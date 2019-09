A politická scéna se otřese v základech. Víme, proč odešel Robert Šlachta do civilu. Dva měsíce to bylo téměř státní tajemství

EXKLUZIVNĚ Šest let od slavného zásahu Roberta Šlachty na Úřadu vlády ČR a větách o tom, že policie spustila velkou akci, při které našla kilogramy zlata, Šlachta definitivně odchází do civilu. Tato zpráva obletěla česká média ve středu a řadě komentátorů, ale i odborníků to bylo líto. Média v té souvislosti uvedla, že bývalý šéf dnes již neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) odchází do civilu, podle všeho za tím prý stojí osobní důvody. ParlamentníListy.cz však mají docela jiné informace.

„Mám k tomu své důvody, ale sdělím je, až skončím služební poměr, což bude po 1. prosinci. V současné době to nelze komentovat, protože jsem stále příslušníkem ozbrojeného sboru. Nesouvisí to ani s financemi, s mým zařazením na Celní správě, ani s kauzami. Slyšel jsem už nějaké nesmysly, že je to kvůli vojákům, ale to tak v žádném případě není. Dospěl jsem k tomu spolu se svým náměstkem,“ řekl LN Šlachta.

Tuto informaci ovšem ParlamentníListy.cz od několika zdrojů, které Šlachtu znají, vyvracejí.

Psali jsme: „Kdyby občané znali pravdu, divili by se.“ Plukovník Komárek o vyšetřovateli Babiše, pádu Šlachty a tajemství policie

Anketa Jste pro zachování sochy maršála Ivana S. Koněva na původním místě v Praze 6? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 8036 lidí

„Říká se, že zakládá nové hnutí nebo stranu a v čele by měl stát přímo on sám,“ sdělil tento zdroj naší redakci.

ParlamentníListy.cz oslovily i další dobře informované insidery z české politické scény. Jeden z nich nám výše uvedená zjištění potvrdil a nakonec i rozšířil.

„Taky jsem to slyšel už několikrát, že skončí. Slyšel jsem i to, že by chtěl kandidovat v rámci Jihomoravského kraje do voleb do krajů, které se konají za rok. Zdali pro to má předpoklady, hodnotit nebudu, ale co jsem zaslechl, aspirovat bude na post hejtmana kraje,“ řekl tento vysoce postavený státník naší redakci.

V současnosti je hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumil Šimek z hnutí ANO. Také tento člověk působil v policejním sboru a v letech 1993 až 2008 byl šéfem Okresního ředitelství policie Brno-venkov.

Robert Šlachta působil u policie od roku 1990. Část své kariéry spojil rovněž se zásahovou jednotkou, ovšem jméno si získal především jako ředitel ÚOOZ, když v roce 2008 nahradil Jana Kubiceho. Zřejmě nejkontroverznější akcí, kterou útvar pod jeho velením uskutečnil, byl v červnu 2013 zásah na Úřadu vlády ČR a na mnoha dalších místech, při kterém byli zatčeni mimo jiné i šéfka Nečasova kabinetu Jana Nagyová a tři exposlanci ODS Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa.

Fotogalerie: - Nagyová u soudu

Kauza Nagyová, jak ji shodně pojmenovala většina domácích médií, vedla i k pádu vlády Petra Nečase. V březnu 2014 expremiér Nečas prohlásil, že Šlachta byl v době zásahu těsně před odvoláním, protože selhal v boji s černým obchodem s alkoholem, důsledkem čehož měla být metanolová aféra. V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu.

Anketa Vážíte si Andreje Babiše? (Hlasování od 2.9.2019) Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 17354 lidí

Jak navíc naší redakci konstatoval jeden z významných politiků jižní Moravy, tak „pokud by k jeho kandidatuře v kraji skutečně došlo, myslím, že by hodně lidí mělo dost stažené hýždě, jelikož v Brně má Šlachta velmi zvláštní pověst, co se kontaktů na různých místech týká, a o tom, jakými informacemi disponuje, bych se ani neodvážil spekulovat, protože si myslím, že ví všechno na všechny aspoň z doby, kdy tady byl aktivní po všech směrech“.

Šlachta má ovšem k tomuto kraji více než blízko a potenciální krajská kandidatura by se tak logicky nabízela. Narodil se v Boskovicích, jako řadový policista působil na služebně v jihomoravských Pohořelicích a v roce 1992 přešel k zásahové jednotce Správy Jihomoravského kraje. O tři roky později začal působit jako řadový policista v jednotce brněnské expozitury ÚOOZ.

kraj Jihomoravský



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Policejní centrála proti organizovanému zločinu má rok. Státní zástupci si na její výkon stěžují Promlouvá bývalý ředitel GIBS: Šlachtova touha po moci byla nezvladatelná. A politici... „Ušák“ Robert Šlachta byl v nebezpečí. Ještě předtím, než ho zrušili Poslanec Chalupa se už nedostal na kandidátku. Prý se mu mstí za to, že podpořil policejní reorganizaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový