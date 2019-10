A je to tady! Zneužitý Gott. Jan Ruml promluvil

Vlastu Chramostovou si prý pamatuje jako „velmi tvrdohlavou ženskou, která měla svůj názor na věci a byla velmi statečná“. „Takhle já si ji pamatuju,“ prozradil Ruml v rozhovoru pro Reflex.cz. S Chramostovou prý mluvil ještě den před její smrtí.

„Největší statečnost Vlasty Chramostové asi spočívala v tom, víte, ona se v mládí dopustila toho omylu, že vstoupila do komunistické strany a pak také má záznam v archivech StB, ale ona se z toho dokázala poučit. Ona to otevřeně přiznala, vypsala to v tom prvním díle té své knihy a já si myslím, že to se stalo málokomu, že by dokázal takhle otevřeně hovořit o svých selháních,“ ocenil dámu Ruml. Anketa Patří Zdeněk Bakala za mříže? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 4628 lidí

V disidentských dobách prý navíc organizovala řadu setkání řady lidí a k tomu ještě tzv. bytové divadlo, kam Ruml chodil, jak řekl, s radostí a s úctou.

Pár slov pronesl také k jejímu chystanému pohřbu.

„Ona si přála pohřeb v Národním divadle s černou vlajkou a nedala najevo, že by si přála nějakého politika, aby tam mluvil. Já si myslím, že politici by tam neměli vůbec mluvit. Ona svým příkladem a svým hodnotovým rozměrem převyšuje všechny dnešní politiky,“ zdůraznil Ruml. Osobně si stejně jako Rychetský myslí, že by si Vlasta Chramostová zasloužila pohřeb se státními poctami. „Ale nejsem si jistý, jestli by si to ona sama přála. To si nejsem jistej,“ uvedl Ruml.

V rozhovoru také prohlásil, že politici mají tradičně ve zvyku přiživovat se na skonech slavných lidí, což se tentokrát projevilo především u Karla Gotta.

„Politici mají tendenci zneužívat smrti slavných lidí, aby se na tom přiživili. To se tentokrát stalo ne tolik u Vlasty Chramostové, ale u Karla Gotta určitě,“ zdůraznil Ruml s tím, že se premiér Andrej Babiš chtěl skrze návrh státního pohřbu dostat do povědomí lidí jako někdo, kdo stráží odkaz Karla Gotta.

K Babišovi byl kritický i v jiných ohledech. Má problém s tím, že asi 30 procent voličů v podstatě kývlo na to, že nebudou řešit premiérovo podnikání a on jim výměnou za to zvýší důchody, zlevní jízdné a tak podobně. Ruml nechápe, jak na to mohlo tolik voličů kývnout.

Nechtěl nijak komentovat záměr prezidenta Miloše Zemana dát Gottovi Řád bílého lva. „To je jeho věc. Já mu do toho nechci ani nemohu mluvit. Já jsem už ani v době Václava Klause nebyl na Hrad pozván,“ zaznělo z úst Jana Rumla.

Prezident Zeman také oznámil, že dá státní vyznamenání exprezidentovi Václavu Klausovi. S tím prý Ruml nesouhlasí. „Já si myslím, že by Václav Klaus neměl dostat medaili, ale jak říkám, to je v režii Hradu,“ konstatoval.

Vrátil se také k roku 1989 a k 90. letům minulého století. Je přesvědčen, že se v těchto letech stala řada chyb. Jednou z těchto chyb byla podle jeho názoru kuponová privatizace. „Určitě ta privatizace, to je jeden z momentů, kdy lidé cítili, že nemají stejnou příležitost jako druzí. A zanechalo to v nich určitou hořkost. To byla zásadní chyba. Také řada lidí vstupovala do té revoluce s obrovskými očekáváními, která ani nemohla být naplněna. A potom byli zklamaní,“ prozradil Ruml.

Když se rozhovor blížil k závěru, Ruml prohlásil, že v České republice bude zase lépe, až se vygenerují nějaké nové elity. „Chybí tady elity, jak v akademické obci, tak ve veřejném životě, tak v politice. Až se nějaké objeví, tak lze vygenerovat nějakou lepší budoucnost,“ upozornil Ruml s tím, že současné vrcholné politiky nepovažuje za elitu.

