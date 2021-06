A dost! U Pirátů bouchli do stolu: Babiš je estébák. Sám je migrant a dováží ekonomické migranty do svých drůbežáren!

„Zřejmě jeho jediný program je Antipirát. Z tohoto pohledu to ukazuje, že spíše úplně rezignoval na vlastní program a místo toho jenom okopává Piráty. Mě to ani nepřekvapuje. On vždycky toho méně dělal a více hovořil,“ konstatuje poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík k premiérovým útokům na Piráty. Andrej Babiš napadl i jeho osobně s tím, že prý chtěl uzákonit polyamorii. „Pouze říkám, že stát nemá kecat lidem do toho, jakým způsobem žijou. Je to jejich věc. A když může, tak jim má zjednodušovat život. To je můj postoj k celé řadě oblastí, nejen k oblasti mezilidských vztahů. Za tím si stojím. Pan premiér zase tady účelově překrucuje,“ vysvětluje.

Andrej Babiš se teď každý den pouští dost ostře do Pirátů. Často přitom zmiňuje migraci. Jeho komentář na Novinkách je s titulkem Piráti migranty vítají. Čím si toto jeho chování vysvětlit? Je to nějaká jeho předvolební strategie? „Zřejmě jeho jediný program je Antipirát. Z tohoto pohledu to ukazuje, že spíše úplně rezignoval na vlastní program a místo toho jenom okopává Piráty. Mě to ani nepřekvapuje. On vždycky toho méně dělal a více hovořil. Teď v tom pokračuje. Po nezvládnuté pandemii se snaží odklonit pozornost k Pirátům,“ okomentoval pro ParlamentníListy.cz poslanec Pirátské strany za Pardubický kraj Mikuláš Ferjenčík.

Jeho pirátský kolega, Martin Šmída, radní Olomouckého kraje, k navážení se premiéra do Pirátů kvůli postoji k migraci v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedl: „Je to vlastně srandovní, když komunista a estébák nadává Pirátům do svazáků či marxistů, nebo když sám migrant a někdo, kdo do naší republiky aktivně přiváží ekonomické migranty do svých drůbežáren a dalších podniků, zkouší skrze kritiku migrace získat nějaké politické body. Od Pirátů a Starostů žádný fanatismus nehrozí. Všem můžu doporučit jen přečíst si náš program Vraťme zemi budoucnost, kde je popravdě napsáno, co a jak chceme po volbách dělat.“

Asi ho tohle naučili v StB

„On sám je ekonomický migrant, to je třeba říci. My jsme proti kvótám na migranty, vždycky jsme proti nim byli a nehodláme na tom nic měnit. Ve skutečnosti jde o odklánění pozornosti od nezvládnuté pandemie,“ říká k tomu Ferjenčík a vzhledem k premiérově minulosti dodává: „Asi ho tohle naučili v StB.“

Výroky premiéra však přiměli Piráty k požadavku, aby se za ně omluvil. Konkrétně šlo o jeho slova o tom, že Piráti mapují byty, poté zdaní nadměrné metry a následně do bytu nastěhují lidem migranta. Dali mu čas do konce právě uplynuvšího týdne, takže čas na omluvu již vypršel. „Poté se poradíme, jak budeme ve věci jeho vystoupení při jednání ve Sněmovně a následných příspěvků na sociálních sítích postupovat,“ uvedl před několika dny pro Seznam Zprávy předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že Piráti na útočnou kampaň premiéra před podzimními parlamentními volbami naskakovat nebudou.

Babiš sám se však omlouvat nechce. „Co se týče minulého týdne, tak jsem byl vyzván, abych se omluvil Pirátům kvůli migraci. Skutečně nemám důvod, abych se omlouval. Včera vyšel tenhle můj komentář Piráti migranty prostě vítají. Zkrátka je to pravda,“ uvedl ve svém facebookovém pořadu Čau lidi. Co budou Piráti dělat, když se premiér neomluví? „Předáváme to právní kanceláři. Budeme to řešit právní cestou. Lži o tom, že se chystáme zdanit byty, byly skutečně zcela za hranou férové volební soutěže. Nic takového v programu nemáme, nic takového se nechystáme dělat, takže to dáváme k soudu,“ vysvětluje ParlamentnímListům.cz Ferjenčík.

Jeden soud ohledně Andreje Babiše a Pirátů právě vyřkl svůj ortel. Konkrétně v pátek. Podle nepravomocného rozsudku Okresního soudu Praha-západ se má Andrej Babiš omluvit pirátskému senátorovi Lukáši Wagenknechtovi. Premiér totiž svého někdejšího náměstka na financích nazval psychopatem a udavačem, který Českou republiku připravil o 800 milionů. Wagenknecht stál u několika podnětů, které upozorňovaly na premiérův střet zájmů, který je Andreji Babišovi vytýkán.

A jak to s tím zdaněním bytů vlastně je, protože podobné zvěsti přicházely nejen od Andreje Babiše, ale i odjinud? „Transparentně jsme zveřejnili svůj volební program. V něm máme vyšší zdanění, a to zdůrazňuji – komerčních nemovitostí. To znamená nemovitostí, které nejsou určené k bydlení. U nemovitostí k bydlení nenavrhujeme žádnou změnu. A někdo se to záměrně snaží otáčet směrem k tomu bydlení. Přitom náš program obsahuje posílení bytové výstavby, zjednodušení stavebního zákona a podobné věci. Takže naopak my usilujeme o co největší dostupnost bydlení a nechystáme se do daně z nemovitosti k bydlení vůbec zasahovat,“ upřesňuje Mikuláš Ferjenčík.

Babiš jako lídr absolutně selhal

Premiér také opozici vytýká, že těžkou covidovou situaci zneužila. Jak se tato slova poslouchají Ferjenčíkovi? A jak covidovou pandemii zvládla vláda? „Mnohem raději bych byl, kdyby hnutí ANO mělo 30 procent preferencí a my měli o třicet tisíc mrtvých méně. Odmítám, že bychom měli radost z toho, jak katastrofálně toto vláda nezvládla. Vždycky jsme se snažili pomáhat. V září před krajskými volbami jsme měli tiskovou konferenci, abychom upozornili vládu, že to směřuje ke katastrofě,“ upozorňuje.

„Ale bohužel Andrej Babiš čekal krajské volby, protože kdyby přitvrdil v boji s epidemií před těmito volbami, tak by ho to asi poškodilo, ale mohl tím zachránit nějaké životy. Takže z mého pohledu jako lídr absolutně selhal a teď to hází na nás. Přitom my jsme celou dobu dávali návrhy, jak zefektivnit boj s epidemií, celou dobu jsme nabízeli své odborníky ke konzultacím, představili jsme několik plánů, jak s epidemií bojovat. Bohužel pan premiér vůbec nebyl ochoten s opozicí spolupracovat a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ konstatuje.

V již zmiňovaném premiérově pořadu Čau lidí padlo i Ferjenčíkovo jméno. „Zjistil jsem, že tady pan Pirát Ferjenčík chtěl uzákonit polyamorii. Nevěděl jsem, co to je. Ona je to mnoholáska. To znamená, že lidé mají nějak různé vztahy, že několik jich žije společně, což samozřejmě z hlediska morálky není úplně asi ideál. Takže to jsou takové nápady Pirátů, které oni chtějí prosadit do naší společnosti, že desítky nebo nevím kolik mužů a žen bude žít normálně jako partneři a budou mít i milostný vztah. Já už jsem starší a moc tomu nerozumím,“ uvedl premiér.

„Pouze říkám, že stát nemá kecat lidem do toho, jakým způsobem žijou. Je to jejich věc. A když může, tak jim má zjednodušovat život. To je můj postoj k celé řadě oblastí, nejen k oblasti mezilidských vztahů. Za tím si stojím. Pan premiér zase tady účelově překrucuje,“ vysvětluje Mikuláš Ferjenčík.



