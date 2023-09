A maso z Ukrajiny si už neškrtne. Oznámení a akce

reklama

Obchodní řetězec PENNY Market přestal nabízet maso pocházející z Ukrajiny. Informuje o tom Agrární komora ČR na svém oficiálním facebookovém profilu.

„SDÍLEJTE pozitivní zprávy z PENNY Market Česká republika! I na základě našeho příspěvku, který upozornil na maso obsahující salmonelu a který měl obrovský ohlas, přestal tento řetězec nabízet maso původem z Ukrajiny! Děkujeme PENNY, že jdete příkladem! P.S.: Pojďte označit v komentářích další obchodní řetězce, které prodávají přebalené dovozové maso z Ukrajiny. Bylo by fajn, kdyby se i ostatní supermarkety inspirovaly a přestaly k nám dovážet maso nesplňující přísné evropské standardy,“ napsala na svém facebooku Agrární komora.

Rozhodnutí PENNY Marketu o stažení ukrajinského masa z prodeje přichází necelé dva týdny poté, co státní inspekce v jedné z jeho tuzemských provozoven odhalila kuřecí maso infikované salmonelou.

„Obchodní řetězce k nám neustále dovážejí mimořádně levné, ale současně mimořádně nekvalitní kuřecí maso z Ukrajiny. V minulém týdnu státní inspektoři znovu odhalili prsní řízky prolezlé salmonelou. Tentokrát v PENNY Market ČR. Je to přitom jen pár týdnů, co stejný problém mělo i Tesco Česko. V krátké době jde celkově už o třetí případ, kdy supermarkety prodávaly kontaminované maso z Ukrajiny, které bylo záměrně přebaleno na Slovensku.

Děkujeme Potraviny na pranýři (Státní zemědělská a potravinářská inspekce – SZPI) a Státní veterinární správě za jejich kontroly. Maso, které nepodléhá všem přísným standardům, nemá na evropském trhu co dělat. Ať už je odkudkoliv,“ napsala tehdy Agrární komora na svůj facebookový profil poté, co inspektoři SZPI v půlce září v provozovně PENNY Market v Olomouci nalezli vzorek kuřecího masa z Ukrajiny s přítomností bakterií rodu Salmonella Infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza.

Nejednalo se přitom zdaleka o první případ odhalení přítomnosti nebezpečné bakterie v ukrajinském mase. V půlce července SZPI zadržela salmonelou infikovaný kuřecí prsní řízek původem z Ukrajiny v provozovně obchodního řetězce Tesco v Mostě.

Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá letos na jaře prohlásila, že by maso z Ukrajiny svým dětem nedala, přičemž salmonela není jediným problémem. Zdraví spotřebitelů konzumujících ukrajinské maso prý mohou ohrozit také krmiva plná pesticidů nebo vyšší používání antibiotik při výkrmech hospodářských zvířat na Ukrajině. „Určitě bych toto maso nedala svým dětem. Mám obavy z toho, že by nemuselo být kvalitní a pro spotřebitele by mohlo být i závadné,“ upozornila tehdy Dlouhá a zároveň předpověděla, že jedovaté ukrajinské maso bude v tuzemských obchodech prodáváno pod falešnou vlajkou maskující jeho skutečný původ. „Obáváme se, že to maso je přeznačeno v Polsku a skutečná země původu není patrná,“ varovala tehdy šéfka českých a moravských drůbežářů.

Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie tehdy za svá slova vyjadřující obavu nad bezpečností ukrajinského masa schytala tvrdou kritiku od některých médií, například od „bojovníka proti dezinformacím“ Jana Cempera, který na svém serveru Manipulátoři.cz publikoval článek nazvaný „Žádné pochybení u ukrajinského masa nebylo nalezeno.“

