A najednou to jde. Itálie uzavřela přístavy pro neziskovky dovážející nelegální migranty. Aby se nenakazili od Italů

Po několika letech náporu nelegálních migrantů na Itálii, nyní se jim italské přístavy uzavírají. Italská vláda totiž tento týden vydala nařízení, v němž zakazuje migrantům vstup na své území minimálně do 31. července. Nařízení, které bylo mnoho let obtížné prosadit, nyní mohla italská vláda schválit díky tomu, že v něm k uzavření svých přístavů argumentuje obavou o bezpečnost migrantů, a to v důsledku šíření koronaviru.

reklama

Anketa Tomio Okamura volá po referendu o vystoupení z EU. Jak byste v tomto referendu hlasovali? Pro vystoupení 95% Proti vystoupení 2% Nevím, jak bych hlasoval 1% Vůbec bych k takovému referendu nešel/nešla 2% hlasovalo: 15582 lidí



Mnoho let předtím přitom různé neziskové ‚humanitární‘ organizace pomáhaly migranty převážet do Itálie.

Situaci nemohlo řešit ani odmítavé stanovisko někdejšího italského ministra vnitra a šéfa strany Liga Mattea Salviniho, jelikož mu v uzavření přístavů pro lodě s migranty zabránily soudy.

„Je to alibismus pod rouškou koronaviru,“ poznamenává k situaci komentátorka serveru Reflex.cz Andrea Machová.



Připomíná, že v loňském roce dokonce italský zvláštní tribunál vydal doporučení Salviniho za jeho činnost ve funkci ministra vnitra obžalovat. Ten k tomu následně na sociální sítě napsal: „Hrozí mi tři až patnáct let vězení za to, že jsem bránil migrantům v nelegálním vstupu do Itálie. Nemám slov. Tážu se italského lidu: Mám být nadále ministrem vykonávajícím svá práva a povinnosti, nebo mám požádat ten či onen soud, aby rozhodl o migrační politice?“ Fotogalerie: - Babiš v Itálii řešil migraci

Salvini byl následně v druhé polovině minulého roku z vlády premiéra Giuseppe Conteho po neshodách v kabinetu odstaven.

Přístup k migrantům se i přesto změnil, a to právě v důsledku šíření koronaviru. Ten změnil přístup nové italské vlády k ilegálním migrantům a k tzv. humanitárním organizacím, které je do Itálie vozí. „Najednou vše jde. Pod maskou bezpečnosti migrantů jim vláda nejnovějším dekretem zakázala přístup do přístavů,“ píše komentátorka, proč mohlo opatření italské vlády vůbec vzniknout.



Toto opatření bylo italskou vládou vydáno 7. dubna krátce poté, co německá nevládní organizace Sea-Eye nabrala u břehů Libye 150 migrantů a pokusila se je převézt do Itálie.



Následovalo nařízení italské vlády. „Po dobu trvání stavu nouze v důsledku šíření viru způsobujícího nemoc covid-19 nemohou italské přístavy zaručit podmínky, které by je klasifikovaly jako bezpečné přístavy,“ uvádí se v nařízení.

Stav nouze má v Itálii končit 31. července, může však být ještě prodloužen. Minimálně po tuto dobu tak mají Italové možnost si od nelegálních migrantů odpočinout. Psali jsme: Migranti trpí! Ve Francii jsou špinaví a mají hlad, píše známý server. A nejen tam. V Unii řeší, kam je dají. A přišli s šokujícím nápadem, už to je v běhu Vypovědět Lisabonskou smlouvu, zaznělo po odsouzení ČR unijním soudem kvůli migrantům. Jsme prý vazalskou kolonií, i když to kolaboranti popírají „Jsme ve válce!“ Na řecko-turecké hranici je zle. Politička předkládá zprávy z tamního tisku Střelba po migrantech? Okamura přitvrdil. A své řekl i o tom, jak Hamáček vyřešil pomoc Řecku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.