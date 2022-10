A jéje. Minář s Hamplovou. Rozjelo se to

reklama

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 19% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 81% hlasovalo: 2501 lidí

„Všem těm zastydlým puberťačkám (Černochová, Pekarová Adamová, Drábová), jejichž vrcholem hrdinství je obléknout si infantilní tričko s obscénním vzkazem Putinovi, a všem těm hrdinům řinčícím válečnými zvony, kteří by v případě napadení naší země okamžitě zbaběle prchali za její hranice, posílám tento výjimečný citát od muže, jenž na rozdíl od těchto pomatených jedinců, kteří vůbec nechápou možné konsekvence svého jednání, oplýval nezměrnou inteligencí a moudrostí,“ napsal Rajchl a citoval Benjamina Franklina a Ernesta Hemingwaye a jejich protiválečné citáty.

„´Neexistuje dobrá válka nebo špatný mír´– Benjamin Franklin. I když v danou chvíli se mi jako přiléhavější možná zdá citát jiného amerického velikána, spisovatele Ernesta Hemingwaye:´Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země´,“ citoval Rajchl.

Na Rajchlův příspěvek reagoval bývalý vůdce kampaně tzv. Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář slovy, že „už toho má dost“. „Místo aby Jindřich Rajchl rázně odsoudil Putinova zvěrstva a masakry civilního obyvatelstva na Ukrajině, obhajuje Goebbelse, relativizuje Putinovu imperiální válku a šíří stejné narativy jako Putinův mluvčí z Kremlu – válka je přece špatná, tak se pojďme s panem Putinem dohodnout a bude líp. Používá k tomu z kontextu vytržené a manipulativně otočené citáty Bejamina Franklina a Ernesta Hemingwaye,“ píše Minář.

Rajchlovi vzkazuje, že všichni vědí, že jsou tyto citáty pravdivé, ale jejich užití je dle Mináře naprosto manipulativní. „Nebo tomu rozumím správně, že vyzýváte Rusy k zastřelení diktátora Putina, který je prokazatelně brutálním agresorem a původcem této nesmyslné války, který napadl území cizího suverénního státu a snaží se ho ilegálně ukrást, zatímco ve velkém masakruje civilní obyvatelstvo?“ ptá se Minář.

Putin je prý jediný, kdo chtěl z války těžit, zatímco pro všechny ostatní je to zkáza, a to jak pro Ukrajince, tak pro Evropu, Českou republiku a celý svobodný svět. „Naštěstí Putinův plán selhává, i když se mnozí lidé v západních zemích snaží šířit přesně ty narativy a názory, které vypouští Kreml – pojďme se s panem Putinem co nejdříve domluvit, on ukáže dobrou vůli a bude konečně dobře. Kdyby Putin chtěl mír, stačí, aby se stáhl z území, které mu nepatří, a konec války může být hned zítra,“ vzkazuje Minář, že konec války nemusí přijít jen tak, že Západ přestane podporovat Ukrajinu, jak navrhuje Rajchl.

Každá válka je podle Mináře špatná, ale pokud je nějaká země napadena agresorem, má přece právo se bránit. „I tehdy válka zůstává špatná, mír by byl mnohem lepší. Znamená to však, že máte kapitulovat? Copak byste v roce 1939 řekl všem západním zemím i vlastním spoluobčanům – přátelé, mrzí mne to, ale válka prostě není dobrá. Tak pojďme raději dohodnout špatný mír a podvolit se nacistickému Německu, nedá se nic dělat, dáme panu Hitlerovi, co si přeje, přece nebudeme přinášet oběti kvůli nesmyslné válce?“ ptá se Minář s tím, že vlastně neví, jak by se v roce 1939 takový Rajchl zachoval.

„Naprosto nerozumím tomu, proč tady den za dnem relativizujete Putinovy zločiny a zvěrstva, proč pomáháte šířit jeho narativy a proč místo rázného odsouzení jeho zločinů na civilním obyvatelstvu – včera jste měl příležitost, ale nějak jste ji prováhal – Putina neustále skrytě obhajujete a omlouváte?“ pokračuje v otázkách Minář.

Poté Rajchla nazývá „ďáblovým advokátem“ za to, že Rajchl kromě hájení Putina v minulosti měl hájit i vrchního nacistického propagandistu Josepha Goebbelse. „Vím, že jste advokát. Ale upřímně, docela jsem se zděsil, když jsem zjistil, že svého ´advokačního nadání´ využíváte k obhajobě Josepha Goebbelse, který byl podle vás pouhý civilista, který si přece zasloužil spravedlivý soud, na rozdíl od vojáků nacistického Německa a velitelů třetí říše, kteří reálně zabíjeli,“ vrací se Minář k Rajchlovým starším příspěvkům.

„Naprosto nechápu vaši snahu relativizovat zvěrstva těch největších zrůd v historii lidstva a vrchního nacistického velení. Naprosto nechápu vaši snahu relativizovat zvěrstva páchaná Vladimirem Putinem. Ano, jste advokát – a ti mají v popisu práce se zastávat lidí. Pokud se však místo zastávání bezbranných civilních obětí Putinovy války zastáváte Goebbelse a Putina, nezlobte se na mne, ale pro mne už nikdy nebudete pouze advokát, nýbrž vždy také ´ďáblův advokát´,“ píše Minář a dodává, že podle jeho zjištění se tak Rajchlovi říká přes 10 let už od dob, kdy obhajoval fotbalového bosse Chvalovského, s nímž se měl seznámit v pankrácké věznici.

„Aktivista Mikuláš Minář se opřel do právníka Jindřicha Rajchla, který podle něj relativizuje válku a vyzýváním k míru šíří stejné ‚narativy‘ jako Putinův mluvčí Peskov. Podle Mináře u Rajchlových příspěvků chybí odsouzení ruské agrese na Ukrajině. Rajchla zakladatel spolku Milion chvilek označuje jako ‚ďáblova advokáta‘. Každé takové prohlášení od lidí typu Mináře mě utvrzuje v tom, jak je důležité Jindru Rajchla a PRO podporovat. Je to momentálně asi jediný projekt, který nesedíc v PSP je schopný života a má lidi, kteří se mohou postavit vůči vládní aroganci a hlouposti. V předčasných volbách, které musí přijít, mají velkou šanci na úspěch,“ poznamenal následně v reakci na Mináře Richard Perman. Jeho slova sdílela senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. A dodala: „Ano, kritika od Mináře je dobré doporučení… Mně to aktivistické ‚dítko‘ též cosi komentovalo… Dočetla jsem pět vět a ztratila se ‚v davu‘. Ono to asi myslí dobře, ale žije tak trochu na jiné planetě…“ Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Minář následně reagoval pěti tezemi. „Vladimir Putin je válečný zločinec, který přepadením svého menšího souseda rozpoutal nesmyslnou válku a destabilizoval Evropu, který záměrně bombarduje civilní obyvatelstvo a ve velkém vraždí nevinné lidi,“ uvedl. „Vysoké ceny energií a inflace jsou důsledkem této Putinem rozpoutané války, přičemž je známo, že Putin používá právě energie jako zbraň a nástroj vydírání Západu včetně ČR,“ pokračoval Minář. „Všichni si přejeme rychlý konec války. Avšak jediný, kdo brání míru, je opět Putin. Kdyby mu šlo o mír, může válku skončit hned zítra stažením z Ukrajiny, kde jeho vojska absolutně nemají co dělat,“ zmínil Minář. „Představa, že za těchto okolností je řešením zajet do Moskvy vyjednat levný plyn od diktátora a promluvit mu do duše, anebo mu prostě nechat území, která mu nepatří, je nebezpečně naivní. Je to, jako by západní země v roce 1939 nevstoupily do války a domluvily se s panem Hitlerem, že mu přenechají Československo a Polsko. Šlo se snad s Hitlerem ‚domluvit na míru‘? Každý soudný člověk ví, že by to ve skutečnosti nepřineslo mír, ale posílilo Hitlera a válka by tak byla ještě delší a strašlivější,“ vyjádřil se Minář. „Protože Putinovi teče do bot, vyzývá mluvčí Kremlu Peskov: ‚Pojďme se nějak dohodnout (a nechte nám ilegálně obsazená území)“. Kdo v ČR namísto důsledné podpory Ukrajiny šíří stejné narativy jako Kreml, nepodporuje mír, ale prodlužuje válku a škodí tím i České republice,“ zakončil Minář a vyzval Zwyrtek Hamplovou k odpovědi. „Je to srozumitelné? Uznávám, že pět vět to úplně nebylo. I tak ale doufám, že se při četbě nikde neztratíte a že mi odpovíte argumenty, jak se na dámu vašeho formátu sluší. Děkuji, dodal Minář.

Psali jsme: Zoufalý počin, říká Visingr o bombardování Ukrajiny. Toto nikdy nikoho ke kapitulaci nepřimělo Putin k soudu? Zeman vydal varování. S osmi kolegy „Gaučoví válečníci, možná zažijete válku zblízka. Jenže my s vámi!“ Hampl sleduje Ukrajinu. Je zle Rajchl (PRO): Vedou nás nedovzdělaná individua typu Jany Černochové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.