A další rána. Z USA. Už nejde o drahý benzín, je to horší

Ceny benzínu jsou předmětem sporu mezi současnou vládou a opozicí. Nyní by se mohla již tak ne úplně optimální situace ještě zhoršit. V USA tamní ministryně energetiky naléhá na zpracovatele ropných produktů, aby více vytvářeli zásoby a méně prodávali na export. Bojí se totiž období hurikánů, které by mohly zasáhnout východní pobřeží. Jak si však všímá deník Wall Street Journal, omezení exportů by bylo na úkor Evropy a nazval to „fackou evropským spojencům“. Bidenova vláda se prý bojí, že by nedostatek benzínu mohl vést k prohře ve volbách.

Ačkoliv největší starosti v poslední době dělají ceny plynu a elektrické energie, ani ceny benzínu nejsou tam, kde by je většina lidí preferovala. A možná se tato situace ještě zhorší. Americká ministryně pro energetiku Jennifer Granholmová zaslala největším americkým zpracovatelům ropy dopis.

V něm upozorňuje, že v některých částech USA jsou nebezpečně nízké zásoby benzínu a nafty. „Na východním pobřeží jsou zásoby benzínu na skoro desetiletém minimu. Zásoby nafty jsou pak téměř 50 % pod pětiletým průměrem v celém regionu a export amerických ropných produktů je na absolutním maximu,“ popsala situaci. Americká meteorologická služba pak předvídá, že sezóna hurikánů bude co do výskytu nadprůměrná a v kombinaci s nadcházející zimou jsou nízké zásoby rizikem.

„Vzhledem k historicky rekordním exportům ropných produktů vás opět nabádám, abyste vytvářeli rezervy ve Spojených státech, než abyste rozprodávali současnou produkci a ještě export navyšovali,“ napsala výrobcům a dodala, že by to chránilo i zákazníky, kteří jsou výpadky ohroženi, a pomohlo by to „širší snaze reagovat na bezprecedentní a nezákonný útok Putina na ukrajinskou suverenitu, který vážně narušil trhy s energiemi“. Pokud rafinérie reagovat nebudou, zváží prý vláda další kroky.

Tohoto dopisu už si všiml deník Wall Street Journal. A soudí, že je to vzkaz Evropě: „Máte smůlu.“ Poukazuje na to, že spojenci USA hledají zdroje energie, kde se dá a Bidenova vláda jim teď sníží export benzínu a nafty. Dle WSJ se jedná o další eskalaci tlaku na zpracovatele ropy ze strany Bidena, který už jim předtím v červnu nakazoval, aby „snížili ceny, a to hned“.

Za dopisem zpracovatelům ropy vidí WSJ obavu, že hurikán poškodí některé ze zařízení na zpracování ropy, které se nachází na východním pobřeží, to povede k nedostatkům a nárůstu ceny, a to negativně ovlivní šance demokratů v nadcházejících listopadových volbách. Ovšem narozdíl od ministryně pro energetiku vidí deník problém v tom, jaká se schvaluje legislativa, například když ve státu New York zablokovali stavbu plynovodu, což v regionu posílilo závislost na spalování ropy.

„Výhrůžka Granholmové ohledně exportu je fackou evropským spojencům, kteří se chtějí odstřihnout od ruských zdrojů a diverzifikovat. Zásoby paliv jsou tenké po celém světě vzhledem k sankcím vůči Rusku, které do Evropy dodávalo 40 % celkového dovozu ropy. Evropa tak musí naftu shánět jinde, protože ji používá jako náhražku plynu při výrobě zboží a energie. Americké rafinérie teď Evropě dodávají více paliva a paní Granholmová jim teď říká, aby přestaly,“ píše Wall Street Journal a podotýká, že se jedná o další protichůdné opatření z pera Bidenovy vlády a ukazuje se, jak málo dotyčná rozumí trhům s energiemi.

