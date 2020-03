A sakra: Po zlém! Tvrdě! Pavel Novotný vynadal lidem a ohromil o viru

Vláda od pondělní půlnoci nařídila zákaz vycházení s výjimkami cest do práce či obchodů, samozřejmě také za rodinou. Vládní činitelé pak doporučili nošení roušek. Ne všichni se tím však řídí. A to rozlítilo občanského demokrata Pavla Novotného. „Povolat armádu a zpřísnit nařízení, nekompromisně sankcionovat jejich porušení, stav hraničící se stanným právem. Ignorantů je prostě venku moc," uvedl.

„Se svoláním ústředního krizového štábu konečně začal fungovat systém řízení. Co ovšem fatálně selhává je bohužel velká část civilního obyvatelstva," poznamenal k tomu starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

"Nemá smysl to rozebírat. Flagnantní ignorování přijatých opatření a doporučení. Domnívám se, že má li být dosaženo cíle, kvůli kterému byla opatření přijata, pak jsou (nikoli vinou krizového řízení) přijatá opatření pro jejich ignorování částí obyvatelstva zcela nedostačující," dodal.

„Povolat armádu a zpřísnit nařízení, nekompromisně sankcionovat jejich porušení, stav hraničící se stanným právem. Ignorantů je prostě venku moc. Pakliže to chtějí zastavit tak, aby to za měsíc kulminovalo já nevím na pěti tisících ofiko nakažených (padesáti real) a pár desítkách mrtvých, pak je třeba vynutit si to po zlém. Můj názor při všem tom dobrém, co jsem dnes viděl," zakončil rázně Novotný.

„Když to člověk vidí, zavřít všechno, totální domácí karanténa,“ poznamenal novinář Mirek Motejlek.

„Po pravdě řečeno, nevím, jestli na nás funguje cokoli jiného než přísné zákazy, resp. přísné zákazy spolu s přísnými tresty. Byl jsem nucen dnes projet část kraje Prahy a ačkoli bylo prázdněji, na totální karanténu to vskutku nevypadalo. Spousta lidí venku, s ochranou obličeje nízké jednotky procent. A pak Praha-západ, asi nejbohatší region v republice a v něm ten nejdražší krám čili Billa: personál nepoužívá naprosto žádnou ochranu, ze zákazníků měli roušku dva, rukavice nikdo,“ pozastavil se novinář Petr Kamberský.

„Jasně, já tomu hovno rozumím, ale poslouchejte aspoň šéfa Motola, který říká: ‚Karanténa znamená, že nikam nechodím. A když už musím třeba do práce, tak mám něco na obličeji a něco na rukách. KARANTÉNA ZNAMENÁ, ŽE SE VŠICHNI MUSÍME CHOVAT, JAKO BYCHOM BYLI NAKAŽENÍ.‘ Ale je to marný, je to marný, je to marný...“ dodal.

„Bod pro opozici, vulgárně řečeno, ‚se soudama začneme až po válce‘. A vůbec nepochybuju, že si vládu pak vychutnají. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS uvedl, že zabývat se chybami bude možné, až se Česko dostane z nejhoršího. ‚Nyní, prosím, si každý sežeňte nebo ušijte roušku a začněte ji okamžitě nosit,‘ uvedl Vystrčil,“ dodal pak k nedostatku roušek Kamberský.

„Ušijte si klidně takovouhle, ale hlavně zůstaňte doma a venku noste hadr přes gesicht!“ dodal.

Své již o víkendu napsal analytik Roman Máca. „Zatímco mi okolo baráku jezdí sanitky jedna za druhou a zdravotníci zažijí pořádný nápor, veřejnost by jim to mohla ulehčit a chovat se zodpovědně... Ale to samozřejmě ne... Pěkně těsně jeden vedle druhého povegetíme na dece... Vždyť je hezky...“ poznamenal.

