A teď děti z Ukrajiny. Takhle to dopadne. Lídr učitelů nejen o Gazdíkovi

reklama

Anketa Buď, anebo. Komu věříte? Petr Gazdík 23% Vít Rakušan 77% hlasovalo: 2311 lidí na ČT uvedl, že řada učitelů je ráda, že Petr Gazdík už nebude ministrem školství, protože ho vnímali velmi negativně. „Já bych řekl, že je to nejhorší ministr školství za dobu samostatné České republiky,“ prohlásil sám prezident Pedagogické komory. „On každý týden vypustil do médií nějakou změnu, kterou s nikým neprojednal, a tím velice znejisťoval školy, ředitele a učitele, ale i rodiče a žáky,“ objasnil a jako příklad dal, že Gazdík chtěl kompletně překopat maturity, udělat něco s jednotnými přijímacími zkouškami, reformovat rámcové vzdělávací programy.

„Nebyl snad týden, kdy by on s něčím nepřišel a po odborné kritice zase couvnul. Příklad z poslední doby: audit v Cermatu, který pak zase zrušil,“ komentoval ministra.

Sárközi nerozporuje, že školství reformu potřebuje, ovšem potřebuje také stabilitu a klid. „Nemůžeme dělat reformu, když byl covid a přecházelo se z ničeho nic na distanční výuku. A stejně tak nemůžeme dělat reformu, když se školství musí vypořádat s desítkami tisíc ukrajinských žáků. Až se trochu uklidní situace, pak je čas diskutovat o reformě, ale teď mají učitelé jiné starosti, mají jich nad hlavu a teď jsou v té první linii,“ vysvětloval pedagog.

Moderátor pak namítl, zda není čas alespoň tedy reformy připravovat a diskutovat o nich. Sárközi se řečnicky zeptal, zda mají pedagogové ke všemu dalšímu diskutovat o reformě, když se budou učit ukrajinsky, ve třídách budou mít průměrem 34 žáků a k tomu jim budou klesat reálné platy. „To řada učitelů vyhodnotí tak, že radši z toho školství odejde. Když budou takhle přetěžováni,“ varoval.

Jako bernou minci nebral ani argument, že je „pořád něco“, takže by se reforma nikdy neudělala. Namítl, že jak covid, tak válka na Ukrajině jsou velké zásahy. Čas na připravování reformy byl předtím. „I v zahraničí se reforma připravuje pět nebo deset let. A tady pan ministr Gazdík chtěl všechno změnit za rok,“ odsoudil opět odcházejícího ministra.

Fotogalerie: - Děti do škol bez podmínek

Spíše než reformu dle Sárköziho školství potřebuje drobná vylepšení, nikoliv revoluci. „Pan Gazdík spíše říkal věci, které by to školství rozvrátily,“ mínil a zmiňoval právě rušení jednotných přijímacích zkoušek a překopání maturit. Z praxe prý stížnosti na jednotnou přijímací zkoušku nejsou. „Spíše od novinářů, politiků, nějakých aktivistů. A to si myslím, že byla jedna chyba pana Gazdíka, on více naslouchal těm menšinovým názorům nějakých aktivistů a na učitele z praxe moc nedal,“ soudil Sárközi.

Zopakoval, že by byl pro drobná vylepšení, ale ne pro to, co mělo v programu hnutí STAN. „A co zřejmě bude nový ministr dál dělat. To znamená všechno překopat a zároveň porušovat programové prohlášení vlády, kdy vláda si stanovila, že pedagogičtí pracovníci budou mít 130 % průměrné mzdy v zemi. Naopak se ten průměr snižuje oproti loňskému roku. Takže po učitelích se chce víc práce a dostanou méně peněz,“ shrnul prezident pedagogické komory.

Kritizoval Gazdíka i za to, že miliardu z ostatních neinvestičních výdajů (peníze na pomůcky) převedl z veřejných škol na soukromé školy. Což působí školám finanční problémy. „Když nemají peníze na pomůcky, tak kde je mají brát? Berou je z nenárokových peněz na platy učitelů,“ vysvětlil prezident, proč učitelé nemají to, co jim bylo slíbeno.

Ze STANu by na ministerské pozici nejraději viděl například Pavlu Vaňkovou nebo Věru Kovářovou. „Pokud tam bude pan Drahoš, tak tam vyvstane aféra kolem firmy Livesport. To je firma, která se zabývá sportovními sázkami, která financuje jak Jiřího Drahoše, tak lobbistickou neziskovku EDUin nebo pana Daniela Prokopa, který má sociologickou firmu PAQ Research, která pro Ministerstvo školství dělá nějaké analýzy. Takže to napojení na různé firmy a neziskovky a ten propletenec kolem STANu je takový gordický uzel, který by se dal přeseknout jen tak, že by tam byl někdo z jiné politické strany,“ zakončil své vystoupení. Dodejme, že firma Livesport není sázkovou firmou, pouze poskytuje sportovní výsledky. Její majitel Martin Hájek pak poskytl Jiřímu Drahošovi 3,2 milionu korun na prezidentskou kampaň.

Psali jsme: Otřesy vlády se přenesly od Gazdíka jinam. Vztek a další vyšetřování Gazdík? Nejhorší. Toto dělal. Zástupce učitelů promluvil Babišovi zavolali ze studia: Gazdík má tunu másla na hlavě. A to o něm veřejnost ještě neví... Hřib pod palbou Havlíčka. Nešel zastavit: Ti lidé si chrochtali, sypali si kokain do řitních otvorů! Primátore...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama