pokud bude Rusko souhlasit, příměří vstoupí v platnost okamžitě,“ uvedl Zelenskyj.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že návrh bude nyní předložen ruské straně a zdůraznil, že další kroky závisí na Moskvě.

Na ruských sociálních sítích už od včerejška koluje zpráva, že ruský prezident Vladimir Putin už své podmínky, za kterých by bylo pro Moskvu akceptovatelné uzavřít příměří a zahájit mírové rozhovory s Ukrajinou, přece oznámil už loňský rok v červnu. Tehdy Putin uvedl, že Rusko by souhlasilo, za podmínky stažení ukrajinských vojsk z Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, které Rusko považuje za své území. Dále Putin požadoval, aby se Ukrajina oficiálně vzdala svých plánů na vstup do NATO a uznala Krym a Sevastopol jako součásti Ruské federace. Upozornil na to například i ruský spisovatel Zachar Prilepin na Telegramu.

„Ukrajinská vojska musejí být zcela stažena z Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti. A upozorňuji, že z celého území těchto oblastí v jejich administrativních hranicích, které existovaly v době jejich vstupu na Ukrajinu,“ uvedl Putin 14. července 2024 s ujištěním, že Rusko by zaručilo bezpečné stažení ukrajinských jednotek a formací.

„Jakmile v Kyjevě prohlásí, že jsou na takové rozhodnutí připraveni a zahájí skutečné stahování vojsk z těchto regionů, a také oficiálně oznámí, že se vzdávají svých plánů na vstup do NATO – na naší straně bude okamžitě, doslova v téže minutě, následovat rozkaz k zastavení palby a zahájení jednání,“ řekl Putin a zopakoval, že by Rusko v případě naplnění těchto podmínek jednalo „okamžitě“.

Ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov v pondělím rozhovoru podobně jako Vladimir Putin zopakoval, že Rusko je „vždy připraveno k jednání“, musejí však být chráněny jeho národní zájmy. „Základní příčina konfliktu na Ukrajině musí být odstraněna,“ požadoval Lavrov, přepis rozhovoru sdílelo ruské ministerstvo zahraničních věcí.

„Chtěl bych připomenout, že v první řadě jde o vymýcení hrozeb pro bezpečnost Ruska z ukrajinského a západního směru, které vznikly po expanzi NATO na východ,“ dodal ruský ministr. Taktéž zmínil potřebu zastavit praktiky kyjevského režimu, který se snaží vyhlazovat vše spojené s Ruskem a ruským světem, včetně ruského jazyka, kultury, pravoslavné církve a ruskojazyčných médií.

Na návštěvu do Moskvy se nyní chystá Steve Witkoff, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Blízký východ. Ve snahách o zprostředkování příměří na Ukrajině by se měl Witkoff setkat s prezidentem Putinem. Podle zprávy agentury Bloomberg se očekává, že se návštěva uskuteční tento týden.

