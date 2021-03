A najednou Sputnik všude: Prý se to obrací

Vysokoškolský pedagog Radim Valenčík si všímá toho, že v EU roste zájem o ruskou vakcínu proti nemoci covid-19 Sputnik V. V českých médiích přibývá zpráv o této vakcíně. Podle Valenčíka se se zprávami o Sputniku přímo „roztrhl pytel“. Je to snad pokus o hybridní válku? Podle analytika Karla Svobody nikoli. Podle něj se jen Rusko snaží protlačit svůj Sputnik do EU pochybnými cestami.

Radima Valenčíka zaujalo, že v českém tisku přibývá zpráv o ruské vakcíně proti nemoci covid-19 a v zemích EU roste zájem o tuto vakcínu. V Itálii mají vyrůst hned dva závody na výrobu této vakcíny. První v severní Itálii v Lombardii a druhý ve střední Itálii.

„Ruskou vakcínu proti covidu-19 by měla vyrábět italsko-švýcarská farmaceutická společnost Adienne Pharma&Biotech, a to ve dvou závodech v Itálii, mimo jiné v Lombardii na severu země. Druhý závod agentura AGI nespecifikovala, uvedla jen, že je ve střední Itálii. Firma oznámila, že je schopna od letošního července do ledna 2022 dodat deset milionů dávek vakcíny. S její distribucí začne, až preparát získá certifikaci EMA,“ napsal k tomu server.

Rusko navíc po EU žádá omluvu za věty, že očkování Sputnikem lze přirovnat k ruské ruletě, protože dosud nebyla prověřena Evropskou lékovou agenturou (EMA). Ta posuzuje všechny západní vakcíny a prozatím schválila látky od společnosti Pfizer, Moderna a AstraZeneca.

Podle Valenčíka něco o důvěře ve Sputnik vypovídají také ankety televize Nova, kde 9. března více než 6 300 lidí oznámilo, že by se nechali vakcínou Sputnik očkovat bez obav. Další více než 1 100 lidí uvedlo, že by se Sputnikem nechalo očkovat po certifikaci vakcíny Evropskou lékovou agenturou nebo českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Na 4 850 lidí dalo najevo, že ruské vakcíně nedůvěřují a nedali by se s ní očkovat.

O ruské vakcíně promluvil na ParlamentníchListech.cz také publicista Štěpán Kotrba.

„Argument o neprůkaznosti vakcíny padl článkem v The Lancet. Argument o nepředání žádosti o schválení EMA také padl. EMA přiznala, že žádost má. Kupodivu, nepřišla jí z Moskvy, ale z Německa. Tante Angela si spočetla, kolik má občanů, jakou mají výrobní kapacitu západních vakcín a přiznala si i fakt, že za cyklus účinnosti těchto vakcín nezvládne západní svět naočkovat celou populaci. Tudíž se bude testování a očkování opakovat i několik let. Tante Angela ví, že kde se obchoduje, tam se neválčí, a ví, že obchod století s plynovodem North Stream II chce dokončit a zabezpečit tak pro Německo výsadní postavení v budoucí Evropě,“ uvedl publicista.

Server Aktuálně.cz uvedl, že EMA minulý týden zahájila prověřování kvality ruské vakcíny.

Slovenský premiér Igor Matovič dokonce bez vědomí svých koaličních partnerů a slovenské prezidentky Zuzany Čaputové objednal pro Slovensko dva miliony dávek vakcíny Sputnik. Způsobil tím koaliční krizi a po pár dnech byl nucen přibrzdit své nadšení pro ruskou vakcínu.

Analytik Karel Svoboda na sociální síti Facebook poznamenal, že Rusko svůj Sputnik tlačí do EU poněkud pochybnou cestou.

„Ale není to hybridní válka. Je to snaha prodat svůj, vcelku schopný, produkt. Bohužel... jako vždy snaha formou pochybné registrace (76 pečlivě vybraných zdravých lidí fakt není nějaké testování), za využití pochybných kamarádíčků, kteří mu pomáhají obejít pravidla. Pokud se takto chová firma, člověk si řekne, že to od ní není pěkné. U státu je to o něco horší, ale nemá cenu v tom hledat víc,“ napsal Karel Svoboda.

