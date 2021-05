A opařené Česko se směje. Konec Arenbergera, vrací se Vojtěch

reklama

„Ano, můžu to potvrdit,“ sdělil Babiš na otázku, jestli je pravda, že Arenberger dnes dopoledne oznámí rezignaci. „S panem Arenbergerem jsem včera mluvil a dnes ráno mi potvrdil svoji rezignaci, kterou oznámí dnes v 11 hodin a tiskové konferenci,“ uvedl premiér.

Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 70% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 148 lidí

Místo něho nastoupí muž, který už resort zdravotnictví vedl. „Bude to Adam Vojtěch, tehdy se rozhodl po covicové zátěži, že odejde, mě to mrzelo, protože byl velice dobrý ministr a teď jsme se domluvili, že nastoupí a bude ve funkci ministra až do demise této vlády. Musím to ještě projednat s panem prezidentem, což jsem zatím nestihl, ale předpokládám, že k tomu pan prezident nebude mít žádnou výhradu.“

„Odůvodnil mi to tak, že celá rodina je pod tlakem, paní i děti, a to je ten hlavní důvod. Všechny papíry dodal, někdo mu asi špatně poradil a podcenil, že na úrovni ministra majetková přiznání a další věci jsou podstatně přísnější a odůvodnil to hlavně tím tlakem a rodinou, takže to akceptuji, samozřejmě. Děkuji mu, že přijal tak krátce před volbami tuto funkci a není to jednoduché být ministr zdravotnictví. Funkci vykonával jako zodpovědný ministr, pracoval a mediálně se snažil věci vysvětlovat. Za to mu děkuji a chápu, že podá rezignaci,“ dodal Andrej Babiš.

Netrvalo ani pár minut a české sítě už začaly zaplavovat posměšné komentáře. „Nastupuje Vojtěch, připraví se Prymula. Takhle se vybírá snad už jen trenér ve Spartě,“ rýpl si novinář Jindřich Šídlo.

Komentátor Alexandr Mitrofanov navrhuje, že vhodným kandidátem by mohl být i bývalý komunistický politik Lubomír Štrougal. "Upřímně řečeno, Štrougal ještě žije a ve funkci také jednou byl," napsal na Twitteru.

"Pan premiér si z národa dělá prdel," napsal stručně na svém twitterovém účtu místopředseda hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík.

Bez komentáře nenechal nejnovější vývoj ani elitní moderátor České televize a bývalý zpravodaj v USA Martin Řezníček. "V nejmenovaném seriálu Samantha jednoho dne sezná, že už něco měla se všemi muži z Manhattanu, tak začne druhé kolo," narážel moderátor na populární seriál Sex ve městě.

