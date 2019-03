A je to: Klaus ml. praštil do bombardování Srbska, kde teď byl

Srbsko a Kosovo si v těchto dnech připomínají dvacet let od bombardování Bělehradu letadly NATO. Zatímco Srbové na tuto válečnou operaci pohlížejí jako na akt agrese, za který životem zaplatily tisíce lidí, obyvatelé Kosova vojákům NATO děkují za to, že dnes Kosovo může žít svobodně. Poslanec Václav Klaus do Srbska vyrazil a připomněl si všechno, co Čechy a Srby spojuje. Ozval se také předseda ODS Petr Fiala, který si vzpomněl i na prezidenta Zemana a premiéra Babiše.

Bývalý poslanec ODS Václav Klaus mladší vyrazil do Srbska. Chtěl se přesvědčit, jaké nálady v této zemi panují dvacet let poté, co letadla NATO bombardovala Bělehrad, aby zastavila krev tekoucí v Kosovu. Klaus se na serveru Novinky.cz rozhodl popsat zdejší realitu tak, jak ji sám viděl, a rozhodl se tak i s vědomím, že pravda nemusí být každému příjemná.

Vztahy českých zemí a Srbska se rozvíjejí více než sto let. Již v 19. století Češi udržovali se Srby čilé kontakty. Za první světové války se naše vztahy zpečetily krví. V bojích za srbskou svobodu zemřely tisíce Čechů a takřka polovina mužské srbské populace. Za druhé světové vály pomáhali Srbové Čechům dostat se dál na západ, a tím jim napomohli v boji proti nacistickému Německu.

Klaus ve svém tradičním sloupku vzpomíná i na rok 1968, kde prý Srbové také stáli na naší straně. O to víc Klaus nechápe, jak Česká republika mohla dovolit nálety na Bělehrad v roce 1999.

„Podpora bojových náletů částí našich politických špiček v roce 1999, ničení srbských mostů, fabrik, nemocnic, škol, stovky civilních obětí a následné odtržení a uznání Kosova je něco, co jsem nechápal před dvaceti lety (a demonstroval tehdy coby mladý učitel) a nechápu to ani dnes,“ napsal Klaus.

„Slováci to neudělali (uznání Kosova) a nejsou o nic méně ‚prozápadní‘ než my, ani jim za to nikdo nic neudělal. Nemusejí pak naši ale skoro v každém hovoru (na ulici, v hospodě…) v Srbsku dostávat tuhle otázku: Proč vy Češi? Zrovna vy? Kdyby nikdo další, ale vy Češi? Proč? Jistě to budou vědět předsedové některých českých stran s jejich mediálními hnojomety. O tom nemám pochybnost,“ uzavřel Klaus.

Svůj sloupek sepsal jen pár dní poté, co se v Srbsku vyfotil s několika studentkami, které vyzývaly své politiky k ochraně klimatu, k této fotce přidal komentář pro něj typický.

Od některých českých politiků si za to vyslechl nemálo kritiky. Poslanci ČSSD Romanu Sklenákovi bylo z Klause smutno.

Publicista Jan Moláček dodal, že Klaus mladší je stále předsedou školského výboru Sněmovny.

A ačkoli mnozí Srbové dnes vzhlížejí především k Rusku jako svému největšímu příteli, předseda ODS Petr Fiala v textu pro server Forum24.cz doplnil, že českou demokratickou politiku, a především českou, demokratickou, pravicovou politiku nikterak nespasí vzhlížení k Rusku a kritika Západu.

„Zklamu všechny, kteří čekají, že budu psát ‚o Klausovi‘. Václav Klaus (zde podstatné jméno hromadné) je pro mě minulost. Ponechám toto téma skupině komentátorů, které posedla zběsilost, jejíž vyléčení by vyžadovalo buďto pokropení svěcenou vodou, nebo psychiatra. Připouštím i variantu, že k takové proklausovské vášni vede výše žoldu, ať už přichází odkudkoli. (Omlouvám se samozřejmě těm, kteří si vážně myslí, že demokratickou pravici spasí podpora extremistických hnutí, populismus zjednodušující svět tak, až zůstane jen prázdno, východní despocie, nějaký nový oligarcha a nenávist k Západu. Myslí to asi upřímně. Jenomže jak víme, hloupost bývá někdy nebezpečnější než zlý úmysl.) V každém případě si vystačí sami a téma Klaus budou ještě nějakou dobu živit. Já ne,“ začal svůj komentář předseda ODS.

Místo řečí o Klausovi je Fiala odhodlán bojovat za svobodu. To je totiž boj, který ODS vedla od svého vzniku. Za svobodu je totiž podle Fialy třeba bojovat stále. A největší šanci uhájit svobodu máme podle Fialy, pokud zůstaneme členy západního politického a kulturního okruhu.

„Nebudeme schopni hájit svobodu a demokracii, když se vzdáme naší příslušnosti k Západu. Euroamerická civilizace je jediná, kde jsou tyto hodnoty autenticky žity a rozvíjeny. Nikde jinde nedosáhly právo, svoboda a důstojnost člověka takové úrovně jako zde. Proto také ve Stanovách ODS je mezi hlavními cíli uvedeno, že ODS má být stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií. Mnozí z nás mohou mít oprávněně pocit, že Západ je v krizi, protože nás ohrožují různé -ismy, staré i nové. Jenže jediné místo, kde se s nimi lze utkat, je právě západní civilizace,“ pokračoval předseda ODS.

Západ má podle místopředsedy Sněmovny své chyby, ale stále nám nabízí prostor svobody. To se o Rusku nebo Číně říci nedá. Práce tak musí být jasným českým pojítkem k Západu. Podle Fialy to platí o to víc, čím víc je zřejmé, že prezident Miloš Zeman hojně cestuje do Ruska i do Číny, zatímco do Bílého domu pozván nebyl.

„Přitom o příslušnost k Západu se dnes hraje velmi silně v symbolickém, politickém i ekonomickém smyslu. Prezident Zeman vcelku nezakrývá, že naši zemi táhne jinam. Premiéru Babišovi by skoro šlo uvěřit, že všechny jeho ekonomické zájmy jsou na Západě, a proto bude i jeho politika taková. Jenže když chce ochránit svého syna, tak najme rodilého Rusa a s ním pošle syna na Ruskem okupovaný Krym. To se jeden musí mít na pozoru. Politické extrémy zleva a zprava (ale to je vždy zleva) by zase nejraději rychle vypsaly referenda, ať z Unie i Aliance odejdeme,“ nešetřil Fiala prezidenta ani premiéra.

S bojem za svobodu podle předsedy ODS souvisí i boj za kapitalismus a za efektivní, i když malý a levný stát.

„Musíme znovu a s novou energií svést zápas za svobodu a demokracii, příslušnost k Západu a kapitalismus. Ani levice, ani populisté, ani proruští trollové, ani žádné páté kolony nás od této cesty neodvrátí,“ uzavřel Fiala.

