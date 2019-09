Robert Šlachta jde do civilu

Šest let od slavného zásahu Roberta Šlachty na Úřadu vlády ČR a větách o tom, že policie spustila velkou akci, při které našla kilogramy zlata, Šlachta definitivně odchází do civilu.

Server Lidovky.cz, přinesl informaci, že bývalý šéf dnes již neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta definitivně odejde do civilu. Má k tomu prý osobní důvody.

„Mám k tomu své důvody, ale sdělím je, až skončím služební poměr, což bude po 1. prosinci. V současné době to nelze komentovat, protože jsem stále příslušníkem ozbrojeného sboru. Nesouvisí to ani s financemi, s mým zařazením na Celní správě, ani s kauzami. Slyšel jsem už nějaké nesmysly, že je to kvůli vojákům, ale to tak v žádném případě není. Dospěl jsem k tomu spolu se svým náměstkem,“ řekl LN Šlachta.

Prozatím však nechtěl prozradit, co bude dělat dál. Po mnoha letech práce pro stát však vyloučil, že by přešel do soukromého sektoru.

Psali jsme: Puč, svržení Nečase a vytažení do mocenských pozic Babiše? Robert Šlachta promluvil Veřejnost se k soudu s Nečasovou nedostane. Zde je důvod Teatrální zásah Ištvana se Šlachtou na Úřadě vlády byl státní převrat, říká Marek Benda. Někdo musí nést odpovědnost To bylo otřesné. Zkušený právník Kysela o kauze Nagyová. A o Zemanovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp